如同 Kartell 的現代設計一樣，LG SIGNATURE的 創新著重於產品的細節。LG SIGNATURE OLED 8K的線性美感 — 具有超大螢幕和精美低調的層架 — 完美經由 Kartell 使用彎彎的曲線和有機材料來營造，以實現現代生活空間的獨特感覺。

LG SIGNATURE OLED 8K 是大尺寸的 OLED 8K，配合 Kartell 精心設計的傢俱，如手工雕塑一樣，顯得相得益彰。藝術傢俱層架毫無違和的與一切柔和相融在一起，同時為華麗的88吋螢幕創造了一個全景中心。Kartell 使用塑料傢俱令 LG SIGNATURE TV 與環境和諧統一，而又不妨礙其螢幕展現的突出色彩、深度和細節。