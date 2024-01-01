LG SIGNATURE 和一級方程式賽車（Formula One™）的七屆世界冠軍 Lewis Hamilton 合作，推出了頂級家電與頂級賽車手在居家生活的完美結合。對於擔任 LG SIGNATURE 品牌代言人的角色，Hamilton 可說是再適合不過，因為他本身就有多項才華，對於細節和設計更是別具品味。在新的合作中，他將和觀眾分享對於時尚與精緻生活的獨到見解，還有甚麼是驅動他成為所從事領域中的佼佼者，而 LG SIGNATURE 又是如何具體展現了他的生活風格

天生的完美主義者、創新求變的先行者，更是愛地球的環保意識先驅者以及效率工作者 – 都是用來形容他的關鍵字，也是這次合作的主題 – Lewis Hamilton 和 LG SIGNATURE 在許多方面都擁有相同的特性。他為所從事的工作付出的努力、紀律以及專注力，無論是創造潮流趨勢或是致力於改善環境以及人類的生活，也在在反映了該品牌在著名的技術與設計領導地位上所擁有的能量、技能與知識