LG SIGNATURE 憑藉其設計精美的頂級產品和國際時尚名媛Olivia Palermo 的合作，彰顯了奢華生活中的藝術本質。Palermo 是公認的時尚和美妝潮流引領者，被許多人視為優雅現代生活的典範，這使她成為參與 LG SIGNATURE 最新合作的理想人選。

使Olivia 鍾情的是，LG SIGNATURE與 Olivia 個人以及她所喜歡的生活方式完美結合。直覺行動家、生活品味家、現代藝術家和高效實踐家──這些都代表著 Olivia 的每種身份── Olivia 無論做什麼都能演繹出其優雅的生活典範；正如 LG SIGNATURE 在每一款獨特的家電產品中，均實現科技與藝術設計的完美平衡。