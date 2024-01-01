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24”IPS多工螢幕(商用)
不含聚氯乙烯等有害物質
BK55 的製造材料不含聚氯乙烯並且經TUV 認證 (電線除外)。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
23.8
-
解析度
1920 x 1080
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:11
-
色域 (Typ.)
NTSC 72%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
75
-
反應時間
5ms (High)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
23.8
-
面板比例
16:11
-
面板類型
IPS
-
表面處理
防眩光
-
反應時間
5ms (High)
-
解析度
1920 x 1080
-
點距 (mm)
0.2745 x 0.2745
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
NTSC 72%
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
75
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
200
-
位元數
8bit (6bit+FRC)
-
尺寸 (cm)
60.45
連接性
-
音源輸入
YES
-
D-Sub
YES (1ea)
-
Built-in KVM
NO
-
DVI-D
YES (1ea)
-
HDMI
YES (1ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.2
-
D-Sub (Max. Resolution at Hz)
1920 x 1080 @75Hz
-
DVI (Max Resolution at Hz)
1920 x 1080 @75Hz
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver2.0)
-
USB 上行埠
YES (1ea/ver2.0)
功能
-
HDR 10
NO
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
NO
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
硬體校色支援
NO
-
十字準線
NO
-
其它
NO
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
NO
-
增強影像解析度
YES
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
NO
-
Mini-LED Technology
NO
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
NO
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
NO
-
自動輸入切換
NO
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
NO
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉
-
無邊框設計
Normal
-
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
-
一鍵支架安裝
YES
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
DTS Headphone:X
NO
-
Maxx Audio
NO
-
重低音
NO
-
揚聲器
1.2W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
627 X 505 X 178
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
553.8 x 240 x 382.9
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
553.8 x 58.4 x 333.1
-
重量(含外箱) (kg)
7.9
-
重量(含底座) (kg)
5.7
-
重量(不含底座) (kg)
3.6
INFO
-
產品名稱
PC Monitor
-
年份
2017
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.5W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
內置電源
配件
-
變壓器
NO
-
Calibration Report (Paper)
NO
-
Display Port
YES
-
DVI-D
Yes (DG), No (US/AP)
-
D-Sub
NO
-
HDMI
No (DG), Yes (US/AP)
-
HDMI (Color/Length)
Black / 1.8m
-
其它 (配件)
NO
-
電源線
YES
-
遙控器
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
Yes (DG)
-
USB-C
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
NO
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Control Center
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
NO
STANDARD
-
UL (cUL)
YES
-
CE
YES
-
KC (for Rep. of Korea)
YES