LG SIGNATURE 很榮幸能夠與 Monocle 合作推出「接待的藝術」系列動畫。LG SIGNATURE 和 Monocle 透過五部精彩的短片，並藉由令人著迷的趣味插圖展現 LG SIGNATURE 的頂級家電，在每一個特殊場合完美地扮演主人的角色。每一部獨特的短片均集中於接待過程中的整體氛圍，而且可以展現出一種創新且鼓舞人心意象，呈現出主角們的生活體驗和接待賓客的訣竅，當涉及到生活時他們各自詮釋出不同的生活方式。在這個最新系列中，LG SIGNATURE 專注於高品質品牌與產品功能的優異表現，影片的主要特色來自家中的招待者，透過插畫的表現重新構思成為迷人的動畫。這五部短片全都透過招待者的真實反映和來自他們家中的真實背景環境，讓觀眾能透過短片了解藉由 LG SIGNATURE 接待朋友和家人的新生活方式。了解更多有關「接待的藝術」的資訊，請瀏覽 LG SIGNATURE 官方 YouTube 頻道