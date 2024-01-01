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23.8'' FHD IPS護眼電競螢幕

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23.8'' FHD IPS護眼電競螢幕

24MQ400-B

23.8'' FHD IPS護眼電競螢幕

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正視圖
23.8" IPS 全高清顯示螢幕：廣角真實色彩。
23.8 吋 IPS Full HD

廣視角真實色彩

搭載 IPS 技術的 LG 螢幕，並有效縮短反應、改善色彩表現，且使用者可以廣視角觀看螢幕。

護眼功能，保護您的雙眼

閱讀模式會調整色溫與亮度，協助緩解用螢幕閱讀文件時的眼睛疲勞，讓眼睛更舒服。

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞。提供長時間舒適的工作環境。

閱讀模式

為了在您使用螢幕閱讀文件時，舒緩眼睛疲勞並讓眼睛備感舒適，
閱讀模式可以調整色溫和亮度，宛如閱讀紙本書籍一般。

不閃爍

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，
提供長時間舒適的工作環境。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*上述功能可能會根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

可調整傾斜角度，符合人體工學的設計
人體工學設計

舒適的工作空間

三邊極窄邊框設計，降低視覺干擾。 符合人體工學的支架設計，讓您方便的從各種傾斜角度調整，打造最佳的工作環境。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*上述功能可能會根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

畫面控制提供更輕鬆簡潔的使用者介面
OnScreen Control 智慧螢幕操作

輕鬆操作您的畫面

您可以分割顯示畫面，或只須點選滑鼠調整基本的螢幕選項，以自訂工作區。

*影片中的產品圖片和智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)僅作為說明使用，可能與實際產品和實際智慧螢幕操作 (OnScreen Control, OSC)不同。
*根據使用者使用的電腦軟硬體配置，實際功能略有差異。

支援 AMD FreeSync™ 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感的遊戲體驗，有效消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。
AMD FreeSync™

流暢而快速的畫面

支援 AMD FreeSync™ 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感的遊戲體驗，有效消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。

  • 無動態同步
  • DAS 動態同步模式
動態同步模式

更快速回應對手

透過動態動作同步減少輸入延遲，進而幫助玩家及時捕捉關鍵時刻。

*此圖中所示之無動態模式為未支援動態同步的LG型號。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

黑暗場景穩定模式

黑暗中，也能先發制人

黑暗場景穩定模式，能夠幫助玩家發現躲在黑暗中的狙擊手，並在對方反擊時快速逃離。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

十字準線

瞄得更準

目標點固定在中心區域以增强射擊精準度

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    23.8

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    75

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    23.8

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.2745 x 0.2746

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    75

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    200

  • 對比度 (Min.)

    600:1

  • 尺寸 (cm)

    60.4

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    YES (1ea)

  • Built-in KVM

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES (1ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    NO

  • DP Version

    NO

  • D-Sub (Max. Resolution at Hz)

    1920 x 1080 at 60Hz

  • DVI (Max Resolution at Hz)

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    NO

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

  • Thunderbolt (資料傳輸)

    NO

  • Thunderbolt (Max. Resolution at Hz)

    NO

  • Thunderbolt (電力供給)

    NO

  • USB 下行埠

    NO

  • USB 上行埠

    NO

  • USB-C (資料傳輸)

    NO

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    NO

  • USB-C (電源供給)

    NO

功能

  • HDR 10

    NO

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 硬體校色支援

    NO

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    Black Stabilizer

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    NO

  • 可變更新率

    NO

  • 增強影像解析度

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 動態反應清晰模式

    NO

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    NO

  • 自動輸入切換

    NO

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    NO

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    75 x 75

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • DTS Headphone:X

    NO

  • Maxx Audio

    NO

  • 重低音

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    625 x 141 x 418

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    539.9 x 415.9 x 181.9

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    539.9 x 321.4 x 56.2

  • 重量(含外箱) (kg)

    3.9

  • 重量(含底座) (kg)

    2.6

  • 重量(不含底座) (kg)

    2.3

INFO

  • 產品名稱

    PC Monitor

  • 年份

    2022

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.3W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    19.0W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    22.0W

  • 功耗 (On-Mode) (KR)

    NO

配件

  • Display Port

    NO

  • DVI-D

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    YES

  • 其它 (配件)

    User Screw (2EA)

  • 遙控器

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    NO

  • USB-C

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    NO

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Control Center

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

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