Delfino 還在攝影工作室，巧妙利用具有堅固和永恆感的鏡頭語言，讓精巧、精緻的家電與幾何、立柱和大型拱體構成的龐大抽象背景互相輝映。

Delfino 為 LG SIGNATURE 拍攝的一系列照片，即將於日本和北歐國家舉辦的品牌上市活動的特別展覽中展出。