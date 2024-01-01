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性能卓越
為完美的葡萄酒
為完美的葡萄酒
提供頂級保存技術：
LG
SIGNATURE 溫控冰酒櫃
完美無縫、極致美學LG SIGNATURE溫控冰酒櫃採用先進技術，可確保理想的溫度與濕度值，減少振動並阻擋紫外線
Optimal Preservation
Technology™最佳保存技術
多重溫度控制
針對不同區域設定溫度，提供理想保存條件
1香檳模式可為氣泡酒及香檳提供最佳溫度，但無法以度為基礎進行控制
InstaView™
快速輕敲兩下即可點亮內部LED燈並清楚看到內部，將溫度波動降至最低，以保持內部葡萄酒的品質
1根據 KCL 的三層玻璃紫外線透射率測試結果
減震控制
將振動降至最低，可避免瓶內沉澱物飄浮上來，保持葡萄酒的風味及品質
精準溫度控制
精準的 溫度調控，可確保擁有最佳的葡萄酒儲存條件
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根據使用 LG 內部測試方法的 UL 測試結果，該方法是測量冰酒櫃中平均溫度最高峰的波動。適用於 LGE 型號 LSR200W。
於空機和高、中、低溫設定下各種情況。結果可能會因實際使用情況而有所差異
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語音助手功能可能因國家/地區而異：在台灣不可用。
最佳濕度控制
最佳濕度控制可確保軟木塞擴脹，將所有氣味保留在瓶內
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根據使用 LG 內部測試方法的 UL 測試結果，該方法是測量冰酒櫃中平均溫度最高峰的波動。適用於 LGE 型號 LSR200W。
於空機和溫度設定於 11°C 的情況。結果可能會因實際使用情況而異
永恆經典的設計
Textured Steel™
髮絲紋不鏽鋼材質
內外部採用不鏽鋼材質及防刮花紋表面處理，呈現高優質製作工藝的無懈可擊
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語音助手功能可能因國家/地區而異：在台灣不可用。
液晶觸控面板
液晶觸控面板可於休眠時呈現玻璃質感，僅在使用時亮起，完美呈現其便利性與極簡設計
貼心技術
Auto Lift Drawer™
智動升降抽屜
只需按一下按鈕，抽屜就會開啟滑出並上升，輕鬆拿取食物及飲品
可變溫抽屜
視餐酒搭配內容，可變換抽屜溫度可自訂為冷藏或冷凍模式
Auto Open Door™智動感應門
透過自動光感應技術，當腳踩在冰箱投射光點上，無須觸碰門把，冰箱門即可自動開啟
探索 LG SIGNATURE
冰酒櫃
冰酒櫃