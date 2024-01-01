先進的懸吊避震系統配有振動感應器，可最佳化旋轉速度，而振動絕緣體可減少多餘轉動，進而最大幅減少噪音。另一個關鍵功能是，變頻低溫除濕乾衣技術提供溫和的護理功能，可高效且有效烘乾衣物。LG SIGNATURE TWINWash™ 讓使用者可在兩個獨立的洗衣滾筒洗衣，在更短的時間內完成更多工作，更便利省時。