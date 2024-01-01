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23.8'' Full HD IPS 護眼螢幕(支援 AMD FreeSync™ )

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23.8'' Full HD IPS 護眼螢幕(支援 AMD FreeSync™ )

24MR400-B

23.8'' Full HD IPS 護眼螢幕(支援 AMD FreeSync™ )

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正視圖
23.8" IPS Full HD 螢幕

廣視角真實色彩

採用 IPS 面板技術，除了重現清晰影像與色彩，還能提供使用者更寬廣觀看視角。

23.8" IPS Full HD 顯示器。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

快速的 100Hz 可在各種程式提供流暢的畫面載入。
100Hz 高更新率

流暢的視覺效果
無縫的體驗感受

100Hz 具備高更新率，提供流暢的畫面載入， 讓您享受逼真的遊戲體驗，減少螢幕間斷與動態模糊。

*它支援透過 D-sub 連接高達 75Hz 更新率。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

專注視覺舒適感受

閱讀模式

在使用螢幕閱讀文件時，舒緩眼睛疲勞並讓眼睛備感舒適，
閱讀模式可以調整色溫和亮度，宛如閱讀紙本書籍一般。

不閃爍

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，
提供長時間舒適的工作環境。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

享受流暢遊戲體驗

AMD FreeSync™

清晰、順暢、快速

搭載 FreeSync™ Premium 技術，讓玩家享有流暢的高解像度、高節奏感遊戲體驗，並實際減少螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*「關閉」模式（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。

  • 關閉
  • 開啟
黑色穩定器

在黑暗中先發制人

黑色穩定器能夠幫助玩家避免後方躲在黑暗中的狙擊手，並在閃光燈爆炸時快速逃離。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。

OnScreen Control 提供更簡易的使用者介面。
智慧螢幕操作 (OnScreen Control)

簡單操作 好上手

只需點擊數下滑鼠，即可建立專屬的工作區，
分割顯示螢幕或調整基本的螢幕選項。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*功能可能因使用者所用裝置有所不同。

人體工學設計

簡單舒適的解決方案

此螢幕擁有三邊極窄邊框，輕鬆調整傾斜角度和高度，達到最理想的螢幕體驗。

此顯示器具有三邊超薄邊框，且顯示器可傾斜調整。

*傾斜角度︰ -5~20°

支援的連接埠

HDMI1.4 圖示。
HDMI1.4
D-sub 圖示。
D-sub
H/P 輸出圖示。
H/P 輸出

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

包裝內含物

1. 支架本體
2. 底座支架
3. 變壓器+電源線
4. HDMI 傳輸線

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    23.8

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    23.8

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.2745 x 0.2745

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Typ.)

    1300:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 色域 (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    200

  • 對比度 (Min.)

    1000:1

  • 尺寸 (cm)

    60.4

連接性

  • D-Sub

    YES (1ea)

  • HDMI

    YES (1ea)

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

功能

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    613 x 400 x 128

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    540.0 x 414.0 x 200.0

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    540.0 x 320.6 x 50.5

  • 重量(含外箱) (kg)

    4.1

  • 重量(含底座) (kg)

    2.94

  • 重量(不含底座) (kg)

    2.53

INFO

  • 產品名稱

    PC Monitor

  • 年份

    2023

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    22W

配件

  • HDMI

    YES

軟體應用

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

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