包浩斯的設計著重於簡單的幾何形式。LG SIGNATURE 的88 吋 OLED 電視正是這個空間的焦點，其自體發光像素可讓細緻的光影充斥在整個房間。纖巧的落地式設計像極了藝術雕塑作品，而電視的俐落角度與矩形傢俱互相襯托著，併排列成一個半圓形的空間感。此外，88 吋 OLED 電視的魅力之處在於其流線型的鋼架，其設計與房間巧妙融為一體，也給了當代科技一個最好的詮釋。簡約的設計和傾斜的支架使 8K 畫質脫穎而出，並能從房間的每個角度欣賞到完美的影像。搭配柔軟的皮椅和金屬座椅，這個空間讓人可以藉此穿梭時光，一窺柏林包浩斯的歷史。