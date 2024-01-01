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32" UltraFine™ UHD 4K IPS 高畫質編輯螢幕 (自動色彩校準感應器)
LG UltraFine™ Display。
掌握細節
LG UltraFine Display
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並隨附Calibration Sensor (校色感應器)。
*包裝中不包含相機、鍵盤、滑鼠和喇叭（需另外購買）。
跨足想像邊界，開啟創意探險
勇敢突破框架，將創意提升至全新領域。
*此為示意圖，以便理解產品功能，與實際使用情況可能不同。
*相比於傳統螢幕1000:1的對比度。
*此為示意圖，以便理解產品功能，與實際使用情況可能不同。
*亮度：400nits (Typ.)，色域：DCI-P3 98% (Typ.)。
*此為示意圖，以便理解產品功能，與實際使用情況可能不同。
盡情創作不設限
UltraFine™ 高畫質螢幕，提供UHD高解析度及豐富色彩，幫助插畫家、攝影師、 影片剪接師高效工作。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並隨附Calibration Sensor (校色感應器)。
*包裝中不包含鍵盤、滑鼠和筆（需另外購買）。
*包裝內未隨附圖片中的軟體程式。
可拆卸的自動色彩校準感應器
32UQ85RV 可在預定的時間進行校準其，輕鬆優化色彩呈現效果。
-步驟 1：色彩校準感應器包含在套裝中。
-步驟 2：開啟 LG Calibration Studio 軟體並進行設定。
-步驟 3︰預約指定時間自動進行校準。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內隨附Calibration Sensor (校色感應器)。
*若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請造訪 LG.COM。
支援多種連接埠
連接裝置不受限
LG UltraFine™輕鬆串聯多重裝置，提升工作效率。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並隨附Calibration Sensor (校色感應器)。
*包裝中不包含筆電、鍵盤和滑鼠（需另外購買）。
*要正常使用，需要使用包裝中的 USB Type-C™ 傳輸線，將 USB Type-C™ 連接埠連接到螢幕。
*若要連接其他裝置，須視連接的裝置規格而定。
隨心調整到舒適角度
提供舒適的螢幕體驗。
顯示器採用人體工學設計，支援傾斜、樞軸旋轉和高度調整以及一鍵式安裝支架。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
輕鬆分層畫面
輕鬆分割顯示畫面、調整基本選項，建立您的專屬的工作區。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*功能可能因使用者所用電腦不同而導致無法正常運作
包裝內含物
32UQ85RV 包裝內含物 (1. 支架本體 2. 底座支架 3.電線支架 4. 自動色彩校準感應器 5. 變壓器 6. 電源線 7. HDMI 傳輸線 8. DP 傳輸線 9. USB A 轉 B 傳輸線 10. USB C 轉 C 傳輸線)
1. 支架本體 2. 底座支架 3.電線支架 4. 自動色彩校準感應器 5. 變壓器 6. 電源線 7. HDMI 傳輸線 8. DP 傳輸線 9. USB A 轉 B 傳輸線 10. USB C 轉 C 傳輸線
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
解析度
3840 x 2160
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜/高低調整/旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
3840 x 2160
-
點距 (mm)
0.18159 x 0.18159
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
對比度 (Typ.)
2000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
曲面
NO
-
色域 (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
-
對比度 (Min.)
1400:1
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES (2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB-C
YES
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
USB 下行埠
YES
-
USB 上行埠
YES
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
NO
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
硬體校色支援
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
NO
-
閱讀模式
NO
-
FPS 幀數計數器
NO
-
可變更新率
NO
-
增強影像解析度
YES
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
YES
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
NO
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
NO
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜/高低調整/旋轉
-
無邊框設計
NO
-
壁掛 (mm)
100 x 100
-
一鍵支架安裝
NO
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
DTS Headphone:X
NO
-
揚聲器
5W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
821 x 213 x 507
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
714.5 x 626.6 x239.3
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
714.5 x 449.3 x 58.1
-
重量(含外箱) (kg)
11.1kg
-
重量(含底座) (kg)
7.2kg
-
重量(不含底座) (kg)
5.35kg
INFO
-
產品名稱
UHD
-
年份
Y23
電源
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
30.1W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
33W
配件
-
變壓器
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
-
遙控器
NO
-
USB A to B
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
LG UltraGear™ Studio
NO
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES