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藝術帶動科技進步。
科技讓藝術更完美。
持續全新推出的數位行銷活動，藝術帶動科技進步。科技讓藝術更完美。LG SIGNATURE 將推出一系列影片，探索推動優質產品開發的創新、高效能核心技術。LG SIGNATURE 系列代表著外型和功能的完美平衡，而這一切乃是卓越的科技進步的象徵。
LG SIGNATURE OLED 電視 W 呈現生動的影像，展現超凡的細膩度和逼真的清晰度。壁紙薄型 OLED 顯示螢幕是一種自體發光技術，無需背光即可產生極致的純黑和令人難以置信的真實色彩，進而帶來讓您身歷其境的觀影體驗。
精確的像素調光控制和無限對比度，完美呈現每個場景，Alpha 9 Gen 2 AI影像處理晶片更確保最高的畫質和無與倫比的色彩表現力。LG SIGNATURE 電視 W 同時支援 Dolby Atmos®，讓觀影者享有動態和飽滿的音效體驗。
LG SIGNATURE 冰箱精準的溫度控制技術，採用無可比擬的直驅變頻壓縮機，保持食物鮮度。先進的壓縮機採用獨特的線性運動，可提高冷卻效率，同時降低溫度波動和內部摩擦。
還可達到更低的用電量和清靜的安靜效能。InstaView Door-in-Door® 敲敲看門中門是革命性的功能，使用者透過敲擊冰箱玻璃前面板，就可了解冰箱內的內容物，顯著降低冷空氣外流並提高便利性。同時為了進一步讓食物更長時間維持更新鮮的狀態，FRESHshield™ 冷流保鮮風夾創造出屏障，將涼爽空氣侷限於所在位置。
LG SIGNATURE 洗衣機提供完美的衣物護理功能，完美且精確洗滌各類的衣物，從日常用品到精緻布品和亞麻布。LG SIGNATURE 洗衣機配備 Centum System™ 避震懸吊系統，可提高產品能效和耐用性。
先進的懸吊避震系統配有振動感應器，可最佳化旋轉速度，而振動絕緣體可減少多餘轉動，進而最大幅減少噪音。另一個關鍵功能是，變頻低溫除濕乾衣技術提供溫和的護理功能，可高效且有效烘乾衣物。LG SIGNATURE TWINWash™ 讓使用者可在兩個獨立的洗衣滾筒洗衣，在更短的時間內完成更多工作，更便利省時。