LG SIGNATURE

Hadi Teherani從一名建築師的視角出發，他提到:人性化設計的個性化空間和體驗，今年將持續流行。“建築師們正致力為人類創造一種積極和能夠激發興趣的環境。當前數字化的建造過程和參數化的外觀也需要滿足這一標準。”LG SIGNATURE以其直觀的設計和智能ThinQ™應用，完美滿足了在此類空間中工作或生活的人們的需求。

LG SIGNATURE繼續擴大到全球的宣傳活動，在最近的2019年國際消費類電子產品展（CES）上因推出了全球首款可捲曲螢幕的電視LG SIGNATURE OLED TV R而備受關注。此次全球推廣活動中可以看到, LG SIGNATURE正努力引領生活形式，推出性能與美觀並重的家電。