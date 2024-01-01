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31.5 吋Full HD (1920 X 1080) 曲面護眼螢幕
色彩更鮮豔、更準確
這款超高畫質（1920x1080）螢幕提供清晰的色彩，同時在 1500R 曲度的 31.5 吋寬螢幕同時顯示各種程式，提高工作效率。
*與先前配備高畫質螢幕的 LG 型號的比較。
*此螢幕透過 D-sub 連接時，最高更新率為75Hz。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
增強護眼功能
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*上述功能可能根據使用者的實際使用狀況而有所不同。
*基於與不具備上述護眼功能的先前 LG 型號的比較。
享受順暢的遊戲體驗
流暢而快速的畫面
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*AMD FreeSync™ 關閉(左圖)與開啟(右圖)的比較。
-
關閉
-
開啟
在黑暗中勇往直前
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此功能可能會根據使用者使用的條件與環境而有所不同。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*若要下載最新版OnScreen Control 智慧螢幕操作，請點擊下載按鈕。
舒適的工作空間
This display has a slim bezel on three sides, and the monitor offering tilt adjustment.
*傾斜調整範圍：-5~20°
查看所有連接埠
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
解析度
1920 x 1080
-
面板類型
VA
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
曲面
1500R
-
更新率 (Max.) [Hz]
100
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
VA
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
1920 x 1080
-
點距 (mm)
0.3637 x 0.3637
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Typ.)
3000:1
-
色域 (Typ.)
NTSC 72% (CIE1931)
-
曲面
1500R
-
色域 (Min.)
NTSC 68% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
100
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
200
-
對比度 (Min.)
1800:1
-
尺寸 (cm)
80
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
YES (1ea)
-
Built-in KVM
NO
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES (2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
NO
-
DP Version
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
Thunderbolt (資料傳輸)
NO
-
Thunderbolt (電力供給)
NO
-
USB 下行埠
NO
-
USB 上行埠
NO
-
USB-C (資料傳輸)
NO
-
USB-C (電源供給)
NO
功能
-
HDR 10
NO
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
NO
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
硬體校色支援
NO
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
NO
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
NO
-
可變更新率
NO
-
增強影像解析度
YES
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
NO
-
Mini-LED Technology
NO
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
NO
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
NO
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
NO
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
-
DTS Headphone:X
NO
-
Maxx Audio
NO
-
重低音
NO
-
揚聲器
NO
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
783 x 585 x 224
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
708.2 x 512.4 x 233.4
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
708.2 x 421.4 x 92.2
-
重量(含外箱) (kg)
8.53
-
重量(含底座) (kg)
6.2
-
重量(不含底座) (kg)
5.14
INFO
-
產品名稱
PC Monitor
-
年份
Y23
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
31W
配件
-
Display Port
NO
-
DVI-D
NO
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES
-
遙控器
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
NO
-
USB-C
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
NO
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Control Center
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES