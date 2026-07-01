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27“ UltraGear™ FHD 300Hz G5專業電競螢幕
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
急速更新率 搶奪先機
以 300Hz 更新率展現超流暢畫面，將動態模糊大幅降低。每一幀皆清晰銳利，讓你在激烈戰局中精準鎖定目標，搶先掌握勝利契機。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
1ms (GtG) 反應時間 超快反應，決勝毫秒之間
在瞬息萬變的戰局中，每一毫秒都是關鍵。1ms (GtG) 反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
流暢畫面，讓你全心沉浸
此螢幕支援 AMD FreeSync™ Premium Pro，具備 NVIDIA G-SYNC® 相容性認證，有效消除畫面撕裂與延遲，呈現順暢且穩定的視覺效果
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
體驗生動逼真戰鬥場景
螢幕搭載的 IPS 面板並具備 99% sRGB 色域覆蓋率，提供更寬廣的色彩範圍，帶來身歷其境的遊戲享受。讓玩家完整感受遊戲開發者所設計的每一幕震撼場景。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
LG Switch 讓你智慧操控，流暢切換
LG Switch 讓你在遊戲與日常使用間自由切換。不僅能滿足個人偏好精準調校畫質與亮度，更可透過快捷鍵一鍵即刻套用。支援 11 種螢幕分割版面與一鍵啟動視訊功能，極大化你的桌面管理效率，完美整合工作與娛樂。
*本影片僅供示意之用，可能無法反映實際產品規格。
*需要從 LG.com 下載 LG Switch 應用程式才能使用。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
近乎無邊，視覺無限
採用人體工學底座，搭配極簡纖薄的支架，能靈活打造符合個人需求的理想視角，有效減少桌面空間佔用。同時展現洗鍊精緻的外觀質感，為遊戲環境增添更舒適的整體風格。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
主要規格
顯示 - 尺寸 (Inch)
27
顯示 - 解析度
1920 x 1080
顯示 - 面板類型
IPS
顯示 - 面板比例
16:9
顯示 - 色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
顯示 - 亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
顯示 - 更新率 (Max.) [Hz]
300
顯示 - 反應時間
1ms (GtG at Faster)
硬體 - 顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
配件
變壓器
YES
Display Port
YES
其它 (配件)
cable holder
電源線
Depend on Country
USB3.0 上行連接線
Black / 1.5m
尺寸/重量
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
780 x 160 x 500
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
614.1x534.4x220
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
614.1x358.8x49.1
重量(含外箱) (kg)
7.2
重量(含底座) (kg)
5.5
重量(不含底座) (kg)
3.2
顯示
尺寸 (Inch)
27
面板比例
16:9
面板類型
IPS
表面處理
Anti-Glare
反應時間
1ms (GtG at Faster)
解析度
1920 x 1080
點距 (mm)
0.3108(H) x 0.3108(V)
色彩深度 (顏色數)
16.7M
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
對比度 (Typ.)
1000:1
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
更新率 (Max.) [Hz]
300
色域 (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
亮度 (Min.) [cd/m²]
240
對比度 (Min.)
700:1
尺寸 (cm)
68.4
位元數
8bit
功能
HDR 10
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
色弱模式
YES
智慧節能省電模式
YES
不閃屏技術
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
動態同步
YES
黑色穩定器
YES
十字準線
YES
閱讀模式
YES
FPS 幀數計數器
YES
可變更新率
YES
使用者自訂快捷鍵
YES
自動輸入切換
YES
HDR Effect
YES
INFO
產品名稱
27G550B-B
年份
2026
硬體
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
無邊框設計
3-Side Virtually Borderless Design
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
一鍵支架安裝
YES
高度調整範圍 (mm)
130mm
軸轉
±90˚
旋轉
±30°
電源
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Type
External Power(Adapter)
DC Output
19.0V / 1.7A (32W)
功耗 (On-Mode)
21.43W
連接性
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
耳機輸出
3-pole (Sound Only)