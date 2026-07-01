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27“ UltraGear™ FHD 300Hz G5專業電競螢幕

27“ UltraGear™ FHD 300Hz G5專業電競螢幕

27G550B-B
Front view of 27“ UltraGear™ FHD 300Hz G5專業電競螢幕 27G550B-B
LG UltraGear™ G5 27 吋專業電競螢幕的前視圖，螢幕配備 IPS 面板，支援 FHD (1920×1080) 解析度、300Hz 更新率和 1ms (GtG) 反應時間，顯示著遊戲畫面。
側視圖
後視圖
專業電競螢幕顯示著充滿未來感的戰鬥場景，憑藉 99% sRGB 色域、IPS 和獲認證的 HDR 解析度呈現生動色彩。
專業電競螢幕顯示著充滿未來感的戰鬥場景，憑藉 99% sRGB 色域、IPS 和獲認證的 HDR 解析度呈現生動色彩。
專業電競螢幕顯示著摩托車賽車遊戲場景，展現 300Hz 更新率帶來的流暢遊戲動作。
比較影像展示 1ms (GtG) 反應時間帶來的快速畫面轉換，讓專業電競螢幕實現更流暢、反應更靈敏的遊戲視覺效果。
專業電競螢幕上顯示著《神力科莎出賽準備：競爭》賽車遊戲的場景，對 Adaptive Sync 的支援以及 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium 帶來流暢無影像撕裂的遊戲體驗。
此影像展示放置在書桌上的 UltraGear™ 專業電競螢幕，顯示著遊戲場景，並展示多個圖示，代表三邊極窄邊框設計、高度可調整、傾斜角度可調整和壁掛式安裝相容性。
功能概覽圖片展示專業電競螢幕介面，配備 Dual Mode 顯示調整功能，用於多工作業佈局的智慧畫面劃分功能、一鍵視像通話啟動功能，以及用於自訂螢幕設定的專屬個人化影像設定。
專業電競螢幕後視圖，展示多種連接埠，包括兩個 HDMI™ 2.0 輸入、一個支援 DSC 的 DisplayPort 1.4 連接埠，以及 3 極 H/P 輸出。
專業電競螢幕的前視圖和側視圖，展示其整體尺寸和外形設計。
螢幕的後視圖，展示支架連接區域和背面連接埠
俯視圖
Front view of 27“ UltraGear™ FHD 300Hz G5專業電競螢幕 27G550B-B
LG UltraGear™ G5 27 吋專業電競螢幕的前視圖，螢幕配備 IPS 面板，支援 FHD (1920×1080) 解析度、300Hz 更新率和 1ms (GtG) 反應時間，顯示著遊戲畫面。
側視圖
後視圖
專業電競螢幕顯示著充滿未來感的戰鬥場景，憑藉 99% sRGB 色域、IPS 和獲認證的 HDR 解析度呈現生動色彩。
專業電競螢幕顯示著充滿未來感的戰鬥場景，憑藉 99% sRGB 色域、IPS 和獲認證的 HDR 解析度呈現生動色彩。
專業電競螢幕顯示著摩托車賽車遊戲場景，展現 300Hz 更新率帶來的流暢遊戲動作。
比較影像展示 1ms (GtG) 反應時間帶來的快速畫面轉換，讓專業電競螢幕實現更流暢、反應更靈敏的遊戲視覺效果。
專業電競螢幕上顯示著《神力科莎出賽準備：競爭》賽車遊戲的場景，對 Adaptive Sync 的支援以及 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium 帶來流暢無影像撕裂的遊戲體驗。
此影像展示放置在書桌上的 UltraGear™ 專業電競螢幕，顯示著遊戲場景，並展示多個圖示，代表三邊極窄邊框設計、高度可調整、傾斜角度可調整和壁掛式安裝相容性。
功能概覽圖片展示專業電競螢幕介面，配備 Dual Mode 顯示調整功能，用於多工作業佈局的智慧畫面劃分功能、一鍵視像通話啟動功能，以及用於自訂螢幕設定的專屬個人化影像設定。
專業電競螢幕後視圖，展示多種連接埠，包括兩個 HDMI™ 2.0 輸入、一個支援 DSC 的 DisplayPort 1.4 連接埠，以及 3 極 H/P 輸出。
專業電競螢幕的前視圖和側視圖，展示其整體尺寸和外形設計。
螢幕的後視圖，展示支架連接區域和背面連接埠
俯視圖

主要功能

  • 27 吋 FHD (1920x1080) IPS 面板
  • 300Hz 更新率/1ms (GtG) 反應時間
  • 支援HDR 10 / sRGB 99% (Typ.) 色域
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • 三邊極窄邊框設計
  • 簡潔俐落 L 型支架
更多
UltraGear™ 標誌位於充滿未來感且點亮霓虹燈的房間內。

UltraGear™ 標誌位於充滿未來感且點亮霓虹燈的房間內。

27 吋 FHD 300Hz 專業電競螢幕

前視圖展示一台 UltraGear™ 27G550B 專業電競螢幕放置於充滿未來感且點亮霓虹燈的房間內。

前視圖展示一台 UltraGear™ 27G550B 專業電競螢幕放置於充滿未來感且點亮霓虹燈的房間內。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

此影像展示了 LG 專業電競螢幕的主要功能，包括帶來流暢動作的 300Hz 更新率、配備 HDR 與 sRGB 99% 以呈現鮮明色彩的 IPS 面板、帶來流暢遊戲體驗的 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ Premium 支援、實現快節奏遊戲的 1ms (GtG) 反應時間，以及營造沉浸式環境的極窄邊框設計。

此影像展示了 LG 專業電競螢幕的主要功能，包括帶來流暢動作的 300Hz 更新率、配備 HDR 與 sRGB 99% 以呈現鮮明色彩的 IPS 面板、帶來流暢遊戲體驗的 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ Premium 支援、實現快節奏遊戲的 1ms (GtG) 反應時間，以及營造沉浸式環境的極窄邊框設計。

速度顏色使用體驗

急速更新率 搶奪先機

以 300Hz 更新率展現超流暢畫面，將動態模糊大幅降低。每一幀皆清晰銳利，讓你在激烈戰局中精準鎖定目標，搶先掌握勝利契機。 

摩托車賽車遊戲場景展現 UltraGear™ 27G550B 的 300Hz 更新率，呈現流暢、清晰的遊戲動作。

摩托車賽車遊戲場景展現 UltraGear™ 27G550B 的 300Hz 更新率，呈現流暢、清晰的遊戲動作。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

1ms (GtG) 反應時間 超快反應，決勝毫秒之間

在瞬息萬變的戰局中，每一毫秒都是關鍵。1ms (GtG) 反應時間讓操作與畫面幾乎零延遲，大幅減少重影可能性，讓你以極速反應掌握先機，暢享競技快感。

比較影像顯示 UltraGear™ 27G550B 能有效減少動態模糊，並支援 1ms (GtG) 反應時間，提供更流暢的遊戲視覺效果。

比較影像顯示 UltraGear™ 27G550B 能有效減少動態模糊，並支援 1ms (GtG) 反應時間，提供更流暢的遊戲視覺效果。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

流暢畫面，讓你全心沉浸

此螢幕支援 AMD FreeSync™ Premium Pro，具備 NVIDIA G-SYNC® 相容性認證，有效消除畫面撕裂與延遲，呈現順暢且穩定的視覺效果

UltraGear™ 27G550B 螢幕上顯示著賽車遊戲場景，用於比較停用模式和啟用模式的區別，清楚展示支援 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync Premium 時，畫面動作更流暢、螢幕撕裂明顯減少的效果。

UltraGear™ 27G550B 螢幕上顯示著賽車遊戲場景，用於比較停用模式和啟用模式的區別，清楚展示支援 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync Premium 時，畫面動作更流暢、螢幕撕裂明顯減少的效果。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。

*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。

體驗生動逼真戰鬥場景

螢幕搭載的 IPS 面板並具備 99% sRGB 色域覆蓋率，提供更寬廣的色彩範圍，帶來身歷其境的遊戲享受。讓玩家完整感受遊戲開發者所設計的每一幕震撼場景。

IPS 螢幕的標誌。

LG IPS™ 螢幕以寬廣視角呈現逼真色彩，讓視覺體驗更沉浸。

HDR 10 標誌。

HDR10（高動態範圍）展現更細膩的亮度層次與真實色彩。

sRGB 99% 標誌。

達到 99% sRGB 色域覆蓋率，帶來精準色彩呈現。

UltraGear™ 螢幕上呈現充滿未來感的太空戰鬥場景，畫面色彩鮮明、對比豐富，在色彩繽紛的宇宙背景中展示明亮的爆炸特效、發光的行星，以及細節豐富的太空船，展現強烈視覺衝擊力。

UltraGear™ 螢幕上呈現充滿未來感的太空戰鬥場景，畫面色彩鮮明、對比豐富，在色彩繽紛的宇宙背景中展示明亮的爆炸特效、發光的行星，以及細節豐富的太空船，展現強烈視覺衝擊力。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

LG Switch 讓你智慧操控，流暢切換

LG Switch 讓你在遊戲與日常使用間自由切換。不僅能滿足個人偏好精準調校畫質與亮度，更可透過快捷鍵一鍵即刻套用。支援 11 種螢幕分割版面與一鍵啟動視訊功能，極大化你的桌面管理效率，完美整合工作與娛樂。

此影片展示如何透過 LG Switch 應用程式設定顯示器。

UltraGear 電競螢幕（27GM950B）支援 Dual Mode，提供 5K 165Hz 與 QHD 330Hz 更新率，對應 RPG 至 FPS 等不同遊戲類型

*本影片僅供示意之用，可能無法反映實際產品規格。

*需要從 LG.com 下載 LG Switch 應用程式才能使用。

降低延遲，精準操控

透過 Dynamic Action Sync 有效降低輸入延遲，讓玩家即時掌握關鍵瞬間並快速回應。

黑色穩定器

透過 Black Stabilizer 提升暗部層次與亮度，即使身處黑暗角落，也能清楚辨識潛伏威脅，帶來更真實、更沉浸的遊戲體驗。

十字準線

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

FPS 每秒幀數計數器

即時監測畫面載入狀態。無論進行剪輯、遊戲或觀賞電影，每一幀都是流暢關鍵。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

近乎無邊，視覺無限

採用人體工學底座，搭配極簡纖薄的支架，能靈活打造符合個人需求的理想視角，有效減少桌面空間佔用。同時展現洗鍊精緻的外觀質感，為遊戲環境增添更舒適的整體風格。

旋轉圖示。

旋轉

傾斜度圖示。

傾斜度

高度可調整圖示。

高度

垂直翻轉圖示。

垂直翻轉

此影像展示一台 UltraGear™ 專業電競螢幕放置於書桌上，顯示著遊戲場景；透過局部放大特寫，強調其極窄邊框設計，以及宛如懸浮般的簡約支架造型。

此影像展示一台 UltraGear™ 專業電競螢幕放置於書桌上，顯示著遊戲場景；透過局部放大特寫，強調其極窄邊框設計，以及宛如懸浮般的簡約支架造型。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

主要規格

  • 顯示 - 尺寸 (Inch)

    27

  • 顯示 - 解析度

    1920 x 1080

  • 顯示 - 面板類型

    IPS

  • 顯示 - 面板比例

    16:9

  • 顯示 - 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 顯示 - 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 顯示 - 更新率 (Max.) [Hz]

    300

  • 顯示 - 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 硬體 - 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    YES

  • 其它 (配件)

    cable holder

  • 電源線

    Depend on Country

  • USB3.0 上行連接線

    Black / 1.5m

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    780 x 160 x 500

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    614.1x534.4x220

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    614.1x358.8x49.1

  • 重量(含外箱) (kg)

    7.2

  • 重量(含底座) (kg)

    5.5

  • 重量(不含底座) (kg)

    3.2

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    27

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 表面處理

    Anti-Glare

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    1920 x 1080

  • 點距 (mm)

    0.3108(H) x 0.3108(V)

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    300

  • 色域 (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    240

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 尺寸 (cm)

    68.4

  • 位元數

    8bit

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • HDR Effect

    YES

INFO

  • 產品名稱

    27G550B-B

  • 年份

    2026

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • 無邊框設計

    3-Side Virtually Borderless Design

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100 mm

  • 一鍵支架安裝

    YES

  • 高度調整範圍 (mm)

    130mm

  • 軸轉

    ±90˚

  • 旋轉

    ±30°

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

  • DC Output

    19.0V / 1.7A (32W)

  • 功耗 (On-Mode)

    21.43W

連接性

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • 耳機輸出

    3-pole (Sound Only)

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