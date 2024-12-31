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27" UltraGear™ QHD 180Hz (超頻200Hz) 電競螢幕
螢幕
27 吋 QHD (2560 x 1440) IPS
HDR10 / sRGB 99% (Typ.)
速度
200Hz 超高更新率（超頻）
IPS 1ms (GtG) 反應時間
技術
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
最高可超頻至 200Hz
急速新境界 標準再進化
更新率提升至200Hz (超頻)，讓您能快速清楚、流暢的呈現每一幀畫面。
圖片比較低更新率及 200Hz（超頻）高更新率的高速遊戲畫面影像。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*此顯示器支援 180Hz 更新率，超頻後可達 200Hz 更新率。必須安裝支援 DisplayPort 1.4 的顯示卡及 DisplayPort 1.4 連接線才能正常使用。
IPS 1ms (GtG)
任何角度清晰呈現
1ms (GtG) 急速反應時間，能以最少的殘影和最快的反應時間，同時搭載IPS面板，讓您能夠以更寬廣的視角（高達178度）享受更身臨其境的遊戲體驗和進階效能
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*選取「加快模式」以執行「1ms 反應時間」（遊戲調校 → 反應時間 → 急速模式）。
*此 IPS 顯示螢幕可視角度為 178 度。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
打造細緻流暢的遊戲體驗
透過 NVIDIA® G-SYNC® Compatible、AMD FreeSync™ ，可減少螢幕撕裂、畫面閃爍延遲或螢幕抖動的現象，體驗完美順暢的高畫質和絕佳的遊戲體驗。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
專為頂尖遊戲玩家量身打造
三邊極窄邊框設計，提供沉浸舒適的遊戲體驗。可調整式的底座支援傾斜度、高度調整和樞軸旋轉，有助於提升您遊戲的舒適度
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
電競 GUI
電競 GUI
(圖形用戶介面)榮獲大獎
電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」
*若要下載最新的「螢幕控制」(OnScreen Control) 軟體，請造訪 LG.COM。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
27
-
解析度
2560 x 1440
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
-
曲面
No
-
更新率 (Max.) [Hz]
180Hz(可超頻至200Hz)
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Pivot
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
27
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
解析度
2560 x 1440
-
點距 (mm)
0.2331 x 0.2331 mm
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º (R/L), 178º (U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
曲面
No
-
色域 (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
180Hz(可超頻至200Hz)
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
240cd/m²
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
68.4cm
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES(2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
Thunderbolt (資料傳輸)
NO
-
Thunderbolt (電力供給)
NO
-
USB 下行埠
NO
-
USB 上行埠
NO
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
硬體校色支援
NO
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
NO
-
增強影像解析度
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
NO
-
超頻
Yes(可達200Hz)
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
-
熱鍵
NO
硬體
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Pivot
-
無邊框設計
3-Side
-
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
-
一鍵支架安裝
YES
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
Dolby Atmos
NO
-
DTS Headphone:X
NO
-
揚聲器
NO
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
691 x 498 x 184mm
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
613.5x577.7x253.7 (UP)
613.5x467.7x253.7 (DOWN)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
613.5x371.6x51.3mm
-
重量(含外箱) (kg)
8.4kg
-
重量(含底座) (kg)
6.0kg
-
重量(不含底座) (kg)
4.1kg
INFO
-
產品名稱
UltraGear Monitor
-
年份
2024
電源
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Type
External Power (Adapter)
-
功耗 (On-Mode)
28.92W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
26W
配件
-
變壓器
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
NO
-
遙控器
NO
-
USB A to B
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
No
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES