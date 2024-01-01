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31.5 吋Full HD (1920 X 1080) 曲面護眼螢幕

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31.5 吋Full HD (1920 X 1080) 曲面護眼螢幕

32MR50C-B

31.5 吋Full HD (1920 X 1080) 曲面護眼螢幕

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正視圖
31.5 吋 Full HD 曲面螢幕

色彩更鮮豔、更準確

Full HD（1920x1080）螢幕提供清晰的色彩，在 1500R 曲度的 31.5 吋寬螢幕顯示各種程式，提高工作效率。

這款超高畫質（1920x1080）螢幕提供清晰的色彩，同時在 1500R 曲度的 31.5 吋寬螢幕同時顯示各種程式，提高工作效率。

*與先前配備高畫質螢幕的 LG 型號的比較。

快速的 100Hz 可在各種程式提供流暢的畫面載入。
100Hz 更新率

流暢的視覺效果
無縫的工作流程

快速的 100Hz 可在各種程式提供流暢的畫面載入， 讓您享受逼真的遊戲體驗，減少螢幕間斷與動態模糊。

*此螢幕透過 D-sub 連接時，最高更新率為75Hz。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

增強護眼功能

閱讀模式

為了在您使用螢幕閱讀文件時，舒緩眼睛疲勞並讓眼睛備感舒適，
閱讀模式可以調整色溫和亮度，宛如閱讀紙本書籍一般。

不閃爍

不閃爍技術可減少螢幕不可見的閃光，有助於減輕眼睛疲勞，
提供長時間舒適的工作環境。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
*基於與不具備上述護眼功能的先前 LG 型號的比較。

享受順暢的遊戲體驗

AMD FreeSync™

流暢而快速的畫面

支援 AMD FreeSync™ 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感的遊戲體驗，有效消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*AMD FreeSync™ 關閉(左圖)與開啟(右圖)的比較。

  • 關閉
  • 開啟
黑色穩定器

在黑暗中勇往直前

可幫助玩家閃避躲在黑暗中的狙擊手之攻擊，並在閃光彈爆炸前快速逃離現場

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此功能可能會根據使用者使用的條件與環境而有所不同。

智慧螢幕操作 (OnScreen Control)提供更簡易的使用者介面。
智慧螢幕操作 (OnScreen Control)

輕鬆操作您的畫面

OnScreen Control 軟體僅需點擊幾下滑鼠即可控制各種顯示設定。畫面分割功能可讓您輕鬆分割整體顯示畫面。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*若要下載最新版OnScreen Control 智慧螢幕操作，請點擊下載按鈕。

人體工學設計

舒適的工作空間

三邊極窄邊框設計，降低視覺干擾。 符合人體工學的支架設計，方便從各種傾斜角度調整，打造最佳的工作環境。

This display has a slim bezel on three sides, and the monitor offering tilt adjustment.

*傾斜調整範圍：-5~20°

查看所有連接埠

HDMI1.4

D-sub

H/P 輸出

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 曲面

    1500R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.3637 x 0.3637

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Typ.)

    3000:1

  • 色域 (Typ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 曲面

    1500R

  • 色域 (Min.)

    NTSC 68% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    100

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    200

  • 對比度 (Min.)

    1800:1

  • 尺寸 (cm)

    80

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    YES (1ea)

  • Built-in KVM

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES (2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    NO

  • DP Version

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

  • Thunderbolt (資料傳輸)

    NO

  • Thunderbolt (電力供給)

    NO

  • USB 下行埠

    NO

  • USB 上行埠

    NO

  • USB-C (資料傳輸)

    NO

  • USB-C (電源供給)

    NO

功能

  • HDR 10

    NO

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    NO

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 硬體校色支援

    NO

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    NO

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    NO

  • 可變更新率

    NO

  • 增強影像解析度

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 動態反應清晰模式

    NO

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    NO

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    NO

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • DTS Headphone:X

    NO

  • Maxx Audio

    NO

  • 重低音

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    783 x 585 x 224

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    708.2 x 512.4 x 233.4

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    708.2 x 421.4 x 92.2

  • 重量(含外箱) (kg)

    8.53

  • 重量(含底座) (kg)

    6.2

  • 重量(不含底座) (kg)

    5.14

INFO

  • 產品名稱

    PC Monitor

  • 年份

    Y23

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    31W

配件

  • Display Port

    NO

  • DVI-D

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    YES

  • 遙控器

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    NO

  • USB-C

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    NO

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Control Center

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

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