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木質美學
LG SIGNATURE將技術和設計與優質木材相結合，藉以將策展主題延伸至大自然並永續居住的空間。
「木材」是最純淨的材質，也可以說是精緻的代表。這種純天然的元素，堅硬跟柔軟同時並存、也同時具有淺色或深色、光滑或粗糙的各種特質。這些相對特徵能夠讓其以永續發展、而且持久的方式裝潢空間。木材具有持久性，就如同 LG SIGNATURE 的開創性技術與設計，LG的現代技術與自然的強大特性完美結合並駕齊驅。
數世紀以來，木材一直是設計與建築領域的代表性特徵。歷久耐用、優雅且不可或缺，木材的靈活性令其非常適用於現代和傳統空間，能夠無縫地從一個空間流入至另一個空間，或者與不同變化的紋理、質感及色彩形成對比，每塊木頭都是獨一無二的。從注重功能性的上世紀中葉的現代風格到帶有個性的簡約都市風格，木材能夠自然地改變空間而不同於其他材料。這種超越空間及時間的能力是與 LG SIGNATURE 的核心，生產持久耐用的豪華技術緊密相關的一種精神。
彷彿大自然出現在這個精緻的客廳中，具有羽毛紋理的木頭-Lignum Vitae 是世界上最重、最堅硬和最稀有的木材之一而聞名，整個客廳環境也融入了城市的景觀 。坐落於客廳中的 LG SIGNATURE OLED 8K 利用深度學習演算法，透過增強細節及清晰度來展現逼真的影像。自然世界與現代技術的結合重申了 LG SIGNATURE 理念，亦即以技術、創造力和風格來作為核心的當代傢俱創作展演。
幾何線條構成這間迷人廚房的骨幹，細緻的巴西玫瑰木紋理散佈在大理石牆和 LG SIGNATURE 冰箱之間，就像是拼圖遊戲。巴西紫檀木因其豐富的色彩和獨特的紋理而倍受寵愛，並且與大理石牆和光滑的黑色地板形成鮮明對比。LG SIGNATURE 冰箱就像這個美麗的廚房一樣，直驅變頻壓縮機讓冰箱中的溫度變化不會超過1°C精準的設定溫度，而深色玻璃面板下隱藏了冰箱內容物，但是只需快速敲兩次玻璃即可點亮內部照明，無需打開門即可挑選您喜歡的食物，輕鬆方便拿取，並減少冷流流失，維持冰箱內溫度。
LG SIGNATURE 冰酒櫃是現代精緻風格的寫照，也是這間優雅用餐空間的焦點所在。以非洲黑木作為背景–世界上最昂貴、令人垂涎的樹林之一。冰酒櫃的設計及外觀紋理就像模仿酒窖一樣，透過最佳保存技術™來減少振動、溫度調節和保持濕度，藉以讓葡萄酒發揮其芳香。而木材的天然紋理與冰酒櫃刷磨超過100次，以創造出光滑、耐刮擦的機身表面外型形成鮮明對比，極具視覺的焦點。
木材的自然特性是無界限的，木材可運用於裝飾及結構上，是豪華設計中最具延展性的媒介之一。藉由 LG SIGNATURE，木材的無限特質激發我們引領環保、可持續發展的生活方式前進著，而這是受到大自然所讚譽，並具有前端技術的最好證明。