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27.6" 16:18 DualUp 雙能機
令人驚豔的影像品質
SDQHD (2560 x 2880) Nano IPS 螢幕
DCI-P3 98% (Typ.)廣色域 與 HDR10
人體工學設計
人體工學支架配合C型夾鉗及鎖環
多種螢幕顯示
使用便利
USB Type-C™
簡易安裝
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
DualUp 雙能機開箱紀錄和安裝步驟
*影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
一台螢幕 兩倍享受
DualUp 雙能機只需一台螢幕的空間，就可以16:18 的長寬比，展現兩個 21.5"（長寬比 16:9）螢幕的大小。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
配合眼球轉動範圍的人體工學功能
* Ergo 支架：伸展 / 縮回 210 公釐、旋轉 ±335°、軸轉 90°（逆時針）、高度 130 公釐、向下高度 35 公釐、傾斜 ±25°
** 影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*TÜV Rheinland 認證 ID（低藍光-硬體解決方案）：1111250391
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
為創造、開發和多工處理而生的理想螢幕
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
易於使用與連接
USB Type-C™ 連接埠讓您操控方便、簡單連接
*要正常使用，需要使用包裝中的 USB Type-C™ 纜線，將 USB Type-C™ 連接埠連接到螢幕。
DualUp 雙能機 設定介紹
*KVM：鍵盤、影像螢幕和滑鼠。
**可透過包裝隨附的 USB Type-C™ 傳輸線、HDMI 傳輸線和 USB2.0 上行傳輸線連接。
**包裝不含 DisplayPort 傳輸線。
彈性又省空間的工作站設定
C型夾鉗 及 鎖環
一鍵安裝
*如需瞭解詳細安裝指引，請造訪 LG.com 支援頁面之產品手冊。
*影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27.6
-
解析度
2560 x 2880
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:18
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉 / 延伸 / 伸縮
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27.6
-
面板比例
16:18
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
2560 x 2880
-
點距 (mm)
0.18195 x 0.18195
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
色域 (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
240
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
70.1
連接性
-
Built-in KVM
YES
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB-C
YES (1ea)
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (1ea/ver2.0)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
2560x2880 at 60Hz
-
USB-C (電源供給)
90W
功能
-
HDR 10
YES
-
自動亮度調節
YES
-
色弱模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PBP
2PBP
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
其它
低藍光
-
閱讀模式
YES
-
增強影像解析度
YES
-
Nano IPS™ Technology
YES
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉 / 延伸 / 伸縮
-
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
-
Maxx Audio
YES
-
揚聲器
7W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
745 x 240 x 557
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
481.5 x 843.2 x 461.3
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
481.5 x 549.5 x 44.9
-
重量(含外箱) (kg)
13.2
-
重量(含底座) (kg)
9
-
重量(不含底座) (kg)
4.3
INFO
-
產品名稱
DualUp
-
年份
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
40W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
190W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
28.31W
配件
-
HDMI
YES
-
其它 (配件)
DC 延長線 (1.4m黑色、Ergo+ 支架、機身電纜蓋、機身上蓋、扳手)
-
USB A to B
YES
-
USB-C
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES