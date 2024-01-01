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27.6" 16:18 DualUp 雙能機

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27.6" 16:18 DualUp 雙能機

28MQ780-B

27.6" 16:18 DualUp 雙能機

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front view with the monitor arm on the right

LG DualUp 雙能機

LG DualUp 雙能機

雙倍螢幕
雙倍效率

最新的 16:18 長寬比 與 SDQHD 解析度大幅提升您的效率。

令人驚豔的影像品質

SDQHD (2560 x 2880) Nano IPS 螢幕
DCI-P3 98% (Typ.)廣色域 與 HDR10

人體工學設計

人體工學支架配合C型夾鉗及鎖環
多種螢幕顯示

使用便利

USB Type-C™
簡易安裝

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

DualUp 雙能機開箱紀錄和安裝步驟

讓我們來看看 DualUp 雙能機箱子裡有什麼，並一步一步了解它的安裝步驟吧！

*影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

一台螢幕  兩倍享受

DualUp 雙能機只需一台螢幕的空間，就可以16:18 的長寬比，展現兩個 21.5"（長寬比 16:9）螢幕的大小。提升您的工作效率和生產力。

DualUp 雙能機只需一台螢幕的空間，就可以16:18 的長寬比，展現兩個 21.5"（長寬比 16:9）螢幕的大小。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

多樣顯示功能

配合眼球轉動範圍的人體工學功能

Ergo 支架提升了調整的靈活性，更符合人體工學，可以伸縮、旋轉、轉軸、升降及傾斜，調整螢幕到最完美的位置，給您更舒適且更穩定的體驗。

* Ergo 支架：伸展 / 縮回 210 公釐、旋轉 ±335°、軸轉 90°（逆時針）、高度 130 公釐、向下高度 35 公釐、傾斜 ±25°
** 影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

Nano IPS 顯示螢幕支援寬廣的色譜、98% 的 DCI-P3 色域，並且支援 HDR10，以再現鮮豔的色彩。
SDQHD Nano IPS 顯示螢幕

驚豔的影像品質
專為您所打造

27.6 吋 SDQHD（2560 x 2880，16:18 長寬比）Nano IPS  螢幕支援寬廣的色譜、DCI-P3 98%，並且支援 HDR10 提供鮮豔的色彩再現。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

LG 具有 TÜV Rheinland Eyesafe® 顯示螢幕認證的生動色彩低藍光，可保護您的眼睛不受藍光傷害。
亮彩低藍光

保持色彩品質
提升觀看舒適度

LG 具有 TÜV Rheinland Eyesafe® 顯示螢幕認證的生動色彩低藍光，透過結合 RGB 硬體和軟體調整，保護您的眼睛不受藍光傷害，同時保有鮮豔的色彩品質。

*TÜV Rheinland 認證 ID（低藍光-硬體解決方案）：1111250391
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。

感測器隨環境光反應，調整螢幕在明亮時變亮、黑暗時變暗。
環境光感測器

自動亮度調整
減少眼睛疲勞

感測器隨環境光反應，調整螢幕在明亮時變亮、黑暗時變暗。提供更舒適的工作環境。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

為創造、開發和多工處理而生的理想螢幕

LG DualUp 雙能機是一款長寬比為 16:18 的新型螢幕，可幫助提高效率和生產力。您可在延展的上下空間內輕鬆查看更多資訊。

適合程式設計師的 LG DualUp 雙能機


為程式設計師打造

編寫程式碼時，您可在雙倍螢幕上看到更多代碼或文字，無需滑動滑鼠滾輪。

為創作者和直播主打造的 LG DualUp 雙能機


為創作者和直播主打造

使用 DualUp 雙能機直播時，您可查看聊天室中大量的即時內容。

為設計師打造的 LG DualUp 雙能機


為設計師打造

DualUp 雙能機提供寬大的螢幕，讓您一目了然地編輯多個圖層，而且佔用的空間較少，給您更寬廣的作業區域。

為上班族打造的 LG DualUp 雙能機


為上班族打造

DualUp 雙能機透過垂直擴展的螢幕讓您同時檢查多個資料表格，幫助您有效處理作業。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

USB Type-C™

易於使用與連接

USB Type-C™ 連接埠支援螢幕顯示、資料傳輸和連接裝置充電（高達 90W），讓您能夠用單一連接線同時顯示您的筆記型電腦螢幕。
影像

影像

電源供應**

電源供應**

資料

資料

USB Type-C™ 連接埠讓您操控方便、簡單連接

*要正常使用，需要使用包裝中的 USB Type-C™ 纜線，將 USB Type-C™ 連接埠連接到螢幕。

DualUp 雙能機 設定介紹

PBP 和內建 KVM*

DualUp 雙能機讓您能夠以雙畫面功能控制兩台電腦上的多重內容。此外，內建的 KVM 功能可幫助您用單一鍵盤和滑鼠來管理內容。

1 個來源 PBP**

透過連接兩條來自 HDMI、DisplayPort 和 USBType-C™ 的傳輸線，即可讓您利用DualUp 雙能機的雙螢幕設定。它可幫您輕鬆控制兩個螢幕，而不需使用軟體或快捷鍵。

*KVM：鍵盤、影像螢幕和滑鼠。
**可透過包裝隨附的 USB Type-C™ 傳輸線、HDMI 傳輸線和 USB2.0 上行傳輸線連接。
**包裝不含 DisplayPort 傳輸線。

彈性又省空間的工作站設定

簡潔設計降低桌面占用空間，也能輕鬆安裝。
簡單的工作站設定

充分利用您的桌面

基本上，針對同樣的雙螢幕設定，不用 DualUp 雙能機而使用傳統螢幕來架設，會需要2 倍以上的空間。DualUp 雙能機可幫助使用者在現有範圍中，舒適的架設其工作空間。此外，C型夾鉗與鎖環以及一按即裝支架讓您不需其他器材就可輕鬆安裝之。

C型夾鉗 及 鎖環


一鍵安裝

*如需瞭解詳細安裝指引，請造訪 LG.com 支援頁面之產品手冊。
*影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27.6

  • 解析度

    2560 x 2880

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:18

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉 / 延伸 / 伸縮

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27.6

  • 面板比例

    16:18

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    2560 x 2880

  • 點距 (mm)

    0.18195 x 0.18195

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    240

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 尺寸 (cm)

    70.1

連接性

  • Built-in KVM

    YES

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES (1ea)

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/ver2.0)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    2560x2880 at 60Hz

  • USB-C (電源供給)

    90W

功能

  • HDR 10

    YES

  • 自動亮度調節

    YES

  • 色弱模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 其它

    低藍光

  • 閱讀模式

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • Nano IPS™ Technology

    YES

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉 / 延伸 / 伸縮

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • Maxx Audio

    YES

  • 揚聲器

    7W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    745 x 240 x 557

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    481.5 x 843.2 x 461.3

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    481.5 x 549.5 x 44.9

  • 重量(含外箱) (kg)

    13.2

  • 重量(含底座) (kg)

    9

  • 重量(不含底座) (kg)

    4.3

INFO

  • 產品名稱

    DualUp

  • 年份

    2022

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    40W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    190W

  • 功耗 (On-Mode) (KR)

    28.31W

配件

  • HDMI

    YES

  • 其它 (配件)

    DC 延長線 (1.4m黑色、Ergo+ 支架、機身電纜蓋、機身上蓋、扳手)

  • USB A to B

    YES

  • USB-C

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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