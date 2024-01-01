Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
分享
share facebook button share twitter button share pinterest button close share buttons
生活

接待的藝術—
LG SIGNATURE
的生活方式

LG SIGNATURE 很榮幸能夠與 Monocle 合作推出「接待的藝術」系列動畫。LG SIGNATURE 和 Monocle 透過五部精彩的短片，並藉由令人著迷的趣味插圖展現 LG SIGNATURE 的頂級家電，在每一個特殊場合完美地扮演主人的角色。每一部獨特的短片均集中於接待過程中的整體氛圍，而且可以展現出一種創新且鼓舞人心意象，呈現出主角們的生活體驗和接待賓客的訣竅，當涉及到生活時他們各自詮釋出不同的生活方式。在這個最新系列中，LG SIGNATURE 專注於高品質品牌與產品功能的優異表現，影片的主要特色來自家中的招待者，透過插畫的表現重新構思成為迷人的動畫。這五部短片全都透過招待者的真實反映和來自他們家中的真實背景環境，讓觀眾能透過短片了解藉由 LG SIGNATURE 接待朋友和家人的新生活方式。了解更多有關「接待的藝術」的資訊，請瀏覽 LG SIGNATURE 官方 YouTube 頻道

01. 享受渡假—
洗衣機/乾衣機

西班牙庇里牛斯山脈中的第一次接觸

LG SIGNATURE 洗衣機的上下分開洗滌，映襯著西班牙比利牛斯背景的插圖

宴客晚餐氣氛定調，最好的方式便是透過環境的燈光來完成。Catalan 照明公司的共同持有者 Javier Marset，他喜歡低亮度的固定照明和放鬆的氛圍，讓客人在參觀他位於山區的現代度假酒店時能感受到輕鬆自在的氛圍。在山上雪中度過悠閒的一天後，最快令每一位賓客都感到乾淨舒適的方法便是使用 LG SIGNATURE 洗衣機/乾衣機組合；其中TWINWash 的上下同時洗淨的功能，更能夠讓所有賓客都節省更多的寶貴時間，擁有放鬆與享受的美好時光。

插圖展現出 LG SIGNATURE 洗衣機放置在西班牙比利牛斯背景的小屋中
插圖展示 LG SIGNATURE 洗衣機的雙重控制功能

觀看完整視頻 : https://www.youtube.com/watch?v=aLx-BU8iGpM&t=39s

02. 美食饗宴—
冰箱

倫敦市中心的美味時光

LG SIGNATURE 冰箱在宴會客廳中的插圖影像

引領賓客進入到廚房空間，視覺與嗅覺是讓他們快速進入美食氛圍的不二法門。倫敦最時尚的餐飲公司 Cellar Society 的創始人Bertie de Rougemont 對於招待客人方面相當得心應手。當他招待朋友時，de Rougemont 喜歡透過在家裡烹飪時的食物香氣和冰涼的雞尾酒，讓朋友的心情先變得愉悅與放鬆。LG SIGNATURE 的 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱® 總能為廚房增添一些驚喜元素，賓客一旦體驗過後便無法再回頭了。

LG SIGNATURE冰箱的自动开门功能的图片
LG SIGNATURE 冰箱的 instaview 敲敲看門中門冰箱功能的插圖影像

觀看完整視頻 : https://www.youtube.com/watch?v=s6ySXZ6tO88

03. 美酒體驗—
冰酒櫃

在義大利托斯卡尼享受葡萄酒

插圖影像展示 LG SIGNATURE 冰酒櫃的自動開門功能，以及 James Suckling 與他的妻子

受到 James Suckling 的邀請前往他在義大利托斯卡尼別墅舉行的聚會將是一種難得的享受。作為一位深具影響力的葡萄酒評論家，Suckling 的葡萄酒挑選方法特別受到認同。他經常會以葡萄種類、酒莊或葡萄酒風味為主題，但也可能會根據出席人士的心情或口味來挑選葡萄酒。而葡萄酒儲藏的方式對於任何年份的葡萄酒都是極為重要的。LG SIGNATURE 冰酒櫃能夠針對溫度、濕度、振動和光照都可以進行嚴謹的控制與調整。

LG SIGNATURE 冰酒櫃的自動升降抽屜展示與 James Suckling 的插圖影象
LG SIGNATURE 冰酒櫃的玻璃踫觸顯示面板的插圖影像
回到列表

LG SIGNATURE 藝式生活圈

金璽會員專線 0800-898-908

關閉
slide previous button
slide next button
關閉
slide previous button
slide next button