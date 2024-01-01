代表最卓越的藝術與技術，LG SIGNATURE 即將推出一場主題語為「藝術帶動科技進步。科技讓藝術更完美。」的數位活動。LG SIGNATURE 冰箱是創新功能冰箱的設計典範，它重新定義了什麼才是方便使用的冰箱。

LG SIGNATURE 冰箱以安靜的噪音性能和精準的溫度控制，讓您的廚房更加出色。這款冰箱的基礎是LG引以為傲的直驅變頻壓縮機，與傳統壓縮機不同，這種壓縮機使用直式活塞驅動。具有創新科技設計，壓縮機的內部摩擦更小，能更有效地將直線運動轉變成冷卻能力，同時盡量減小溫度波動。直驅變頻壓縮機讓食物的保鮮時間更長，讓冰箱安靜無聲，環保又節能。