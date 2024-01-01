Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
24”IPS多工螢幕(商用)

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

24”IPS多工螢幕(商用)

24BK550Y-B

24”IPS多工螢幕(商用)

(0)

FHD IPS螢幕

使用IPS面板，在任何角度都能呈現清楚且精準的色彩，絕佳的畫面呈現有利於您的工作，是商務人士的最佳選擇。

符合人體工學的完美工作環境

螢幕可透過多種螢幕高度/傾斜度/上下旋轉/左右旋轉調整，提供舒適的觀賞體驗。您可以根據您的畫面內容或辦公用品，將螢幕調整為讓您舒適的工作環境

簡便設計

簡便的支架設計，讓您快速且輕鬆地安裝，無需任何工具。此壁掛功能讓您可輕鬆從桌上取下螢幕，並壁掛在牆上。

內建電源模組
打造井然有序的工作空間

螢幕背面內建電源模組，以供應內建電源，能減少電源線體積，避免電線混雜的困擾，讓辦公桌更加簡潔

不含聚氯乙烯等有害物質

螢幕不含聚氯乙烯等有害物質。
BK55 的製造材料不含聚氯乙烯並且經TUV 認證 (電線除外)。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    23.8

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:11

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72%

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    75

  • 反應時間

    5ms (High)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    23.8

  • 面板比例

    16:11

  • 面板類型

    IPS

  • 表面處理

    防眩光

  • 反應時間

    5ms (High)

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.2745 x 0.2745

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72%

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    75

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    200

  • 位元數

    8bit (6bit+FRC)

  • 尺寸 (cm)

    60.45

連接性

  • 音源輸入

    YES

  • D-Sub

    YES (1ea)

  • Built-in KVM

    NO

  • DVI-D

    YES (1ea)

  • HDMI

    YES (1ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.2

  • D-Sub (Max. Resolution at Hz)

    1920 x 1080 @75Hz

  • DVI (Max Resolution at Hz)

    1920 x 1080 @75Hz

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver2.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/ver2.0)

功能

  • HDR 10

    NO

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 硬體校色支援

    NO

  • 十字準線

    NO

  • 其它

    NO

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    NO

  • 增強影像解析度

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 動態反應清晰模式

    NO

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    NO

  • 自動輸入切換

    NO

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    NO

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉

  • 無邊框設計

    Normal

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100 mm

  • 一鍵支架安裝

    YES

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • DTS Headphone:X

    NO

  • Maxx Audio

    NO

  • 重低音

    NO

  • 揚聲器

    1.2W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    627 X 505 X 178

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    553.8 x 240 x 382.9

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    553.8 x 58.4 x 333.1

  • 重量(含外箱) (kg)

    7.9

  • 重量(含底座) (kg)

    5.7

  • 重量(不含底座) (kg)

    3.6

INFO

  • 產品名稱

    PC Monitor

  • 年份

    2017

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.5W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    內置電源

配件

  • 變壓器

    NO

  • Calibration Report (Paper)

    NO

  • Display Port

    YES

  • DVI-D

    Yes (DG), No (US/AP)

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    No (DG), Yes (US/AP)

  • HDMI (Color/Length)

    Black / 1.8m

  • 其它 (配件)

    NO

  • 電源線

    YES

  • 遙控器

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    Yes (DG)

  • USB-C

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    NO

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Control Center

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    NO

STANDARD

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

使用者評論

哪裡購買

尋找附近的商店

為你推薦