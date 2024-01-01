對於頂級冰箱的質感，Santi在他的作品中呈現出其耐用的髮絲紋理鋼制鏡面所具有的高級而優雅的特性。

他的目標是創造一個獨特的現代餐廳，透過一種創新的玻璃飾板將InstaView 敲敲看門中門提升整體氛圍，玻璃面板輕敲兩下即可從黑色變為透明。Santi仿照月光映射炭灰色天空的意象，以最無懈可擊的形式表達簡約和極簡主義。