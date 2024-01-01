自體發光像素讓觀看賽事更加身臨其境

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
01
SELF-LIT PiXELS在每場勝利都能展現每個動作
由於每個像素都逐一被照亮，因此LG OLED電視可以顯示快速動作的運動，且在背光LCD電視上出現的模糊和閃爍更少。OLED Motion Pro可呈現均勻且清晰的刺激運動，與此同時，先進的TruMotion可讓您不漏看每個小細節和動作。
電視螢幕上的圖像，以活躍的足球賽比較LCD/ LED與OLED的像素畫質
* GX、CX、BX型號包含OLED Motion Pro。
*螢幕影像模擬。
02
SELF-LIT PiXELS將8K提升到新的層次
真8K可以將體育場般的氣氛帶到您的眼前。LG OLED 8K採用深度學習演算法，將2K或4K內容提升至最逼真的8K圖像。享受噪音減少、更高銳利度、細節和更高清晰度的內容。
以8k真實度從籃板頂部捕捉籃球選手扣籃瞬間
03
SELF-LIT PiXELS讓在座的每位都如同身臨體育場
LG OLED電視讓您感覺自己正在現場觀看每場大型比賽。88吋的超大屏幕具有超過1億個自體發光子像素*，可以呈現每個細微的動作，且不會出現任何色差、模糊或閃爍-您可以從房間的每個角度欣賞同樣精彩的畫面。
客廳中，一群朋友以超廣角視角觀賞電視上的足球賽
*基於8K解析度（7680x4320）乘以4個子像素的計算結果。
04
絕不讓您錯過喜愛球隊的比賽
用運動提醒掌握您喜愛球隊的每個時刻。只要將您喜愛的球隊紀錄下來，LG OLED電視會通知您比賽結果、賽事和開始時間。您還可以透過自動更新整場賽事來追蹤您喜愛的球隊。
運動提醒
賽事中出現的運動提醒會即時更新比數，運動提醒顯示賽程資訊，一對情侶在觀看電視上的籃球賽時，一則其他比賽分數的運動提醒在畫面左下角彈出
'適用14種聯賽'
NBA的標誌，MLB的標誌，KBO的標誌，NFL的標誌，NHL的標誌，英格蘭足球超級聯賽的標誌，西班牙足球甲級聯賽的標誌，義大利足球甲級聯賽的標誌，德國甲級足球聯賽的標誌，法國足球甲級聯賽的標誌，巴西足球甲級聯賽的標誌，墨西哥超級聯賽的標誌
*支援的運動與聯盟會因國家而異。
*該服務不適用於俄羅斯。
05
重要賽事的真實環繞音效
將兩個相同的藍牙喇叭連接到您的LG OLED電視。其與電視的內部音效搭配使用，作為後置揚聲器 以傳遞身臨重要賽事的感受。
一群朋友在客廳電視上觀看戰爭電影，在後置揚聲器位置有2個相同的藍牙喇叭
*適用連接：LG PK7/7W/5/5W、PL7/5、 PN7/5、RL3、RM2、RN9/7/5、ON9/7/5
06
您將如同身歷其境
Α9Gen3 AI處理器使用深度學習演算法自動偵測類型並切換到運動模式。球員的動作、表情和背號將可更清晰地顯示，並且讓您看起來就好像在面前一般。每當您轉台時，都會被強烈的視聽體驗所包圍。
Alpha 9 Gen3 AI 處理晶片在黑色的背景閃爍著藍色圖案
*螢幕影像模擬。