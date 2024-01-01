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獨具藝術之眼的 #1 -
Santi Zoraidez
Santi Zoraidez Studio創作了一系列藝術品，以彰顯LG SIGNATURE系列的優雅和簡約
出生于阿根廷的藝術總監Santi Zoraidez所創作許多引人入勝的作品都涉及移動型的動畫和創新數字設計， 他最近與LG SIGNATURE合作創作了一系列藝術作品，將其品牌形象視覺化。Zoraidez在此跨界合作中效仿頂級品牌的"藝術啟發技術，技術成就藝術" 的理念，受到LG SIGNATURE高品質、獨特性的啟發，努力使其藝術與收藏在主題上保持一致。這位享譽盛名的藝術家將優雅和簡約用作他的兩個主要概念，以最好地彰顯產品的價值。
Santi從世界上第一台OLED 8K電視中汲取靈感，這款電視提供在大螢幕上看到最多的色彩、深度和細節。
他驚歎於巨大的銀幕和顯色的畫面帶來的沉浸感，將電視逼真的8K解析度融入背景之中，將這種情感轉化為他自己的藝術表現，從而呈現出一種逼真的場景。
對於頂級冰箱的質感，Santi在他的作品中呈現出其耐用的髮絲紋理鋼制鏡面所具有的高級而優雅的特性。
他的目標是創造一個獨特的現代餐廳，透過一種創新的玻璃飾板將InstaView 敲敲看門中門提升整體氛圍，玻璃面板輕敲兩下即可從黑色變為透明。Santi仿照月光映射炭灰色天空的意象，以最無懈可擊的形式表達簡約和極簡主義。
Santi的藝術視野也反映在空氣清淨機的呈現上。採用自然主題，用一個看似由大自然、小樹林和綠色調構成的調色板環繞空氣清淨機，從而喚起一種寧靜的感覺。空氣清淨機的"雨景窗"（一個內置加濕系統）突顯了這一個主題，透過雨景窗幫助觀眾值觀地瞭解加濕過程。
Santi Zoraidez是一位充滿激情的藝術總監和設計師，真正渴望將創意轉化為引人注目的藝術品。
Santi的作品將數位和現實與極強的空間感、色彩、光線和創作力完美結合，創造出極具現代感和創新感的完美設計。