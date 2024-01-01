27" UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*TrueBlack 400 是在 10% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下，而 150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下的對比度。