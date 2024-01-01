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31.5" MyView Full HD IPS 智慧螢幕 (搭載 webOS)
*「LG SMART Monitor」自 2024 年起，已更名為「LG MyView Smart Monitor」。因應購買時間的不同，同一型號的包裝盒和說明書上可能仍會標記為 LG SMART Monitor。
使用越方便簡單
收穫就越豐富精彩
透過各種串流應用程式輕鬆觀看您最喜愛的內容，並且立即搭設好居家辦公環境，使用連線 PC 或不使用 PC 都無妨。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品隨附白色遙控器。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
**居家辦公室(Home Office) 服務僅支援 MS Window 10/11 Pro 或更高版本。可能需要訂閱 Microsoft 365 與 Google 服務。
個人化體驗等您來嚐鮮
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*此產品隨附白色遙控器。
*此產品不含智慧遙控器，智慧遙控器需另購。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*Home Office 服務僅支援 MS Window 10/11 Pro 或更高版本。可能需要訂閱 Microsoft 365 與 Google 服務。其他服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*此產品不含智慧遙控器，智慧遙控器需另購。
*此產品不含智慧遙控器，智慧遙控器另售。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*AI 個人化推薦：推薦的關鍵詞視 Foreground 應用程式與時間的不同而有所差異。此外，只有在原本語言就支援 NLP (自然語言處理) 的國家/地區才提供 "For you" 這項關鍵詞服務。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
輕鬆控制您的家電
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*如何與家用設備面連線：步驟 1：在您的手機上安裝 LG ThinQ 應用程式並登記您的裝置。步驟 2：將在 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置與家用設備畫面連線。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*此產品隨附白色遙控器
手機能操作遙控器的主要功能
就可以使用開機/關機、變更頻道以及搜尋內容等主要的遙控器功能。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*為了使功能正常運作，LG Smart Monitor 必須與 ThinQ 應用程式連線。
*畫面上顯示的影像可能與實際應用程式顯示的影像不太一樣。不同地區/國家或不同應用程式版本所提供的服務可能也不一樣。
*您可變更語言和地區設定，包括 146 個國家/地區使用的 22 種語言：英文 / 韓文 / 西班牙文 / 法文 / 德文 / 義大利文 / 葡萄牙文 / 俄文 / 波蘭文 / 土耳其文 / 日文 / 阿拉伯文 (沙烏地阿拉伯/阿拉伯聯合大公國) / 越南文 / 泰文 / 瑞典文 / 繁體中文 / 印尼文 / 丹麥文 / 荷蘭文 / 挪威文 / 希臘文 / 以色列文 (例如美語/英文)。
直接從您的裝置鏡像投影
還可透過藍牙配對享受豐富的音效。
*Apple 和相關標誌是 Apple Inc. 的商標。各國家和地區所支援的功能可能會有差異。
*本螢幕與 AirPlay 2 和 HomeKit 相容，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
**螢幕分享：需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。
***您的裝置必須連線至螢幕所用的 Wi-Fi 網路。
極致色彩 清晰影像
視覺對比和清晰度，讓您享受絕佳的畫質。
IPS 面板亦可讓您享有 178 度廣角畫面。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
節省空間的時尚設計
佔用的空間極小。便於調整傾斜角度，享受理想的觀賞體驗。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
各式介面
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此產品內附 HDMI 傳輸線。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
解析度
1920x1080
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
曲面
NO
-
反應時間
8ms (Typ)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
表面處理
Low Haze Type
-
反應時間
8ms (Typ)
-
解析度
1920x1080
-
點距 (mm)
0.363 x 0.363
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Typ.)
1200:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99%
-
曲面
NO
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
200
-
位元數
8bit (6bit+FRC)
-
尺寸 (cm)
80
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
DVI-D
NO
-
元件 (解析度)
NO
-
複合 (解析度)
NO
-
HDMI
2EA
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
NO
-
DP Version
NO
-
D-Sub (Max. Resolution at Hz)
NO
-
DVI (Max Resolution at Hz)
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
NO
-
麥克風輸入
NO
-
S-Video
NO
-
Thunderbolt (資料傳輸)
NO
-
Thunderbolt (Max. Resolution at Hz)
NO
-
Thunderbolt (電力供給)
NO
-
USB 下行埠
YES (USB-A 2EA)
-
USB 上行埠
NO
-
USB-C (資料傳輸)
NO
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
NO
-
USB-C (電源供給)
NO
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
NO
-
自動亮度調節
自動亮度
-
智慧節能省電模式
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
閱讀模式
NO
-
可變更新率
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
NO
-
相機
NO
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
無邊框設計
Normal Design
-
壁掛 (mm)
100x100
-
一鍵支架安裝
NO
聲音
-
Dolby Atmos
NO
-
DTS Headphone:X
NO
-
Maxx Audio
NO
-
重低音
NO
-
揚聲器
5W x2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
892 X 131 X 517
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
731.8 X 521.2 X 209.9
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
731.8 X 440.5 X 45.0
-
重量(含外箱) (kg)
9
-
重量(含底座) (kg)
6.6
-
重量(不含底座) (kg)
5.4
INFO
-
產品名稱
智慧螢幕 (FHD)
-
年份
2023
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
0.5
-
功耗 (DC Off)
0.5
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
DC Output
19V 2.53A
-
功耗 (On-Mode)
30W
配件
-
變壓器
YES
-
Calibration Report (Paper)
NO
-
Display Port
NO
-
DVI-D
NO
-
DVI-D (Color/Length)
NO
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES
-
HDMI (Color/Length)
White / 1.5m
-
電源線
YES (根據國家 / 地區)
-
遙控器
YES (White Slim)
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
NO
STANDARD
-
CE
YES
-
KC (for Rep. of Korea)
YES