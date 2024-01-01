VSLB 是專注於3D 創作設計的數位設計工作室，最近與頂級品牌 LG SIGNATURE 合作，創作出一系列豐富的藝術作品，這一系列作品對於品牌挹 注強烈的視覺效果。VSLB 的藝術總監 Giacomo 在義大利一個具有時尚及室內設計師的家庭中出生、成長。他於2015年成為韓國 One O One Architects 的資深建築師。在2019年，他經由參與首爾建築與城市雙年展的Maru 設計比賽而獲得獎項。另一位夥伴 Sarah 是德國薩爾州劇院的前芭蕾舞蹈員和獨舞藝術者，她在當時從事專業舞蹈演出長達6年，並於2016年來到韓國，以聯合創始人兼首席執行官的身份將自己的創作藝術帶進VSLB。

Giacomo 和 Sarah 現在領導著首爾的VSLB，透過擁抱真正的藝術和創作自由來表達品牌的獨特。工作室也曾為駐倫敦的Ralph & Russo 和 Bottega Veneta 等高級時裝品牌提供服務。