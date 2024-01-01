LG SIGNATURE即將舉辦一場全新的數位活動，重點展現其在頂級優質家電中的卓越技術。來自於LG SIGNATURE OLED電視的功能，LG SIGNATURE豐富了消費者的生活，為卓越的科技設定了全新標準。

LG SIGNATURE 電視產品極致輕薄，極致優雅，為您提供如臨真實的觀影體驗。LG的OLED是一種自體發光科技，無需背景光即可產生真正的純黑，細膩的對比度和清晰的生動影像，來自於精準、獨立的影像晶片控制，LG SIGNATURE的OLED能展現出遠遠超越競爭對手的影像深度、細節和清晰度。