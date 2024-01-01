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新科技中的
創新美學現代主義
科技是創新的最終推手，時尚的外觀設計和現代工藝相結合，深深影響我們的日常生活。LG SIGNATURE 和意大利傢俱設計公司 Kartell 做為有理想的設計先驅，齊心合作將產品功能與迷人的美學融合在一起，進行真正令人難忘的創意結合，完美展示出 Kartell 70 年的悠久歷史、文化和優雅，以及 LG SIGNATURE 的創新和超優質的家電產品。
如同 Kartell 的現代設計一樣，LG SIGNATURE的 創新著重於產品的細節。LG SIGNATURE OLED 8K的線性美感 — 具有超大螢幕和精美低調的層架 — 完美經由 Kartell 使用彎彎的曲線和有機材料來營造，以實現現代生活空間的獨特感覺。
LG SIGNATURE OLED 8K 是大尺寸的 OLED 8K，配合 Kartell 精心設計的傢俱，如手工雕塑一樣，顯得相得益彰。藝術傢俱層架毫無違和的與一切柔和相融在一起，同時為華麗的88吋螢幕創造了一個全景中心。Kartell 使用塑料傢俱令 LG SIGNATURE TV 與環境和諧統一，而又不妨礙其螢幕展現的突出色彩、深度和細節。
冰箱和冰酒櫃的智能鏡面玻璃面板襯托著現代灰色、雪花白和銀色的精美融合色調，可以根據您的需要而從黑暗轉化成透明。啟發於LG SIGNATURE 的冰箱和冰酒櫃，讓幾何設計和冷藏科技可以和諧共存。質感鋼材結構營造出簡約感、智慧儲存和熱阻隔功能將這些日常電器變成日常生活均可以享用的奢華體驗。
異性相吸，這就是為何這個弧形的浴室與 LG SIGNATURE TWINWash™ 形成鮮明對比的原因。 透過人體工學設計的白色陶瓷主體和黑色玻璃門，猶如天空中月光閃閃映照在湖面上一樣，為藏在下方的無與倫比的迷你洗衣槽提供了更精緻的外觀。借助內置的球型平衡器，針對污漬的去除以及能夠一次洗滌兩個洗衣槽的雙槽功能，展現出功能的設計比其藝術般的外型更為驚喜。Kartell 將具流動線條的傢俱交織在一起，透過這兩個元素結合在一起後，呈現完美而另人讚嘆的衛浴空間。
這些概念透過綜合科技技術、設計傳承和真實案例而得以實現。現代生活將 LG SIGNATURE 系列和 Kartell 的現代傢俱相結合，並在當代設計的最前線引領著兩個品牌勾勒出耀眼的光芒。
關於Kartell
Kartell以其70多年的歷史、家族、文化和設計、工業產品、塑膠材料和尖端科技而聞名。
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