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31.5" UHD 4K Ergo IPS 高畫質編輯螢幕

功能

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31.5" UHD 4K Ergo IPS 高畫質編輯螢幕

32UN880-B

31.5" UHD 4K Ergo IPS 高畫質編輯螢幕

(0)

LG UltraFine™ Ergo 顯示螢幕

專為您設計

專為人體工學與工作場域設計的創新概念，提高您的生產力

卓越的影像畫質

3840 x 2160 UHD 4K IPS / DCI-P3 95%（Typ.） 及HDR10

人體工學

人體工學支架配合 C型夾鉗 設計 / 全視角顯示

方便使用

USB Type-C™ / 簡易安裝

UHD 4K IPS 顯示

清晰大螢幕，打造舒適視野

搭配 DCI-P3廣色域 和 HDR10的功能，LG UltraFine™ Ergo 提供了卓越的影像畫質。31.5 吋 4K IPS 螢幕，降低了不同角度視覺點的色彩失真，帶來舒適的視覺體驗。

UHD 4K IPS 顯示螢幕：清晰大螢幕顯示，打造舒適視野、31.5 吋 顯示螢幕、DCI-P3 95% (Typ.)、HDR

Ergo 支架、全視角顯示、完美緊貼您的視線
全視角顯示

完美緊貼您的視線

靈活度升級的 Ergo 支架提供了符合人體工學的調整如伸縮、旋轉、轉軸、升降及傾斜，並為螢幕提供了完美的位置，給予使用者更舒適且更穩定的體驗。

伸縮 0~180mm

旋轉 ± 280˚

高度 0~130mm

轉軸 90˚

傾斜 ± 25˚

*以上各圖為可用功能範圍。

適用於所有使用情境

對於在辦公桌花費大量時間的使用者來說，Ergo支架是一項令人感到雀躍的創新。LG富有科技人性化的高階支架，藉由其高度的可調整性來改善使用者的坐姿問題，讓使用者能夠創造屬於自己的個人工作站。
建築師使用Ergo之場景
遊戲玩家使用Ergo之場景
攝影師使用Ergo之場景




打造完美的個人化工作間，例如，攝影師、創作人、辦公室職員
整潔的桌面配置

充分利用您的桌面

Ergo 的簡潔設計讓其僅佔用少量桌面空間，讓安裝得以簡化。Ergo 的 USB-C One Cable 解決方案有助使用者實現整潔的環境，只需一條纜線即可以方便的手法為筆記型電腦的充電帶來快速資料傳輸及充電。
使用穩定而強大的連結

USB C型

穩定而強大的連結

支援畫面、資料及電力傳輸（高達 60W）

使用輕鬆纜線管理

輕鬆纜線管理

使用 C型夾鉗 及 鎖環

C型夾鉗 及 鎖環

使用一鍵安裝

一鍵安裝

*如需瞭解詳細安裝指引，請造訪 LG.com 售後服務與維修頁面內的使用手冊

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    350

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉 / 延伸 / 伸縮

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 點距 (mm)

    0.18159 x 0.18159

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    350

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    280

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 尺寸 (cm)

    80

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES (1ea)

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    3840 x 2160 at 60Hz

  • USB-C (電源供給)

    60W

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • 硬體校色支援

    HW Calibration Ready

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉 / 延伸 / 伸縮

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • Maxx Audio

    YES

  • 揚聲器

    5W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    821 x 507 x 247

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    714.3 x 641.1 x 406.8

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    714.3 x 420.1 x 45.7

  • 重量(含外箱) (kg)

    14.6

  • 重量(含底座) (kg)

    10.3

  • 重量(不含底座) (kg)

    6.5

INFO

  • 產品名稱

    UHD

  • 年份

    2020

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    55W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    160W

配件

  • HDMI

    YES

  • 其它 (配件)

    DC 延長線 (1.2m黑色，附支架、索環、LG 蓋板)

  • USB-C

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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