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城市旅遊：
探索柏林的室內風格
柏林的包浩斯設計與建築
德國柏林兼具傳統與現代，更是一座兼容並蓄獨具風格而聞名的當代城市，其獨特風格的建築設計最為引人注目。從哥德式大教堂和文藝復興時期的城堡，到巴洛克式的宮殿和現代主義的塔樓，——不斷變化的柏林建築仿佛正依循著時代的不同而有著其多元化的歷史。20世紀的到來引入了一種新文化觀念，倡導創造實用、合理和簡約設計，與浪漫的羅馬圓柱和巧妙裝點的門面大相徑庭。
包浩斯運動的這段時期引入了由鋼、玻璃和混凝土製成的功能性外牆，這與 LG SIGNATURE 產品的核心概念及功能相互呼應。作為現代科技和精美設計的創新者，LG SIGNATURE 堅信以實用為重點，擁抱永恒的美學。這樣的品牌精神為設計空間奠定了良好基礎，透過著名建築師 Mies van de Rohe 和著名藝術家 Wassily Kandinsk 一起創造設計的靈感。
包浩斯的設計著重於簡單的幾何形式。LG SIGNATURE 的88 吋 OLED 電視正是這個空間的焦點，其自體發光像素可讓細緻的光影充斥在整個房間。纖巧的落地式設計像極了藝術雕塑作品，而電視的俐落角度與矩形傢俱互相襯托著，併排列成一個半圓形的空間感。此外，88 吋 OLED 電視的魅力之處在於其流線型的鋼架，其設計與房間巧妙融為一體，也給了當代科技一個最好的詮釋。簡約的設計和傾斜的支架使 8K 畫質脫穎而出，並能從房間的每個角度欣賞到完美的影像。搭配柔軟的皮椅和金屬座椅，這個空間讓人可以藉此穿梭時光，一窺柏林包浩斯的歷史。
LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱放置在水泥平台上，在包浩斯風格的空間中看起來像是一件未來派的雕塑作品，在這個空間中還有一根鋼柱往天花板延伸，LG SIGNATURE 的冰箱恰如其分的融入了冷灰色的柏林公寓中。這款冰箱採用光滑鏡面玻璃面板，輕敲兩下即可點亮冰箱內的LED燈，不但引人注目，也能讓您在不影響冰箱內部溫度的情况下查看冰箱內的物品，並減少冷流流失。
柏林的包浩斯設計指引了通往當代建築的道路，創造了「less is more」的美學理念，時至今日仍使我們趨之若鶩。該設計概念旨在使用有目的性、可持續發展和易於獲得的材質，同時也保留了美學概念。LG SIGNATURE 的設計重申這一理念，堅持創造簡約、可持續、歷久彌新的產品，同時也使我們生活在高品質且具美觀、功能和智能的優質生活品味當中。