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獨具藝術之眼的 #4 –
VSLB
創造力代表不受社會和文化框架所限制，而可以自由表達我們的思想、情感和情緒。
VSLB 是專注於3D 創作設計的數位設計工作室，最近與頂級品牌 LG SIGNATURE 合作，創作出一系列豐富的藝術作品，這一系列作品對於品牌挹 注強烈的視覺效果。VSLB 的藝術總監 Giacomo 在義大利一個具有時尚及室內設計師的家庭中出生、成長。他於2015年成為韓國 One O One Architects 的資深建築師。在2019年，他經由參與首爾建築與城市雙年展的Maru 設計比賽而獲得獎項。另一位夥伴 Sarah 是德國薩爾州劇院的前芭蕾舞蹈員和獨舞藝術者，她在當時從事專業舞蹈演出長達6年，並於2016年來到韓國，以聯合創始人兼首席執行官的身份將自己的創作藝術帶進VSLB。
Giacomo 和 Sarah 現在領導著首爾的VSLB，透過擁抱真正的藝術和創作自由來表達品牌的獨特。工作室也曾為駐倫敦的Ralph & Russo 和 Bottega Veneta 等高級時裝品牌提供服務。
對VSLB 而言，發展視覺概念的最基本要素是透過品牌識別、產品獨特和擺放地點之間建立一個象徵和視覺連接點，以創造出一個具有代表性的產品氛圍。尤其在室內設計環境中，VSLB 將真實的紋理、燈光和傢俱組合融入虛擬環境中，將品牌的深層含義傳達給受眾。
從此客廳圖中可以看出，現代空間中自由的形狀和曲線象徵著 LG SIGNATURE 和 Kartell 的最大共同點：創新的製造技術、設計和材質，讓人耳目一新。
藝術引領科技趨向完美，LG SIGNATURE 採用獨特的設計，以完美比例、極簡風格和頂級的材質製成永恆而優雅的藝術品，為產品的功能增添價值和特色。因此，產品的獨特賣點便成為 VSLB 與 LG SIGNATURE 合作的主要靈感。
以冰酒櫃為例，減少振動幅度是最理想的藏酒最終解決方案。「為了在所創造的3D藝術中反映出此功能的獨特重點，我們將冰酒櫃放置在被沙堆包圍著的大理石舞台中。而外圍的金屬球引發的振動透過細沙呈現出一個可以看到的紋路，在仔細觀察後，最接近產品的細沙發出的振動頻率是最少的，甚至呈現靜止狀態。」
VSLB 讚揚 LG SIGNATURE 是透過將藝術與前瞻科技相結合以展示其哲學的一個品牌。「我們喜歡每一張圖片均經由 LG SIGNATURE 將藝術與科技結合起來的精髓和產品獨特賣點所激發出來的結果。每一個創造出來的形象都會給我們帶來意想不到的效果，並使我們對 LG SIGNATURE 品牌感到驚訝。」
關於VSLB公司
數位設計工作室 VSLB 由 Giacomo Mason 和 Sarah Schmidt 所創立，旨在使人們和品牌能夠透過3D視覺藝術、動態圖形和藝術概念來表達自己的理念與哲學。
更多資訊請瀏覽 : https://vs-lb.com/