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性能卓越
藝術帶動科技進步。
藝術帶動科技進步。
科技讓藝術更完美。
– 洗衣機
LG SIGNATURE 即將舉辦一場主題語為「藝術帶動科技進步。科技讓藝術更完美。」的數位活動。此次活動將重點展現LG SIGNATURE無與倫比的科技領先技術，讓LG SIGNATURE能夠創造出外型時尚、功能多樣的家用電器。LG SIGNATURE 洗衣機的卓越性能讓生活變得充實，讓生活更加智慧。
LG SIGNATURE 的洗衣機即便在最強力的洗衣轉速下也能保持穩定。洗衣機搭載新式LG專利Centum System™避震懸吊系統，能有效提高機器耐用度和效能，讓洗衣機變得更平穩而耐用。Centum System™避震懸吊系統具有最佳化洗衣轉速的震動感應器，以及容納滾筒轉動的震動隔絕器，將震動和噪音消滅於無形。此外，雙球平衡器讓載荷均勻分配，智慧的阻尼系統有助於提高洗衣機的整體穩定性。
與Centum System™相輔相成的是LG的直驅變頻馬達，它於1998年進入家電領域，是該領域最偉大的技術進展之一。由於馬達與滾筒直接相連，無需皮帶或皮帶輪傳動，LG SIGNATURE 洗衣機變得更安靜、更平穩，能夠產生更強力的水流，獲得更佳的洗衣效果。洗衣機能夠實現點動、過濾、擦洗、翻滾、滾動和擺動這六個動作，也正是因為這項科技與技術。最重要的是，直驅變頻馬達讓洗衣機能夠為各種織物提供專屬洗護，延長了衣物和寢具的壽命。
探索 LG SIGNATURE 洗衣機