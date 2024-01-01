LG SIGNATURE OLED 8K的微妙之處在於，其可以賦予華麗的色彩、無限的對比度和最清晰的細節，但同時也不會讓整個房間令人感到不適。這款88寸電視是全球最大的OLED電視，具有超過1億個自體發光子像素和真正的8K解析度，在不影響空間的前提下，從每個角度均提供如臨真實的電影院觀看體驗，將傳統的設計與現代科技的結合如此完美無縫相結合。