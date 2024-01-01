拋光地板、木質窗框和通往大自然的門廊為場景設置，LG SIGNATURE OLED 電視卻為這一寧靜空間帶來動感。超大尺寸的 OLED 8K，為您提供真實色彩、深度和細節，給您最逼真的觀賞體驗，為您的家居帶來更多感官刺激感。為了營造出現代氛圍感，只需加上一件 B＆B Italia 的現代沙發座椅，在房間的中央創造出一個舒適位置，就可以讓您可以放鬆休息，帶來更多的享受。

作為現代傢俱的領導者，B&B Italia 將人性化的設計元素與大自然的素材連結在一起。透過融合過去和未來，形成當代前衛的作品，將傳統、激情和創意結合在一起。B&B Italia 的獨特之處在於將 LG SIGNATURE 的自然簡約提升到一個全新的境界。