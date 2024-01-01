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LG SIGNATURE 與
Lewis Hamilton：
奢華的生活風格，追求極致完美
Lewis Hamilton 及頂級家電品牌，在全新合作中親自示範創新技術、精緻設計以及堅持高品質的生活態度
LG SIGNATURE 和一級方程式賽車（Formula One™）的七屆世界冠軍 Lewis Hamilton 合作，推出了頂級家電與頂級賽車手在居家生活的完美結合。對於擔任 LG SIGNATURE 品牌代言人的角色，Hamilton 可說是再適合不過，因為他本身就有多項才華，對於細節和設計更是別具品味。在新的合作中，他將和觀眾分享對於時尚與精緻生活的獨到見解，還有甚麼是驅動他成為所從事領域中的佼佼者，而 LG SIGNATURE 又是如何具體展現了他的生活風格
天生的完美主義者、創新求變的先行者，更是愛地球的環保意識先驅者以及效率工作者 – 都是用來形容他的關鍵字，也是這次合作的主題 – Lewis Hamilton 和 LG SIGNATURE 在許多方面都擁有相同的特性。他為所從事的工作付出的努力、紀律以及專注力，無論是創造潮流趨勢或是致力於改善環境以及人類的生活，也在在反映了該品牌在著名的技術與設計領導地位上所擁有的能量、技能與知識
Hamilton 被全球數百萬人公認為是技術、風格與準確的象徵。就如同對於畢生追求卓越成就的人會有的期望，Hamilton 對於家電用品也追求極致的品質。在他客廳中的 LG SIGNATURE OLED 8K也擁有無可比擬的畫面品質，超過一億個自體發光像素傳送出最精確的顏色以及如臨真實的逼真影像。除了和家人共處或是和他最摯愛的英國鬥牛犬 Roscoe 一起玩耍外，Hamilton 喜歡觀賞 LG SIGNATURE 以最先進技術製造出的頂極電視，享受放鬆的時光以及體驗終極的家庭視聽娛樂
Hamilton 原本就對藝術與設計極具鑑賞力，從他裝飾的美輪美奐的住家 以及個人風格就能看出，他在成功經營服飾品牌方面也極具知名度。同時他也深信藝術和技術應該相輔相成，在他現代化的奢華客廳中，我們可以發現有多款號稱兼具功能性與優雅風格的高級家電產品，LG SIGNATURE 溫控冰酒櫃就是其中之一
最重要的是，這款冰酒櫃能確保 Lewis 最喜愛的食物保存於最準確的合適狀態。「可變溫抽屜」讓他能夠在冷藏和冷凍模式之間輕鬆切換，適合用來保存食物、起司的各別風味與味道，這是他所享受的健康飲食。Lewis 也能從 Auto Lift Drawer™ 智動升降抽屜 輕鬆取用點心，只要一個按鍵就會自動開啟及並將內部抽屜升起來
如同不喜歡受到笨重、難以操控的硬體設施限制的人，Hamilton 喜歡 LG 創新發明所提供的容易上手的便利性，而且還兼顧了能符合他的風格與家飾品味的美學造型
Hamilton 是環保的守護者，也致力於解決氣候變遷這個全球性的議題。他提倡必須做出積極的生活方式的改變，無論是多微小的改變，而且利用他的平台鼓勵其他人一起效法。對於 Lewis 來說，做出積極變革的第一步就從家裡開始
廚房裡的 LG SIGNATURE 冰箱具備了節能的 InstaView Door-in-Door™️ 敲敲看門中門技術， 幫他節約了能源的耗費。只要敲一敲冰箱的玻璃門，Hamilton 不用開門，就能即刻看到門中門的隔層中有甚麼食物。而且如果他想取用隔層中的食物及飲料時，他也能輕鬆且快速的取用而不用擔心主要冷藏區的冷空氣會因此流失
Hamilton 十足展現「多才多藝」的定義，他在每個涉足的領域都獨占鰲頭，讓人誤以為在多種角色之間轉換而且年復一年都有最佳表現似乎相當容易
LG SIGNATURE TWINWash™ 洗衣機本身也稱得上是優異的多工效率王，能夠一次就處理兩批待洗衣物。在某種意義上，反映出 Hamilton 能同時極有效率地處理好幾個高規格的工作專案。這款洗衣機也保證能完美無瑕地呵護他的衣物，讓衣物潔淨，而且質料不會縮水或是損傷。此外，Hamilton 還極為激賞此家電設計的永恆極簡風格，尤其是圓形、黑色的玻璃門搭配了機身高品質的白色琺瑯塗層，看起來更顯優雅與經典"
Lewis Hamilton 以其對功能和直覺式使用技術的熱愛，因此產生價值的激賞，成為 LG SIGNATURE 品牌合作的不二人選。在愈來愈多領域中具有影響力，而且對於改善世界懷抱使命感，Lewis 是令人憧憬的人物之一，奢華的生活風格將藝術美學與技術緊密結合在一起 – 和 LG SIGNATURE 在極致優質家用解決方案中的努力都具有一致的使命感