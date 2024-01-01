自體發光像素讓觀看賽事更加身臨其境

由於每個像素都逐一被照亮，因此LG OLED電視可以顯示快速動作的運動，且在背光LCD電視上出現的模糊和閃爍更少。OLED Motion Pro可呈現均勻且清晰的刺激運動，與此同時，先進的TruMotion可讓您不漏看每個小細節和動作。