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LG SIGNATURE 溫控冰酒櫃

特色 哪裡購買
性能卓越

為完美的葡萄酒
提供頂級保存技術：
LG SIGNATURE 溫控冰酒櫃

完美無縫、極致美學LG SIGNATURE溫控冰酒櫃採用先進技術，可確保理想的溫度與濕度值，減少振動並阻擋紫外線

各式各樣的葡萄酒放置在具有 instaview 功能的 LG SIGNATURE 冰酒櫃中

Optimal Preservation
Technology™最佳保存技術

LG SIGNATURE 冰酒櫃使用說明圖示，標示了紅酒、白酒和香檳的存放空間

多重溫度控制

針對不同區域設定溫度，提供理想保存條件

1香檳模式可為氣泡酒及香檳提供最佳溫度，但無法以度為基礎進行控制

若敲了 LG SIGNATURE 冰酒櫃的 instaview 兩次，黑色鏡面玻璃面板會變透明

InstaView™

快速輕敲兩下即可點亮內部LED燈並清楚看到內部，將溫度波動降至最低，以保持內部葡萄酒的品質

1根據 KCL 的三層玻璃紫外線透射率測試結果

直驅變頻壓縮機和右側的 LG SIGNATURE 冰酒櫃圖標示意圖

減震控制

將振動降至最低，可避免瓶內沉澱物飄浮上來，保持葡萄酒的風味及品質

振盪波長示意圖以解釋穩定溫度的設定

精準溫度控制

精準的 溫度調控，可確保擁有最佳的葡萄酒儲存條件

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根據使用 LG 內部測試方法的 UL 測試結果，該方法是測量冰酒櫃中平均溫度最高峰的波動。適用於 LGE 型號 LSR200W。
於空機和高、中、低溫設定下各種情況。結果可能會因實際使用情況而有所差異
顯示了在 LG SIGNATURE 冰酒櫃玻璃觸控面板上按下「通風」選項的手指示意圖
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語音助手功能可能因國家/地區而異：在台灣不可用。

最佳濕度控制

最佳濕度控制可確保軟木塞擴脹，將所有氣味保留在瓶內

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根據使用 LG 內部測試方法的 UL 測試結果，該方法是測量冰酒櫃中平均溫度最高峰的波動。適用於 LGE 型號 LSR200W。
於空機和溫度設定於 11°C 的情況。結果可能會因實際使用情況而異

永恆經典的設計

三個表示其抗刮功能的 LG SIGNATURE 冰酒櫃圖標

Textured Steel™
髮絲紋不鏽鋼材質

內外部採用不鏽鋼材質及防刮花紋表面處理，呈現高優質製作工藝的無懈可擊

LG SIGNATURE 冰酒櫃上的橢圓形顯示了各種冰箱功能選項
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語音助手功能可能因國家/地區而異：在台灣不可用。

液晶觸控面板

液晶觸控面板可於休眠時呈現玻璃質感，僅在使用時亮起，完美呈現其便利性與極簡設計

貼心技術

輕輕按下位於 instaview 玻璃面板附近的按鈕會自動將 LG SIGNATURE 冰酒櫃的抽屜升起

Auto Lift Drawer™
智動升降抽屜

只需按一下按鈕，抽屜就會開啟滑出並上升，輕鬆拿取食物及飲品

顯示 LG SIGNATURE 冰酒櫃抽屜分為兩部分的示意圖：「冷凍」和「冷藏」兩部分

可變溫抽屜

視餐酒搭配內容，可變換抽屜溫度可自訂為冷藏或冷凍模式

在冰箱底下輕輕搖動一下腳即可打開 LG SIGNATURE 冰酒櫃的門

Auto Open Door™智動感應門

透過自動光感應技術，當腳踩在冰箱投射光點上，無須觸碰門把，冰箱門即可自動開啟

LG SIGNATURE冰酒櫃正視圖
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