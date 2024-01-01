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23.8'' FHD IPS護眼電競螢幕
護眼功能，保護您的雙眼
閱讀模式
為了在您使用螢幕閱讀文件時，舒緩眼睛疲勞並讓眼睛備感舒適，
閱讀模式可以調整色溫和亮度，宛如閱讀紙本書籍一般。
不閃爍
不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，
提供長時間舒適的工作環境。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*上述功能可能會根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*上述功能可能會根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
*影片中的產品圖片和智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)僅作為說明使用，可能與實際產品和實際智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)不同。
*根據使用者使用的電腦軟硬體配置，實際功能略有差異。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。
-
無動態同步
-
DAS 動態同步模式
更快速回應對手
*此圖中所示之無動態模式為未支援動態同步的LG型號。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
-
關
-
開
黑暗中，也能先發制人
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
-
關
-
開
瞄得更準
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
23.8
-
解析度
1920 x 1080
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
75
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
23.8
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
1920 x 1080
-
點距 (mm)
0.2745 x 0.2746
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
75
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
200
-
對比度 (Min.)
600:1
-
尺寸 (cm)
60.4
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
YES (1ea)
-
Built-in KVM
NO
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES (1ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
NO
-
DP Version
NO
-
D-Sub (Max. Resolution at Hz)
1920 x 1080 at 60Hz
-
DVI (Max Resolution at Hz)
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
NO
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
Thunderbolt (資料傳輸)
NO
-
Thunderbolt (Max. Resolution at Hz)
NO
-
Thunderbolt (電力供給)
NO
-
USB 下行埠
NO
-
USB 上行埠
NO
-
USB-C (資料傳輸)
NO
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
NO
-
USB-C (電源供給)
NO
功能
-
HDR 10
NO
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
NO
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
硬體校色支援
NO
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
Black Stabilizer
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
NO
-
可變更新率
NO
-
增強影像解析度
YES
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
NO
-
Mini-LED Technology
NO
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
NO
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
NO
-
自動輸入切換
NO
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
NO
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
75 x 75
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
DTS Headphone:X
NO
-
Maxx Audio
NO
-
重低音
NO
-
揚聲器
NO
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
625 x 141 x 418
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
539.9 x 415.9 x 181.9
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
539.9 x 321.4 x 56.2
-
重量(含外箱) (kg)
3.9
-
重量(含底座) (kg)
2.6
-
重量(不含底座) (kg)
2.3
INFO
-
產品名稱
PC Monitor
-
年份
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.3W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
19.0W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
22.0W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
NO
配件
-
Display Port
NO
-
DVI-D
NO
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES
-
其它 (配件)
User Screw (2EA)
-
遙控器
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
NO
-
USB-C
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
NO
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Control Center
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES