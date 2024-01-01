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極簡美學:
Delfino Sisto Legnani
LG SIGNATURE 與著名的米蘭攝影師 Delfino Sisto Legnani 合作，強調品牌低調的優雅風格和「藝術本質」的設計理念。
Delfino 的作品在許多雜誌上發表，並收入全球一些最重要的收藏中，其作品捕捉包括建築和靜物的一系列主題極簡主義的美感和力量。獨特的 LG SIGNATURE 電視、冰箱和洗衣機擁有時尚的美感和極簡外型，與攝影師的藝術理念完美契合。
Delfino Sisto Legnani 攝影作品屢獲殊榮，持續在國際藝術、設計和建築期刊以及著名的文化論壇展出，如倫敦的維多利亞和亞伯特博物館以及 La Triennale di Milano。他的作品同時於 2012 和 2014 年入選威尼斯建築雙年展。
2016 年，Delfino 於城市米蘭共同創辦 MEGA，為了與傳統藝術場地格格不入的藝術提供適當的展覽場地和觀眾。根據針對創意而發想的平等主義觀點，MEGA 不對任何主題進行等級區分，將建築、設計、音樂、攝影和電影一視同仁。
受到 LG SIGNATURE 代表性的極簡風格和科技創新的啟發，Delfino 開始在米蘭 Gallaratese 著名的 Monte Amiata 公寓，為 LG SIGNATURE 產品拍攝照片。Monte Amiata 由 Carlo Aymonino 和 Aldo Rossi 於 1960 年代末期設計，以其紅色和簡單幾何形狀的交織而聞名於世。
他選擇背景時，解釋道，「我想將 LG SIGNATURE 產品的純淨度與極簡和絕對外型結合，超越產品本身範疇，在 Monte Amiata 簡單但又複雜的背景下，展現永恆絕美的意境。」
Delfino 還在攝影工作室，巧妙利用具有堅固和永恆感的鏡頭語言，讓精巧、精緻的家電與幾何、立柱和大型拱體構成的龐大抽象背景互相輝映。
Delfino 為 LG SIGNATURE 拍攝的一系列照片，即將於日本和北歐國家舉辦的品牌上市活動的特別展覽中展出。