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31.5" UHD 4K Ergo IPS 高畫質編輯螢幕
LG UltraFine™ Ergo 顯示螢幕
卓越的影像畫質
3840 x 2160 UHD 4K IPS / DCI-P3 95%（Typ.） 及HDR10
人體工學
人體工學支架配合 C型夾鉗 設計 / 全視角顯示
方便使用
USB Type-C™ / 簡易安裝
清晰大螢幕，打造舒適視野
UHD 4K IPS 顯示螢幕：清晰大螢幕顯示，打造舒適視野、31.5 吋 顯示螢幕、DCI-P3 95% (Typ.)、HDR
伸縮 0~180mm
旋轉 ± 280˚
高度 0~130mm
轉軸 90˚
傾斜 ± 25˚
*以上各圖為可用功能範圍。
適用於所有使用情境
*如需瞭解詳細安裝指引，請造訪 LG.com 售後服務與維修頁面內的使用手冊
主要規格
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
解析度
3840 x 2160
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
350
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉 / 延伸 / 伸縮
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
3840 x 2160
-
點距 (mm)
0.18159 x 0.18159
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
350
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
色域 (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
280
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
80
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB-C
YES (1ea)
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
3840 x 2160 at 60Hz
-
USB-C (電源供給)
60W
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
不閃屏技術
YES
-
硬體校色支援
HW Calibration Ready
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
閱讀模式
YES
-
增強影像解析度
YES
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉 / 延伸 / 伸縮
-
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
-
Maxx Audio
YES
-
揚聲器
5W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
821 x 507 x 247
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
714.3 x 641.1 x 406.8
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
714.3 x 420.1 x 45.7
-
重量(含外箱) (kg)
14.6
-
重量(含底座) (kg)
10.3
-
重量(不含底座) (kg)
6.5
INFO
-
產品名稱
UHD
-
年份
2020
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
55W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
160W
配件
-
HDMI
YES
-
其它 (配件)
DC 延長線 (1.2m黑色，附支架、索環、LG 蓋板)
-
USB-C
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES