數個世紀以來，首爾的建築經歷了各種的變化。現今以現代主義的高樓建築和摩天大樓而聞名，韓國傳統建築則更加注重可延續性和永續發展。在14世紀，韓國的房屋（或稱「韓屋」）由木材、石材、黏土和紙建造而成，旨在將自然環境帶入室內。在圍繞建築主體仔細考量後，韓屋傳統上的定位是與周圍的自然環境相結合。LG SIGNATURE 完美反映出此概念，創造出永續性、具完整度，同時為生活空間帶來和諧的最新科技。