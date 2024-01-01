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現代生活藝術
LG SIGNATURE在MOLTENI&C的永恆美學中展現其先進技術。
LG SIGNATURE 與 Molteni&C S.P.A.，義大利優質生活風格和設計師傢俱品牌，合作進行多項令人期待的項目，展現奢華生活的藝術。透過一系列實物展覽及活動，這兩個享譽全球的品牌皆已成為全球挑剔千禧世代客戶的最愛，分享這兩個品牌對於精緻及輕鬆優雅生活的願景。
這兩個品牌雖然位於世界不同的區域，發展全然不同的產品類型，不過 LG SIGNATURE 與 Molteni&C 卻有很多共同之處。追求時尚、實用的設計以及工匠般的精確度是成功的關鍵。此外，雙方品牌皆為創新者，勇於採用最新科技，並且追尋新技術以提高其時尚的當代作品的品質與價值作為追求的最高目標。
莫爾蒂尼集團（Molteni Group）是由 Angelo Molteni 於1934年創立，以精緻、高品質的傢俱聞名，散發出永恆的現代氣息，永不過時。該集團已連續三代成為全球家居裝飾及設計領域的領導者，成為本年度享有盛譽的 Compasso d'Oro 事業獎得獎者之一，藉以表彰其八十餘年的卓越設計和持續創新。Molteni 集團多年來獲得許多義大利及國際頂級獎項，包括 Compasso d'Oro 獎以及 ADI 創新獎。
LG SIGNATURE 則是與其相同，對於「本質藝術」與 Molteni&C 的「生活藝術」精神密切相關。這兩個品牌都暸解低調、極簡設計的力量與美感，如同其無與倫比的將各個產品精煉至最單純的元素和目的。正因如此，連同對細節的關注與對品質的掌控，同樣都是 LG SIGNATURE 和 Molteni&C 所重視的，並且讓他們能夠同時提升客戶的生活風格及生活品質。
80多年來，Molteni Group 透過精心設計的系列傢俱作品以及藉由贊助各種文化活動和展覽來傳播其「生活藝術」的訊息。近期，也進行多項數位創新活動，對生活風格影響者和潮流引領進人物行主題式的訪談，並且就像 LG SIGNATURE，發現這是與千禧世代的觀眾建立聯繫並交流其核心價值的傳播方式之一。
LG SIGNATURE 與 Molteni&C 首次合作已經可以在義大利米蘭市外Giussano 的 Molteni 博物館展示上看到令人驚艷的 LG SIGNATURE OLED 8K。參觀本月在法國巴黎開幕的義大利新旗艦店的訪客也還能看到將在其中展示的 LG SIGNATURE 產品。