如果「Classic Blue 經典藍」令人想起向晚的天際，那麼 LG SIGNATURE TWINWash™ 雙能洗就是高掛天際的一輪明月。猶如藝術作品的白色琺瑯本體在經典藍木製品及馬賽克大理石地板中脫穎而出，新式的懸吊避震技術大幅減少振動及噪音，沉穩的維持著浴室的安靜氣氛。雙能洗的筒槽設計讓您能夠一次清洗兩批衣物，而這個貼心的設計不但美觀而且兼具實用與效率

極具代表性的 Pantone 是創新與設計的代名詞，它啟發了 LG SIGNATURE 創造出這些令人驚嘆的空間並攜手「Classic Blue 經典藍」年度代表色。藉由專注於趨勢預測、生活風格和最新科技，Pantone 精神以及 LG SIGNATURE 傳遞一致的品牌精神