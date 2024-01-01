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LG SIGNATURE 和時尚名媛
Olivia Palermo：
奢華生活的藝術本質
頂級品牌與兼具現代優雅與精緻生活的代表人物共同合作
LG SIGNATURE 憑藉其設計精美的頂級產品和國際時尚名媛Olivia Palermo 的合作，彰顯了奢華生活中的藝術本質。Palermo 是公認的時尚和美妝潮流引領者，被許多人視為優雅現代生活的典範，這使她成為參與 LG SIGNATURE 最新合作的理想人選。
使Olivia 鍾情的是，LG SIGNATURE與 Olivia 個人以及她所喜歡的生活方式完美結合。直覺行動家、生活品味家、現代藝術家和高效實踐家──這些都代表著 Olivia 的每種身份── Olivia 無論做什麼都能演繹出其優雅的生活典範；正如 LG SIGNATURE 在每一款獨特的家電產品中，均實現科技與藝術設計的完美平衡。
直覺行動家：直覺風格和技術
以紐約為工作基地的 Palermo 同時是時尚創意總監、模特兒、企業家和時尚名媛；對於自己如何穿戴最好看、拍照時展現自我風格，以及如何引起消費者最大的共鳴，她具有自然的本能。
同樣於 LG SIGNATURE 冰箱似乎能「直覺」地了解消費者的需求──經過深思熟慮而呈現的設計概念，是為了實現以使用者為中心所發展出來的獨特功能。只需輕敲兩下冰箱的透明玻璃門，Olivia即可看到門中門隔間內的物品，無需把門打開，即可一目了然。接著，她可以迅速地就從冰箱內取出想要的食品或飲料，而不會讓冷流輕易流失。
締造經典：結合多種元素來成就完美
Olivia 具有與生俱來，掌控自己的世界的天分。這種能力從她的服裝造型中，將衣服、飾品、髮型和彩妝完美地配搭在一起，任何場合都能輕易打造完美的外型，展現自我風格，或甚至純粹只是表達一種心情。LG SIGNATURE 更是經典，匯集各種元素，製成優質的家電，例如令人讚嘆的冰酒櫃。冰酒櫃結合了先進的溫度和光線控制，並配備方便使用與管理的觸控玻璃門，為儲存葡萄酒提供理想的條件。因此，Olivia 知道，在她有時間品嚐自己喜愛的葡萄酒時，可以獲得完好無損的味道、質地和香氣。
現代藝術家：用色彩創造引人入勝的故事
Palermo 使用時尚元素──特別是色彩，作為表達自我的工具，以及將自己的風格和價值傳達給世界。色彩表現出情感，而沒有任何一台電視能夠比 LG SIGNATURE OLED 8K更能提供令人著迷的觀看體驗了。此款電視具有最卓越的色彩表現和對比度，以及自體發光 OLED 的清晰銳利，提供令人嘆為觀止的逼真影像，讓人如臨真實。
如時間許可，Olivia 喜歡用 LG SIGNATURE OLED 8K觀看電影或紀錄片，大螢幕和無與倫比的影像使任何畫面看起來都更具真實感。其電視的現代簡約風格也輕易地與極具特色的室內設計融為一體，與精選的畫、傢俱和藝術品相得益彰，使她的房間顯得溫暖而且深具藝術感。
高效實踐家：創造協同效應，獲得更多成果
Palermo 收藏很多「帽子」已非秘密。她同時扮演著多重角色，包括創意總監、設計師和模特兒，每個角色均相輔相成，最終使她在所有崗位上都做得更好，成為更加全面的高效實踐家。
LG SIGNATURE TWINWash™ 雙能洗 洗衣機本身就是傑出的效率解決專家，能夠同時處理兩批衣物，這對於像 Olivia 這樣總是忙得不可開交的人來說，深受喜愛。它還同時為 Olivia 令人羨慕的衣櫃珍藏提供最佳的布料及衣物護理，以確保喜愛的衣物在每次穿上時都像新衣服一樣。
Olivia Palermo 這個名字迅速成為時尚生活的同義詞，很明顯地，她是 LG SIGNATURE 生活概念代言人的不二人選。她的獨特個人風格和事事追求完美的堅持，使她成為 LG 頂級品牌的理想大使。塑造出 Palermo 的時尚和獨具藝術與創新生活的方式，也是使 LG SIGNATURE 成為全球眼光獨到的消費者家電品牌的唯一首選。