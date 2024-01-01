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31.5" UHD 4K VA 高畫質編輯螢幕

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31.5" UHD 4K VA 高畫質編輯螢幕

32UR500-B

31.5" UHD 4K VA 高畫質編輯螢幕

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正視圖

LG UHD Monitor 4K

掌握細節

使用 LG UHD 4K HDR 螢幕來體驗令人驚嘆的視覺清晰度和鮮豔色彩。憑藉其寬大的 31.5 吋顯示屏，您可以高效地進行工作，並沉浸在串流媒體中。

使用 LG UHD 4K HDR 螢幕來體驗令人驚嘆的視覺清晰度和鮮豔色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

螢幕
31.5” UHD 4K (3840x2160)
三邊極窄邊框
影像品質
HDR10
DCI-P3 90% (Typ.)
特色
AMD FreeSync™
可調節傾斜度
專注於遊戲的功能

沉浸式遊戲體驗

32UR500 擁有極佳的畫質影像和立體聲音效（搭載 Waves MaxxAudio® 技術），透過 AMD FreeSync™、動態同步和黑色穩定器功能，專為玩家設計流暢逼真的遊戲體驗。

逼真的 4K HDR 主機遊戲體驗。

*此功能可能會根據使用者使用的條件與環境而有所不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

AMD FreeSync 呈現流暢與快速的動作
AMD FreeSync™

生動流暢
畫面不卡頓

透過 AMD FreeSync™ 技術，遊戲效能絕佳。支援超高解析影像，在遊戲模式中可降低輸入延遲，讓玩家即時反應，享受快節奏的遊戲順暢體驗。有效消除畫面撕裂與間斷，提供身臨其境的遊戲體驗。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*AMD FreeSync™ 關閉(左圖)與開啟(右圖)的比較。

  • DAS未開啟
  • DAS
「Dynamic Action Sync」 動態同步

反應迅速

流暢靈敏，讓您真實感受精準影像。透過動態動作同步技術，可減少輸入延遲，讓玩家即時捕捉關鍵瞬間，作出快速反應。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此功能可能會根據使用者使用的條件與環境而有所不同。

  • 關閉
  • 開啟
黑色穩定器

在黑暗中勇往直前

黑色穩定器可幫助遊戲玩家發現潛伏在黑暗角落的狙擊手，並快速應對閃光爆炸。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此功能可能會根據使用者使用的條件與環境而有所不同。

觀賞 4K 和 HDR 內容

視覺饗宴

LG為您打造極致的觀影體驗，任您享受HDR線上串流影音，您可在 LG UHD 4K 螢幕上享受生動寬廣的真實影像。使用支援 DCI-P3 色彩空間的 HDR 技術，讓您沉浸在令人驚嘆的視覺效果和栩栩如生的娛樂影音。

該螢幕讓使用者可觀賞 4K 和 HDR 內容。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*OTT 串流服務僅可透過將 OTT 裝置連接到螢幕來使用。包裝中不包含 OTT 設備和遙控器（單獨購買）。

智慧螢幕操作 (OnScreen Control)

輕鬆操作您的畫面

OnScreen Control 軟體僅需點擊幾下滑鼠即可控制各種顯示設定。畫面分割功能可讓您輕鬆分割整體顯示畫面。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*功能可能因使用者所用電腦不同而導致無法正常運作。

人體工學設計

輕鬆且舒適

使用一鍵支架，無需任何其他設備即可輕鬆安裝，並輕鬆調整傾斜度，設定合適的位置。
使用一鍵式支架輕鬆設定螢幕，無需任何其他設備

一鍵安裝支架

輕鬆安裝

螢幕提供傾斜調整。

傾斜度

-5~15˚

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 反應時間

    4ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    4ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 點距 (mm)

    0.06053 x 0.18159

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Typ.)

    3000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    60

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    200

  • 對比度 (Min.)

    2100:1

  • 尺寸 (cm)

    80

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • 增強影像解析度

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    NO

  • HDR Effect

    NO

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜

  • 壁掛 (mm)

    100x100

聲音

  • Maxx Audio

    YES

  • 揚聲器

    5W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    960x537x170

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    714.3x512x223.3

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    714.3x420.1x45.7

  • 重量(含外箱) (kg)

    11.1

  • 重量(含底座) (kg)

    6.2

  • 重量(不含底座) (kg)

    5.2

INFO

  • 產品名稱

    UHD

  • 年份

    2023

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    45W

配件

  • HDMI

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

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