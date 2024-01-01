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城市旅遊：
探索
舊金山的室內風格
探索舊金山兼容並蓄的室內設計，
創造出結合現代與傳統的美麗空間
舊金山以其兼容並蓄的建築而聞名，創建在一處高低起伏的丘陵和海岸景觀線上。這樣的地理環境使其成為 LG SIGNATURE 現代科技與歷史建築設計共同合作的自然靈感。從維多利亞時代的連綿獨棟別墅到1930年代的現代直橫極簡線條，舊金山的古典美學與城市效率相融合，創造出一個絕無僅有的城市。LG SIGNATURE 是現代科技的先驅，給這個以獨特著稱的都市帶來了一種自然契合感。
在 SoMa 倉庫內的裸露磚牆讓人想起舊金山早期作為工業中心的日子。在溫潤的木材和黑色鋼料旁邊，這織錦的紋理與 LG SIGNATURE 最先進科技和現代設計緊密結合在一起。這座淘金熱時代的建築充滿著現代主義元素，而跳躍的火紅和橘黃色讓人想起舊金山的金門跨海大橋。曾經是時間和潮流的應證，舊金山的室內風格讓過去、現在和未來共存於同一空間內，就如 LG SIGNATURE 的理念一樣，其卓越的風格將跨越數十載。
稍稍一看 LG SIGNATURE OLED 8K 的外觀極具現代感，融入了舊金山舊倉庫的現代陳設和傳統風格。超薄的落地式設計提供了觀看的實用性，同時又不影響室內空間的歷史美感。殖民時期的舊有橫樑和裸露的磚塊與流線型的半圓扶手椅放在一起，獨特的旋轉樓梯曲線，柔化了 OLED 8K 的直線外觀。
88吋 OLED 螢幕薄如不存在，卻又十分突出，從每個角度觀看均提供完美視野。自體發光子像素提供舒適的觀賞效果，同時具有十種不同的模式供選擇。儘管它是最大的 LG SIGNATURE 8K 電視，但由於時尚的設計，讓它可以搭配不同的空間環境。這高科技產品與舊金山倉庫中的紅磚並列，創造出一個多層次的生活空間，讓工業建築的結構達到一個完美融合的境界。
LG SIGNATURE InstaView™ 敲敲看 門中門冰箱的玻璃透明面板為這個傳統的房間注入了創新風格。放置在冰箱內的物品可以透過輕敲兩次來點亮內部照明，讓您不用打開門便能看到內部，方便觀看並取用內部物品。這款高科技且現代化的技術與真實裸露的磚牆、木地板和羅馬風格的柱子，雖然看起來會不太協調並顯衝突，但 LG SIGNATURE 產品的紋理髮絲紋不鏽鋼面板卻凸顯了其空間感、簡約性和風格，讓整體環境空間更顯突出。
LG SIGNATURE 的現代頂級家電，透過了尖端科技和設計，融入舊金山的傳統室內風格和建築，見證了過去的歷史也融合了優雅韻味，讓這些建築成為舊金山獨有的風貌，更將傳統與現代完美的交織在一起。