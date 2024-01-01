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接待的藝術—
LG SIGNATURE
的生活方式
LG SIGNATURE 很榮幸能夠與 Monocle 合作推出「接待的藝術」系列動畫。LG SIGNATURE 和 Monocle 透過五部精彩的短片，並藉由令人著迷的趣味插圖展現 LG SIGNATURE 的頂級家電，在每一個特殊場合完美地扮演主人的角色。每一部獨特的短片均集中於接待過程中的整體氛圍，而且可以展現出一種創新且鼓舞人心意象，呈現出主角們的生活體驗和接待賓客的訣竅，當涉及到生活時他們各自詮釋出不同的生活方式。在這個最新系列中，LG SIGNATURE 專注於高品質品牌與產品功能的優異表現，影片的主要特色來自家中的招待者，透過插畫的表現重新構思成為迷人的動畫。這五部短片全都透過招待者的真實反映和來自他們家中的真實背景環境，讓觀眾能透過短片了解藉由 LG SIGNATURE 接待朋友和家人的新生活方式。了解更多有關「接待的藝術」的資訊，請瀏覽 LG SIGNATURE 官方 YouTube 頻道
01. 享受渡假—
洗衣機/乾衣機
西班牙庇里牛斯山脈中的第一次接觸
宴客晚餐氣氛定調，最好的方式便是透過環境的燈光來完成。Catalan 照明公司的共同持有者 Javier Marset，他喜歡低亮度的固定照明和放鬆的氛圍，讓客人在參觀他位於山區的現代度假酒店時能感受到輕鬆自在的氛圍。在山上雪中度過悠閒的一天後，最快令每一位賓客都感到乾淨舒適的方法便是使用 LG SIGNATURE 洗衣機/乾衣機組合；其中TWINWash 的上下同時洗淨的功能，更能夠讓所有賓客都節省更多的寶貴時間，擁有放鬆與享受的美好時光。
02. 美食饗宴—
冰箱
倫敦市中心的美味時光
引領賓客進入到廚房空間，視覺與嗅覺是讓他們快速進入美食氛圍的不二法門。倫敦最時尚的餐飲公司 Cellar Society 的創始人Bertie de Rougemont 對於招待客人方面相當得心應手。當他招待朋友時，de Rougemont 喜歡透過在家裡烹飪時的食物香氣和冰涼的雞尾酒，讓朋友的心情先變得愉悅與放鬆。LG SIGNATURE 的 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱® 總能為廚房增添一些驚喜元素，賓客一旦體驗過後便無法再回頭了。
03. 美酒體驗—
冰酒櫃
在義大利托斯卡尼享受葡萄酒