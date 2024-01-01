LG SIGNATURE InstaView™ 敲敲看 門中門冰箱的玻璃透明面板為這個傳統的房間注入了創新風格。放置在冰箱內的物品可以透過輕敲兩次來點亮內部照明，讓您不用打開門便能看到內部，方便觀看並取用內部物品。這款高科技且現代化的技術與真實裸露的磚牆、木地板和羅馬風格的柱子，雖然看起來會不太協調並顯衝突，但 LG SIGNATURE 產品的紋理髮絲紋不鏽鋼面板卻凸顯了其空間感、簡約性和風格，讓整體環境空間更顯突出。

LG SIGNATURE 的現代頂級家電，透過了尖端科技和設計，融入舊金山的傳統室內風格和建築，見證了過去的歷史也融合了優雅韻味，讓這些建築成為舊金山獨有的風貌，更將傳統與現代完美的交織在一起。