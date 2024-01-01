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27" UltraFine™ UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

  • 9月底前 同品項享第二件8折優惠

27" UltraFine™ UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

27UQ850V-W

27" UltraFine™ UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕

(0)
正視圖

LG UltraFine™ Display。

掌握細節

LG UltraFine Display 螢幕

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

跨足想像邊界，開啟創意探險

開啟UltraFine™ 27UQ850V螢幕，立即放大靈感的亮點！
勇敢突破框架，將創意提升至全新領域。

畫面層次
印象深刻

IPS面板提供2000 : 1 超高對比度

真實色彩
銳利飽滿

VESA DisplayHDR™ 400專業認證
DCI-P3 98% (Typ.)
UHD 4K

便捷功能
設計

LG Calibration Studio
內建硬體校色功能
USB Type-C™ (PD 90W)
人體工學設計
2,000 : 1 對比度呈現清晰的細節，而不會破壞畫面，即使在黑暗的視覺效果下。
2000 : 1 超高對比度 IPS

更深邃的黑色
細節栩栩如生

2,000 : 1 的超高對比度，讓你即使在黑暗效果下，也能享受畫面層次。IPS 面板提供178 度的精準畫面，為作品增添多種視角。

*此為示意圖，以便理解產品功能，與實際使用情況可能不同。
*相比於傳統螢幕1000:1的對比度。

VESA DisplayHDR™ 400 讓您享有高達 98% DCP-P3 的清晰真實色彩。
VESA DisplayHDR™ 400 專業認證 | DCI-P3 98%

色彩真實有感
接近自然純色

VESA DisplayHDR™ 400 讓您享受98% DCI-P3 寬廣色域， 並在高動態範圍中，從亮到暗直覺式調整對比度。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*亮度：400nits (Typ.)，色域：DCI-P3 98% (Typ.)。

多虧了 UHD 4K，您能享有生動準確的色彩表現。
UHD 4K

829 萬像素的清晰度

UHD 4K讓您盡情享受生動準確的色彩表現。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

盡情創作不設限

UltraFine™ 高畫質螢幕，提供UHD高解析度及豐富色彩，幫助插畫家、攝影師、 影片剪接師高效工作。

Photoshop 場景，使用 27UQ850V 串流和影片編輯。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內未隨附圖片中的軟體程式。

LG Calibration Studio

直覺便利的功能介面

透過 LG Calibration Studio內建硬體校色功能，輕鬆優化色彩呈現效果。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並未隨附軟體與Calibration Sensor (校色感應器)。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請造訪 LG.COM。

多功能介面

支援多種連接埠
連接裝置不受限

輕鬆串聯多重裝置，提升工作效率。

LG UltraFine™ 提供 USB Type-C™、DisplayPort、HDMI 連接埠和兩個 USB 連接埠，與各種類型的裝置相容。

USB Type-C™ 連接埠象形圖。

USB Type-C

DisplayPort 象形圖。

DisplayPort

2 個 HDMI 連接埠象形圖。

HDMIx2

2 個 USB 連接埠象形圖。

USBx2

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*要正常使用，需要使用包裝中的 USB Type-C™ 傳輸線，將 USB Type-C™ 連接埠連接到螢幕。
*若要連接其他裝置，須視連接的裝置規格而定。

人體工學設計

隨心調整到舒適角度

符合人體工學的支架，可靈活調整螢幕高度、傾斜度和樞軸旋轉(Pivot)調整至最佳位置，
提供舒適的螢幕體驗。
使用一鍵式支架輕鬆設定螢幕，無需任何其他設備

一鍵式安裝支架

輕鬆安裝

螢幕提供傾斜調整。

傾斜度

-5~20˚

螢幕提供樞軸旋轉調整

樞軸旋轉

90°、順時針

螢幕提供高度調整。

高度

110 mm

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

智慧螢幕操作 (OnScreen Control)

輕鬆分層畫面

透過OnScreen Control軟體，
輕鬆分割顯示畫面、調整基本選項，建立您的專屬的工作區。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*功能可能因使用者所用電腦不同而導致無法正常運作。

包裝內含物

27UQ850V 包裝內含物 (1. 支架本體 2. 底座支架 3.電線支架 4. 變壓器 5. HDMI 傳輸線 6. DP 傳輸線 7. USB A 轉 B 傳輸線 8. USB C 轉 C 傳輸線)

1. 支架本體 2. 底座支架 3.電線支架 4. 變壓器 5. HDMI 傳輸線 6. DP 傳輸線 7. USB A 轉 B 傳輸線 8. USB C 轉 C 傳輸線


*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

27 吋
UHD 4K

3840x2160

2000 : 1

高對比度

IPS

178° 廣視角

DCI-P3 98%

廣色域

HDR 400

VESA 認證

色彩校準

LG Calibration Studio

USB
Type-C™

PD 高達 90W

人體工學

設計

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 曲面

    NO

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降/ 垂直旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 表面處理

    防眩光

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 點距 (mm)

    0.1554 x 0.1554

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 對比度 (Typ.)

    2000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • 曲面

    NO

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320

  • 對比度 (Min.)

    1400:1

  • 尺寸 (cm)

    68.47

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Built-in KVM

    YES

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES (2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • DVI (Max Resolution at Hz)

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    YES (1ea)

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/ver2.0)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    3840x2160@60Hz

  • USB-C (電源供給)

    90W

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    NO

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    NO

  • PBP

    NO

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 硬體校色支援

    HW Calibration Ready

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    NO

  • 其它

    NO

  • 閱讀模式

    NO

  • FPS 幀數計數器

    NO

  • 可變更新率

    NO

  • 增強影像解析度

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 動態反應清晰模式

    NO

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    NO

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降/ 垂直旋轉

  • 無邊框設計

    3邊無邊框設計

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

  • 一鍵支架安裝

    YES

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • DTS Headphone:X

    NO

  • Maxx Audio

    YES

  • 重低音

    NO

  • 揚聲器

    5W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    696 x 212 x 496

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    613.9 x 569.6 x 239.3

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    613.9 x 363.5 x 44.3

  • 重量(含外箱) (kg)

    9

  • 重量(含底座) (kg)

    5.85

  • 重量(不含底座) (kg)

    4.05

INFO

  • 產品名稱

    UHD

  • 年份

    2023

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • DC Output

    210W (19.5V 10.8A)

配件

  • 變壓器

    YES

  • Calibration Report (Paper)

    YES

  • Display Port

    YES

  • DVI-D

    NO

  • DVI-D (Color/Length)

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    YES

  • HDMI (Color/Length)

    White / 1.5m

  • 電源線

    YES

  • 遙控器

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    YES

  • USB-C

    YES

STANDARD

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

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