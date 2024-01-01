LG SIGNATURE 則是與其相同，對於「本質藝術」與 Molteni&C 的「生活藝術」精神密切相關。這兩個品牌都暸解低調、極簡設計的力量與美感，如同其無與倫比的將各個產品精煉至最單純的元素和目的。正因如此，連同對細節的關注與對品質的掌控，同樣都是 LG SIGNATURE 和 Molteni&C 所重視的，並且讓他們能夠同時提升客戶的生活風格及生活品質。