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LG SIGNATURE
品牌大使聯手GQ
預測2019年頂級設計潮流趨勢
土褐色、奶油色、珊瑚色和金屬色的搭配佔據了室內設計的最主要色彩
LG SIGNATURE的品牌大使是室內設計、建築和時尚領域的專家，他們對2019年的流行趨勢做出了預測。澳大利亞的傑出室內設計師Darren Palmer預測了今年家居裝飾的熱門潮流，是將LG SIGNATURE產品與最新的顏色和材質結合起來，以傳遞時尚感和功能性。德國著名建築師Hadi Teherani和他的偶像級時裝設計師Michael Michalsky也分享了他們對2019年各自行領域的流行趨勢看法。
Palmer是一名成功的作家，也是澳大利亞電視節目《街區（The Block）》中的評委，極具魅力。他預測2019年的主流色調為將會是土褐色、奶油色和珊瑚色。做為腮紅粉和千禧粉的進化，他相信更富有趣味的珊瑚色元素將會讓赤陶色和土褐色重新流行，搭配奶油色形成完美的對比和緩和。
此外，他預測金屬色將成為室內設計的流行色，如不鏽鋼、鎳和鉻等金屬裝飾，結合了耐用性和經典的吸引力，是永恆持久的內含物；而黃銅和金色的吸引力將延續至2019年。
Palmer表示：“對於中性或者單色的配色方案，從2018年開始流行的亞光黑，還有其他亞光金屬色比如金色和煤黑色，為當代室內設計方案提供了一種更加微妙的深金屬色調。”這位著名的室內設計師從LG SIGNATURE的簡約設計美學中汲取靈感，同時在自己無庸置疑的敏感度的指引下，對他自己的廚房進行了改造，搭配LG SIGNATURE冰箱的鈦金屬飾面。
在時尚領域方面，LG SIGNATURE品牌大使Michael Michalsky預測無性別時裝和以功能性為創作靈感的奢華運動裝將成為2019年的重要趨勢。他還指出，鮮亮的紅色、橙色、黃色、綠色和藍色將成為我們今年在伸展台及大街上看到的主要色彩。
Michalsky一直對尋找最佳的衣物護理方式很感興趣，他稱讚LG SIGNATURE洗衣機的變頻低溫除濕乾衣技術，能在攝氏60-70度C的低溫乾衣條件下提供細緻的衣物護理。他評論中提到：“我發現LG SIGNATURE洗衣機的清潔性能極佳，能完美輕柔地洗去所有污漬，而且不會染色。”
Hadi Teherani從一名建築師的視角出發，他提到:人性化設計的個性化空間和體驗，今年將持續流行。“建築師們正致力為人類創造一種積極和能夠激發興趣的環境。當前數字化的建造過程和參數化的外觀也需要滿足這一標準。”LG SIGNATURE以其直觀的設計和智能ThinQ™應用，完美滿足了在此類空間中工作或生活的人們的需求。
LG SIGNATURE繼續擴大到全球的宣傳活動，在最近的2019年國際消費類電子產品展（CES）上因推出了全球首款可捲曲螢幕的電視LG SIGNATURE OLED TV R而備受關注。此次全球推廣活動中可以看到, LG SIGNATURE正努力引領生活形式，推出性能與美觀並重的家電。