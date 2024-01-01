*

根據使用 LG 內部測試方法的 UL 測試結果，該方法是測量冰酒櫃中平均溫度最高峰的波動。適用於 LGE 型號 LSR200W。

於空機和溫度設定於 11°C 的情況。結果可能會因實際使用情況而異