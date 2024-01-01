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31.5" UHD 4K VA 高畫質編輯螢幕
LG UHD Monitor 4K
掌握細節
使用 LG UHD 4K HDR 螢幕來體驗令人驚嘆的視覺清晰度和鮮豔色彩。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
沉浸式遊戲體驗
逼真的 4K HDR 主機遊戲體驗。
*此功能可能會根據使用者使用的條件與環境而有所不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*AMD FreeSync™ 關閉(左圖)與開啟(右圖)的比較。
-
DAS未開啟
-
DAS
反應迅速
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-
關閉
-
開啟
在黑暗中勇往直前
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此功能可能會根據使用者使用的條件與環境而有所不同。
視覺饗宴
該螢幕讓使用者可觀賞 4K 和 HDR 內容。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*OTT 串流服務僅可透過將 OTT 裝置連接到螢幕來使用。包裝中不包含 OTT 設備和遙控器（單獨購買）。
輕鬆操作您的畫面
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要下載最新版 OnScreen Control，請點擊下載按鈕。
*功能可能因使用者所用電腦不同而導致無法正常運作。
輕鬆且舒適
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
解析度
3840 x 2160
-
面板類型
VA
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
反應時間
4ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
VA
-
反應時間
4ms (GtG at Faster)
-
解析度
3840 x 2160
-
點距 (mm)
0.06053 x 0.18159
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Typ.)
3000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
色域 (Min.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
60
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
200
-
對比度 (Min.)
2100:1
-
尺寸 (cm)
80
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
閱讀模式
YES
-
可變更新率
YES
-
增強影像解析度
YES
-
VESA DisplayHDR™
NO
-
HDR Effect
NO
硬體
-
顯示位置調整
傾斜
-
壁掛 (mm)
100x100
聲音
-
Maxx Audio
YES
-
揚聲器
5W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
960x537x170
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
714.3x512x223.3
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
714.3x420.1x45.7
-
重量(含外箱) (kg)
11.1
-
重量(含底座) (kg)
6.2
-
重量(不含底座) (kg)
5.2
INFO
-
產品名稱
UHD
-
年份
2023
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
45W
配件
-
HDMI
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES