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城市旅遊：
探索首爾的室內設計風格
首爾的傳統韓屋建築和現代室內設計
數個世紀以來，首爾的建築經歷了各種的變化。現今以現代主義的高樓建築和摩天大樓而聞名，韓國傳統建築則更加注重可延續性和永續發展。在14世紀，韓國的房屋（或稱「韓屋」）由木材、石材、黏土和紙建造而成，旨在將自然環境帶入室內。在圍繞建築主體仔細考量後，韓屋傳統上的定位是與周圍的自然環境相結合。LG SIGNATURE 完美反映出此概念，創造出永續性、具完整度，同時為生活空間帶來和諧的最新科技。
傳統的韓屋已經發展了幾個世紀，當建築空間融合了韓屋的傳統和 LG SIGNATURE 的創新科技。在此客廳空間創造出新舊間的平衡，光滑而有菱角的木橫梁與 OLED 8K的超薄落地設計互相呼應著。都市景觀與 OLED 電視的自體發光像素科技相平衡，在每個角度和空間裡都能提供清晰且流暢的畫面。加上 Flos 的現代照明，於此當代的空間創造出一個現代與傳統之間的完美融合。
這間浴室的佈局與韓屋的定位完美協調，旨在展示與塑造美麗的景觀，同時提供最好的空氣對流。當月亮的倒影在下沉式的浴缸裏隨著水波盪漾時，空間美學反映出 LG SIGNATURE 雙能洗洗衣機的寧靜科技—安靜、沉穩、極簡，讓人驚歎。洗衣機的 Centrum 懸吊避震系統，以及具有琺瑯塗層的外觀材質和強化玻璃門，都是降低噪音和振動的完美高科技，從而提供安心、安靜的洗衣體驗。
韓屋的傳統美學代表著對自然環境的考量，著重於使用整體材質以提供可永續的生活方式。這思維與 LG SIGNATURE 的理念相同，以一種保護和增强每個個體環境的方式展示創新科技，以實現在歷史背景下的當代生活方式。