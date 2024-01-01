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維多利亞風格豪華公寓：
經典與現代透過 Flexform
而相遇
倫敦是一個新舊交融的城市，同時融合了傳統的建築設計和極具創新的建築。倫敦無疑是LG SIGNATURE和Flexform聯手展示現代與傳統建築設計最好的城市之一。Flexform是第三代義大利設計公司，以扎根於永恆工藝的當代設計而聞名，是當代設計的領導者，他們創造出永久持續、高質量的作品，有些產品甚至可以跨越數十年。
倫敦的建築歷史悠久，具有長達數個世紀的發展。從哥德式修道院到新未來主義的摩天大樓，新舊相互交織在一起。因此，將 LG SIGNATURE 和 Flexform 融合在傳統設計空間裡似乎是最自然不過；以簡潔的線條、樸實的色調和尖端的科技為現代家居裝飾締造出獨特風格並增添現代氣息。
與維多利亞時代的飛簷和拼花地板形成完美對比的是LG SIGNATURE OLED 8K 電視的極簡線條和現代外觀。超薄的設計在關閉時與空間融為一體，但當8K影像活躍起來時，總是能吸引人注意。這些現代和傳統的元素與 Flexform 的傢俱物品，包括在柔軟皮革中的雕塑裝飾圖案和堅硬無比的大理石咖啡桌，都能相得益彰。
LG SIGNATURE OLED 8K的微妙之處在於，其可以賦予華麗的色彩、無限的對比度和最清晰的細節，但同時也不會讓整個房間令人感到不適。這款88寸電視是全球最大的OLED電視，具有超過1億個自體發光子像素和真正的8K解析度，在不影響空間的前提下，從每個角度均提供如臨真實的電影院觀看體驗，將傳統的設計與現代科技的結合如此完美無縫相結合。
像倫敦天際線的輪廓一樣，直線和曲線創造了無限的可能 LG SIGNATURE的Instaview 敲敲看門中門冰箱由防刮髮絲紋不鏽鋼材質以及俐落的外觀線條，其內部具有獨特的直驅變頻壓縮機系統，可保持精準的溫度設定。放在 Flexform 的大理石和金屬餐桌旁，這些圓潤的造型融合了現代和傳統，創造出一個適合高級用餐的精緻空間。
這次合作展示出 LG SIGNATURE 和 Flexform 的共同努力，將經典與現代相結合，創造出精美的產品。倫敦這個城市提供了完美靈感，融合新舊元素，展現出真正獨特的風格魅力。
關於 Flexform
Flexform是一間義大利公司，在沙發和其他傢俱的生產方面擁有堅強實力的專業設計能力，以極高的手工藝價值備受重視。其品牌形象和成功均建立在一系列共同的品牌價值觀上，而這些價值觀正是這企業的核心使命。義大利製造，永恒優雅、舒適、優質、設計一致、富現代感、美觀、耐用。
了解有關Flexform的更多資訊 : https://www.flexform.it/en