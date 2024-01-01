31.5" UHD 4K VA 高畫質編輯螢幕

LG為您打造極致的觀影體驗，任您享受HDR線上串流影音，您可在 LG UHD 4K 螢幕上享受生動寬廣的真實影像。使用支援 DCI-P3 色彩空間的 HDR 技術，讓您沉浸在令人驚嘆的視覺效果和栩栩如生的娛樂影音。