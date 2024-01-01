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美麗的大理石紋理
LG SIGNATURE 融合創新技術搭配美麗的大理石紋路，透過空間環境的營造，打造出耐久、耐用與精緻大器的優雅空間
數千年來，大理石一直是奢華和頂級的象徵。起初作為建築材料，如今已成為室內設計中吸引目光的焦點，其獨特的色彩、紋理和線條改變了全球各地的居住空間。大理石不僅僅是美麗和品味的象徵，更是來自地殼經過熱與力所形成的大自然產物。融合大自然與創新，完美搭配 LG SIGNSIGURE 設計，展現當代、永續生活的最佳選擇
因其與生俱來的美感和實用性，長久以來備受建築師和設計師推崇。從西班牙、義大利及其他地區的山脈切割出來的寶石，藉由世界各地的寺廟、宮殿和教堂展示其美麗紋路。其永恆的紋理和獨特的色澤，具有設計敏感度的消費者經常採用大理石作為基調，散發出沉浸且悠久歷史的當代優雅。永恆、美麗和獨特的設計與 LG SIGNATURE 的重點相得益彰；創造出既實用又引人注目的頂級家電產品
西班牙馬奎納黑色大理石板，是國際公認的稀有白色紋理和出色的獨特美感。而 LG SIGNATURE OLED 8K 像是一塊美麗的畫布，襯托著城市的美景。大理石優雅的紋理，完美的讓 OLED 電視 SELF-LIT 像素，呈現出最豐富的色彩與最深邃的極致黑色，OLED 電視與拋光大理石的牆面同時映入眼簾，就像一個充滿活力的現代生活空間，散發精緻氛圍的作品
大地的壯闊與金屬的光澤相遇於奢華的室內空間，獨特高雅的 Marron Emperador 大理石地板搭配 SIGNATURE OLED 8K 電視，下方的冷歛鋼材腳座，讓室內優雅卻又衝突的美感一拍即合。開採自西班牙東南，這款暖色調的大理石為極簡主義的空間帶來了棕色與黑色的空間調性，而 OLED 電視的 8K 解析度顯色，就成為整個空間視覺的中心點，光滑大理石地板的自然元素與 LG SIGNATURE 科技完美並列，提供絕佳的觀賞體驗
陽光灑落的地中海風格廚房，似乎手上一定要有一杯充滿色澤及香氣的義大利葡萄酒在手，才能毫無違和的身處在這樣的空間中。LG SIGNATURE 冰酒櫃的不鏽鋼髮絲紋面板極具質感， 透過您來敲敲看深色 InstaView 透明玻璃，瞬間點亮冰箱內的 LED 燈，快速拿取冰箱內的食物。而遠方的海洋漣漪似有若無地反射映照在整面美麗的 Calacatta 大理石紋理上。這款義大利打造的獨特大理石結合深色邊框玻璃，就像將戶外的環境反射到室內一樣，在陽光燦爛的空間中散發光芒，亦是世界上最罕見的非凡大理石之一
這款黑色 Nero Portoro 大理石壁和檯面為大理石中精緻的巔峰，以其罕見的金色奢華紋理最為著名。襯托 LG SIGNATURE 冰箱和冰酒櫃的鋼面材質形 ，成完美的自然背景 ，為其當代空間帶來創新氣息。 木材和大理石為這個現代化的廚房帶來古典的自然感，加上最先進的家電，搭配高技術的節能冷卻系統，LG SIGNATURE 頂級而高品質的家電為此一空間打造了簡約美感和出色的設計氛圍
大理石源於自然和時間的變化，是奢華和精緻的代名詞。堅固、耐用、華麗的大理石具有許多啟發 LG SIGNATURE 的特點，在打造有質感的家電產品同時，還能內外兼備造型與功能，提供高品質的精緻生活