27“ UltraGear™ FHD 300Hz G5專業電競螢幕

此影像展示了 LG 專業電競螢幕的主要功能，包括帶來流暢動作的 300Hz 更新率、配備 HDR 與 sRGB 99% 以呈現鮮明色彩的 IPS 面板、帶來流暢遊戲體驗的 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ Premium 支援、實現快節奏遊戲的 1ms (GtG) 反應時間，以及營造沉浸式環境的極窄邊框設計。