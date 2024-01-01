LG SIGNATURE 即將舉辦一場主題語為「藝術帶動科技進步。科技讓藝術更完美。」的數位活動。此次活動將重點展現LG SIGNATURE無與倫比的科技領先技術，讓LG SIGNATURE能夠創造出外型時尚、功能多樣的家用電器。LG SIGNATURE 洗衣機的卓越性能讓生活變得充實，讓生活更加智慧。

LG SIGNATURE 的洗衣機即便在最強力的洗衣轉速下也能保持穩定。洗衣機搭載新式LG專利Centum System™避震懸吊系統，能有效提高機器耐用度和效能，讓洗衣機變得更平穩而耐用。Centum System™避震懸吊系統具有最佳化洗衣轉速的震動感應器，以及容納滾筒轉動的震動隔絕器，將震動和噪音消滅於無形。此外，雙球平衡器讓載荷均勻分配，智慧的阻尼系統有助於提高洗衣機的整體穩定性。