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27'' Full HD IPS 護眼螢幕( 支援 AMD FreeSync™ )
廣視角真實色彩
27" IPS Full HD 顯示器。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*它支援透過 D-sub 連接高達 75Hz 更新率。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
專注視覺舒適感受
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
享受流暢遊戲體驗
清晰、順暢、快速
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*「關閉」模式（左圖）與 AMD FreeSync™ 的比較。
-
關閉
-
開啟
在黑暗中先發制人
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*功能可能因使用者所用裝置有所不同。
簡單舒適的解決方案
此顯示器具有三邊超薄邊框，且顯示器可傾斜調整。
*傾斜角度︰ -5~20°
支援的連接埠
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
包裝內含物
2. 底座支架
3. 變壓器+電源線
4. HDMI 傳輸線
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27
-
解析度
1920 x 1080
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
更新率 (Max.) [Hz]
100
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
1920 x 1080
-
點距 (mm)
0.3114 x 0.3114
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Typ.)
1300:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
色域 (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
100
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
220
-
對比度 (Min.)
1000:1
-
尺寸 (cm)
68.6
連接性
-
D-Sub
YES (1ea)
-
HDMI
YES (1ea)
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
功能
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
閱讀模式
YES
-
增強影像解析度
YES
-
自動輸入切換
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
690 x 448 x 143
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
611.7 x 456.1 x 200.0
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
611.7 x 362.3 x 50.5
-
重量(含外箱) (kg)
5.3
-
重量(含底座) (kg)
3.84
-
重量(不含底座) (kg)
3.26
INFO
-
產品名稱
PC Monitor
-
年份
2023
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
24W
配件
-
HDMI
YES
軟體應用
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES