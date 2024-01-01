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性能卓越
藝術帶動科技進步。
藝術帶動科技進步。
科技讓藝術更完美。
– 冰箱
代表最卓越的藝術與技術，LG SIGNATURE 即將推出一場主題語為「藝術帶動科技進步。科技讓藝術更完美。」的數位活動。LG SIGNATURE 冰箱是創新功能冰箱的設計典範，它重新定義了什麼才是方便使用的冰箱。
LG SIGNATURE 冰箱以安靜的噪音性能和精準的溫度控制，讓您的廚房更加出色。這款冰箱的基礎是LG引以為傲的直驅變頻壓縮機，與傳統壓縮機不同，這種壓縮機使用直式活塞驅動。具有創新科技設計，壓縮機的內部摩擦更小，能更有效地將直線運動轉變成冷卻能力，同時盡量減小溫度波動。直驅變頻壓縮機讓食物的保鮮時間更長，讓冰箱安靜無聲，環保又節能。
另一項創新功能InstaView Door-in-Door™敲敲看門中門冰箱，能夠阻止冷流流失，同時為使用者提供最大的便利性。快速輕敲玻璃面板兩下，使用者就能讓冰箱光滑的玻璃面板變得透明，無需打開冰箱門（讓冷氣流出）即可查看內部的Door-in-Door™隔間。開門的次數明顯減少，食物所處的溫度就能保持，效能也更加提高。LG的革命性功能冰箱，是冰箱設計的全新典範，同時它也塑造了使用上的便利性，獲得了全球消費者的關注。
探索 LG SIGNATURE 冰箱