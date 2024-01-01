We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
性能卓越
藝術帶動科技進步。
藝術帶動科技進步。
科技讓藝術更完美。
– OLED電視
LG SIGNATURE即將舉辦一場全新的數位活動，重點展現其在頂級優質家電中的卓越技術。來自於LG SIGNATURE OLED電視的功能，LG SIGNATURE豐富了消費者的生活，為卓越的科技設定了全新標準。
LG SIGNATURE 電視產品極致輕薄，極致優雅，為您提供如臨真實的觀影體驗。LG的OLED是一種自體發光科技，無需背景光即可產生真正的純黑，細膩的對比度和清晰的生動影像，來自於精準、獨立的影像晶片控制，LG SIGNATURE的OLED能展現出遠遠超越競爭對手的影像深度、細節和清晰度。
除細膩的純黑和生動、自然的色彩外，LG OLED技術能夠顯示出令人驚嘆的細節（即使在最黑暗的場景下），以及寬廣的可視角度，讓房間內的每個人都能體驗到同等優秀的畫質。OLED具有更快的回應時間，增加了使用者在觀看動作電影、體育賽事以及玩遊戲時的快感。透過盡量減少藍光，OLED有助於提高觀看者的舒適度，減少眼睛疲勞。LG的OLED面板非常輕薄，讓LG SIGNATURE能夠設計出極致纖薄，優質頂級的電視。
探索 LG SIGNATURE OLED 電視