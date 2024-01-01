「木材」是最純淨的材質，也可以說是精緻的代表。這種純天然的元素，堅硬跟柔軟同時並存、也同時具有淺色或深色、光滑或粗糙的各種特質。這些相對特徵能夠讓其以永續發展、而且持久的方式裝潢空間。木材具有持久性，就如同 LG SIGNATURE 的開創性技術與設計，LG的現代技術與自然的強大特性完美結合並駕齊驅。

數世紀以來，木材一直是設計與建築領域的代表性特徵。歷久耐用、優雅且不可或缺，木材的靈活性令其非常適用於現代和傳統空間，能夠無縫地從一個空間流入至另一個空間，或者與不同變化的紋理、質感及色彩形成對比，每塊木頭都是獨一無二的。從注重功能性的上世紀中葉的現代風格到帶有個性的簡約都市風格，木材能夠自然地改變空間而不同於其他材料。這種超越空間及時間的能力是與 LG SIGNATURE 的核心，生產持久耐用的豪華技術緊密相關的一種精神。