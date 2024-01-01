We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
與 B＆B Italia
一起探索大自然的本質
把大自然的呼吸帶到室內空間是一種藝術形態。這就是為什麼 LG SIGNATURE 最近與世界著名的設計公司 B＆B Italia 合作，一起展示在大自然的元素與超凡脫俗創新之間的完美融合。B＆B Italia 的設計在過去50年間不斷磨練，歷經五十年來以科技、創意和風格為核心所雕琢而成的現代傢俱。LG SIGNATURE 在提升生活的家電中與我們分享這種從心而散發出來的熱情，這些產品彰顯自然和精湛的工藝，也是為何這次合作尤如上天安排的原因之一。如此強烈的理念呼應著天然設計和永恆創意，讓它們造就成傢俱和家電的核心精隨，令 LG SIGNATURE 脫穎而出。
隨著我們的生活越來越專注在科技上，為大自然創造欣欣向榮的生活空間比以往任何時候都來得更加重要。從粗曠的石頭、純淨的大理石到深色紋理的木材，不難發現把捕捉到的不同元素融合在一起，更能夠在室內營造出戶外的氛圍。LG SIGNATURE 系列旨在提升您的家居品質，在過程中不用犧牲任何期待的風格。當與 B＆B Italia 的皮革材質和柔和的金屬搭配使用時，更能創造出一個以舒適為大前題的永續空間。
粗曠的岩石表面和全景落地窗讓外面的世界流瀉到您的室內中，LG SIGNATURE 冰箱的髮絲紋面板與拋光的大理石廚房的中島顯得相得益彰。透過輕敲兩次黑色的玻璃鏡面，從而點亮內部的LED燈，亮起時內部空間照明清楚，如此一來，就可以在冷流流失最少的情況下，還能輕鬆的拿取冰箱內的食物或飲料。而 B＆B Italia 的豪華下沉式扶手椅使用沉穩的色調和簡潔的線條，讓空間變得柔和，與 LG SIGNATURE 互相輝映。
在充足自然光線滿溢的寬敞空間中，放置著具有強化玻璃面板和琺瑯塗層主體的 LG SIGNATURE TWINWash™ 如此簡約完美設計，很可能會被誤認為是一件未來的雕塑作品。但其功效有助於洗淨衣物的灰塵和提供您保護最珍貴服裝的「柔洗」行程，實際上比起一件藝術品更為實用。B＆B Italia 的乳白色皮革長椅和簡約的邊桌強化了這樣的一個自然空間，真正體現出其優雅本質。
拋光地板、木質窗框和通往大自然的門廊為場景設置，LG SIGNATURE OLED 電視卻為這一寧靜空間帶來動感。超大尺寸的 OLED 8K，為您提供真實色彩、深度和細節，給您最逼真的觀賞體驗，為您的家居帶來更多感官刺激感。為了營造出現代氛圍感，只需加上一件 B＆B Italia 的現代沙發座椅，在房間的中央創造出一個舒適位置，就可以讓您可以放鬆休息，帶來更多的享受。
作為現代傢俱的領導者，B&B Italia 將人性化的設計元素與大自然的素材連結在一起。透過融合過去和未來，形成當代前衛的作品，將傳統、激情和創意結合在一起。B&B Italia 的獨特之處在於將 LG SIGNATURE 的自然簡約提升到一個全新的境界。
關於B&B Italia
B&B Italia成立於1966年，在 Piero Ambrogio Busnelli 的創業願景下成立，是國際家居（B&B Italia家居住宅分部）和商業空間(B&B Italia合同分部)，傢俱設計領域中的領先義大利公司。
發現有關 B&B Italia 的更多資訊 : www.bebitalia.com