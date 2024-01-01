數千年來，大理石一直是奢華和頂級的象徵。起初作為建築材料，如今已成為室內設計中吸引目光的焦點，其獨特的色彩、紋理和線條改變了全球各地的居住空間。大理石不僅僅是美麗和品味的象徵，更是來自地殼經過熱與力所形成的大自然產物。融合大自然與創新，完美搭配 LG SIGNSIGURE 設計，展現當代、永續生活的最佳選擇

因其與生俱來的美感和實用性，長久以來備受建築師和設計師推崇。從西班牙、義大利及其他地區的山脈切割出來的寶石，藉由世界各地的寺廟、宮殿和教堂展示其美麗紋路。其永恆的紋理和獨特的色澤，具有設計敏感度的消費者經常採用大理石作為基調，散發出沉浸且悠久歷史的當代優雅。永恆、美麗和獨特的設計與 LG SIGNATURE 的重點相得益彰；創造出既實用又引人注目的頂級家電產品