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當「Classic Blue 經典藍」
遇見創新設計
LG SIGNATURE 藉由「Classic Blue 經典藍」展現品牌的權威、自信，並呼應 Pantone 發表2020年度代表色「Classic Blue 經典藍」，來突顯 LG SIGNATURE 一直走在經典潮流的領先地位。
永恆且經典，Pantone 2020 年度代表色–「Classic Blue 經典藍」–散發權威、自信與沉靜。經歷過充滿挑戰的 2020 年，這個顏色的強度反映出我們社會的啟發：堅強、自制且沉靜。LG SIGNATURE 恰如其分的反映出此觀點，開發了具有現代風格及實用功能兼具的經典產品。LG SIGNATURE 的設計是為了突顯您生活環境的空間、生活風格與調性，讓居家生活風格更顯獨特
考量到現代人的微型生活方式和產業發展、文化運動以及科技趨勢，選擇 Pantone 年度代表色是一段漫長而深思的過程。這項年度慣例為這一年設定出基調，而在此情況下，具有自信與強韌的經典藍就再合適不過了。簡潔且優雅，大膽又引人注目，沉穩、安靜的藍突顯出 LG 對可靠及穩定基礎的渴望，這樣的連結在 LG SIGNATURE 品牌所呈現出可靠、尖端技術中獲得很大的認同與迴響
白色及藍色的搭配永遠不會過時，然而這種永恆的室內裝飾已藉由 LG SIGNATURE OLED 8K針對於現代的生活方式有所改變。世界上最大的 LG SIGNATURE TV，擁有 SELF-LIT 像素的強大能力，展現寫實、豐富的色調。線條纖細的藝術立架位於經典藍牆壁及落地窗的中央，巧妙自然地融入於空間內，在這個注重設計的空間中創造出懸浮螢幕的幻覺效果
在廚房中需要保持冷靜、沉著及自制，因此在櫥櫃和中島設計上運用經典藍來營造出沉穩的感覺。光滑的大理石地板與磨砂藍色木料對比鮮明，然而更引人注目的是 LG SIGNATURE 冰酒櫃的髮絲紋鋼面。藉由將溫度控制在 0.5°C 的微距範圍內以保持最佳的酒類儲藏溫度，冰酒櫃也藉由獨特的玻璃面板，輕敲玻璃們兩次而點亮照明，無需開門就能看到內部儲存酒類，並輕易挑選
如果「Classic Blue 經典藍」令人想起向晚的天際，那麼 LG SIGNATURE TWINWash™ 雙能洗就是高掛天際的一輪明月。猶如藝術作品的白色琺瑯本體在經典藍木製品及馬賽克大理石地板中脫穎而出，新式的懸吊避震技術大幅減少振動及噪音，沉穩的維持著浴室的安靜氣氛。雙能洗的筒槽設計讓您能夠一次清洗兩批衣物，而這個貼心的設計不但美觀而且兼具實用與效率
極具代表性的 Pantone 是創新與設計的代名詞，它啟發了 LG SIGNATURE 創造出這些令人驚嘆的空間並攜手「Classic Blue 經典藍」年度代表色。藉由專注於趨勢預測、生活風格和最新科技，Pantone 精神以及 LG SIGNATURE 傳遞一致的品牌精神