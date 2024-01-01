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非常感謝您對LG手機產品的支持。
我們近期對業務的結構和核心技術進行了全面審視，最終決定關閉我們的手機業務，以探索和發展讓未來更具競爭力。
我們深感惋惜，與多年來一直給予信任和支持的客戶分享此遺憾的消息。
請諒解，為了跟上產業變化並專注於研發未來技術，這是一個艱難且無法避免的決定
LG手機產品仍會根據每個國家的分佈情況持續運作一段時間
同時也會依相關規定繼續提供客戶服務，避免造成客戶不便
LG電子未來會將重點放在其核心業務，並會持續不斷提供讓生活更美好的創新產品和服務。
更多相關詳細信息，請參閱下方的常見問與答
FAQs
還可以購買LG手機產品嗎?
我們的供應商目前仍有庫存的數量可提供購買。我們也將持續為客戶提供售後服務，並將繼續依據相關法規提供操作系統和軟體升級
移動通訊業務關閉後，LG手機用戶仍可以使用售後服務嗎?
即使關閉了手機業務，我們也將繼續竭盡所能，依照相關法規的要求提供售後服務和維修零件服務。
會持續提供維修零件到什麼時候？消費者是否仍可以購買手機配件，例如充電器，電池和耳機？
我們正在準備維修零件，以避免造成客戶不便。除了雙螢幕之外，用戶仍可從現有購買管道購買LG手機耗材（包括電池，充電器，電源線，耳機等）。另外，對於其他第三方配件（如:外殼，保護膜等），供應狀況可能會因供應商的庫存情況而有所影響。
*請與當地客戶服務中心聯繫，以瞭解尚可購得之維修零件，零件的保留期限可能因國家/地區而異。
LG 電子結束手機業務後，是否仍會繼續提供OS升級？
特定型號仍將提供操作系統升級。部分型號目前正在進行Android 11操作系統升級，並將以相同的標準推出Android 12操作系統升級。
同時需注意，操作系統升級計劃可能會因Google的操作系統發佈時程或產品性能和穩定性等其他因素而有所影響。
*請與當地客戶服務中心聯繫，以瞭解更多有關操作系統升級時程資訊，具體時程可能會因國家/地區而異。
手機業務結束後是否將繼續提供軟體更新?
我們將盡最大努力提供安全更新和品質穩定更新，避免造成客戶不便。由於作業系統或硬體相關的限制(軟體或硬體無法支援)，我們的政策可能會發生變化
手機業務結束後，LG應用程式和服務還會持續提供多久服務?
手機業務營運結束時，某些應用程式和服務將會終止。但是為了方便客戶使用，即使在LG手機業務結束之後，大多數應用程式和服務仍可根據現行規範持續使用和更新。應用程式和服務之使用若有任何變更（包括相關訊息）將會提前公告。以下是手機業務結束後將無法使用的應用程式和服務的項目。
- Qlens
- 2019年之前推出的型號的PC工具 （PC Suite / LGST / LG CM(Connection Manager) / LG Mirror Drive）
維護期過後，客戶是否就無法使用LG應用程式/服務了?
維護期結束後，將無法提供伺服器和帳戶的使用服務如下，敬請見諒。
Ex : Qlens (台灣不支援)
可以持續在其他Apps和服務中使用基本功能如下:
Ex : PC Suite / LGST / LG CM(Connection Manager) / LG Mirror Drive
若LG手機應用程式出現問題或通訊商的應用程式更新通知時，還會再提供更新嗎?
透過與其他公司的持續合作，我們將盡最大努力為LG應用程式及合作公司的應用程式提供更新。
LG 電子對於可操控其他家用電器的LG ThinQ應用程式有哪些計劃？
LG ThinQ應用程式可用於所有手機設備中，而不僅是LG Electronics的手機產品。該應用程式將持續在Google Play和Apple的App Store中供客戶下載，因此客戶仍可持續使用LG ThinQ系統。
我可以將儲存在LG Health和LG Memo中的資訊轉移到其他Health / Memo應用程式嗎?
您可以使用備忘錄共享選項將LG Q Memo中的資訊傳輸到其他備忘錄應用程式，在每個備忘錄傳輸備忘錄數據：“共享>訊息及圖像>選擇另一個備忘錄應用程式。而LG Health的部分，目前無法將客戶資訊轉移到其他Health應用程式，敬請見諒。
LG 電子的所有手機設備是否都將無法使用?
還是可以使用的，LG 藍牙耳機及無線藍牙揚聲器將繼續進行產品開發和銷售，而現有的智慧型手機和平板電腦仍可持續使用，直到通路的現有庫存售完為止。此外，我們也將持續提供售後服務和操作系統升級。
LG電子的手機服務停止後，將如何正確處理客戶的個人資料?
個人資料將於保留期內依據每個適用服務的隱私條款和規範進行維護，並在保留期結束時安全妥善地銷毀。