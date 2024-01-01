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性能卓越
致臻致美：
致臻致美：
LG SIGNATURE洗衣機，重塑品質的真義
精湛技術，高級材質，工匠精神，LG SIGNATURE洗衣機因此脫穎而出
洗衣機 卓越品質
LG SIGNATURE洗衣機的門向上傾斜17度，放入和取出衣物變得更輕鬆，讓手腕和脖子不再酸痛。
Centum System™懸吊避震系統：為LG SIGNATURE洗衣機優化減噪，控制震動，使其耐用性成為業界指標。
產品開發
一年半的努力和反覆試驗造就了符合人體工學設計的正圓門型，是完美的美學設計，是以人為本的成功設計案例。
LG SIGNATURE洗衣機領先業界的變頻低溫除濕乾衣技術，成就了它簡約、精巧、符合高級品牌內涵的設計。
1[立式] 熱泵壓縮機
2[臥式] 熱泵壓縮機
高級材質
825℃燒製而成的陶瓷釉面
表面覆蓋由825℃高溫燒製而成的陶瓷釉面，既環保又耐用、耐刮擦。
精心製造，追求完美
LG SIGNATURE洗衣機一天僅製造25台，其他洗衣機一天則製造1000台。
其他大部分洗衣機均依賴自動化生產線，但LG SIGNATURE洗衣機堅持手工精心製造，為達到卓越品質，耗時兩倍多。
送交消費者前，LG SIGNATURE洗衣機必須比其他洗衣機多經受61道測試，這是由LG的高標準規定的全方位嚴格考驗。
完成的LG SIGNATURE洗衣機一年接受四次可靠性測試，是業界標準的兩倍。
探索 LG SIGNATURE 洗衣機