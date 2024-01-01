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27" UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕

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27" UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕

27GS95QE-B

27" UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕

(0)
正視圖

UltraGear™ OLED 電競螢幕

震撼視覺感官，顛覆遊戲規則

超高速 240Hz 更新率的 OLED 電競顯示螢幕，反應時間高達 0.03ms。

螢幕

27 吋 QHD (2560 x 1440) OLED
VESA DisplayHDR™400 TRUE BLACK / DCI-P3 98.5%**
抗反光 / 低反射

速度

240Hz 超高更新率
0.03ms (GtG) 急速反應時間
配備 HDMI 2.1 可達 240Hz 的 QHD螢幕

技術

NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
**DCI-P3 Typical 98.5%，最低 90%。
*顯示的亮度是與上一個型號 LG UltraGear 27GR95QE 比較。

27 吋 QHD OLED 螢幕。
更明亮的 27 吋 QHD OLED

探索無限可能
沉浸視覺奇蹟

想體驗頂級玩家的臨場體驗，唯有LG OLED 電競螢幕。支援極廣色域，提供遊戲玩家明亮場景、身歷其境的遊戲體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*顯示的亮度是與上一個型號 LG UltraGear 27GR95QE 比較。

275nits 到 1000nits

OLED 自體發光，讓視界更明亮

在標準使用下，此螢幕亮度為 275nits，但最高亮度可達到 1000nits。全新 OLED 亮度強勢升級，帶給您栩栩如生的細節和鮮明的視覺效果。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*275 nits 是在 100% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下的標準亮度。

DisplayHDR™ TRUE BLACK 400/DCI-P3 98.5%

鮮活生動，震撼眼球

無論明亮或黑暗場景，HDR TRUE BLACK 400 都能透過150萬比1的超高對比度，讓每個場景栩栩如生，呈現真實細節。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*TrueBlack 400 是在 10% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下，而 150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下的對比度。

想要體驗更明亮的
OLED 螢幕畫面嗎?

若要享受更明亮的 OLED 色彩, 關閉智慧節能省電模式。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*智能省電模式為預設套用的模式，目的為達到最佳的耗電效果，但您仍可關閉此模式，享有更明亮的遊戲體驗。
*選擇「關閉」智慧省電模式 (一般 → 智能省電 → 關閉)。
*關閉智能省電模式時，耗電量可能會提高。

抗反光與低反射。
抗反光與低反射

專注遊戲，
體驗零干擾

抗反光與低反射技術，讓您即使在光源充足的情況下，也可有效減少反光干擾，提升觀看體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

亮彩低藍光標誌。
生動色彩低藍光技術，讓您在享受驚豔色彩的同時，還能大幅降低眼睛負擔。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*以上功能可能隨著使用者的運算環境或狀況而改變。
*LG OLED 面板已經過 UL 認證。

支援 240Hz 和 0.03ms (GtG) 的 OLED 螢幕。
支援 240Hz 和 0.03ms (GtG)

影像品質更好，
反應時間更快

LG 全新 UltraGear™ 電競螢幕，提供超高速的 240Hz 更新率和 0.03ms (GtG) 急速反應時間。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

驚人速度
240Hz OLED 螢幕 顛覆遊戲速度

240Hz 高更新率，可快速清楚、流暢的呈現下一幀畫面，讓玩家迅速瞄準目標、穩奪勝利。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

0.03ms (GtG) 急速反應時間

0.03ms (GtG) 反應時間，可大幅減少畫面殘影問題，以流暢的動作影像, 達到超凡遊戲體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

配備HDMI 2.1支援240Hz 的 QHD OLED 畫面。
配備HDMI 2.1 支援240Hz 高更新率

享受高速遊戲體驗

27GS95QE配備 HDMI 2.1 能支援240Hz更新率。
玩家可透過 DisplayPort 或 HDMI 2.1，享受QHD 高解析度和 240Hz 高更新率。

*支援高達 240Hz 的快速更新率。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*顯示卡需另購。

專為流暢遊戲體驗打造

專為流暢遊戲體驗打造。

支援G Sync Compatible，攻無不克，戰無不勝

27GS95QE 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗。

AMD FreeSync™ Premium Pro

使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗，大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象。

專為頂尖遊戲玩家量身打造

全新的 Hexagon 六角形背光和四邊窄邊框設計，將遊戲體驗提升至全新高度，可調整式底座，支援螢幕傾斜度、高度調整和旋轉，全面提升遊玩遊戲的舒適度。

為電競玩家量身打造。

旋轉可調式螢幕。
旋轉 (Swivel)
傾斜 / 高度可調式螢幕。
傾斜 / 高度
樞軸旋轉可調式螢幕。
樞軸旋轉 (Pivot)
窄邊框螢幕。
極窄邊框設計

*本套產品隨附遙控器。

UltraGear™ 電競遙控器

設定控制一手掌握

UltraGear™ 電競遙控器，讓玩家直覺式操作螢幕設定，例如開關電源、調整音量、變化遊戲模式等。

*本套產品隨附遙控器。

4 段耳機輸出。
4 環耳機輸出

隨插即享
沉浸式音效

4 環耳機輸出除讓玩家輕鬆連接、同步語音聊天享受遊戲外，還可搭配DTS Headphone: X 的虛擬 3D 音效，享受更身歷其境的遊戲體驗。

*耳機需另行選購。

電競 GUI

電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎

電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」。

*若要下載最新的「智慧螢幕操作」(OnScreen Control)，請前往 LG.COM。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

透過 OLED 保養技術
保護您的螢幕

OLED 保養有助於防止長時間顯示靜態高對比影像後，更換新畫面時發生的殘像和螢幕烙印現象。

*此功能僅可透過包裝內隨附的遙控器使用。

動態同步

透過動態同步減少輸入延遲，遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻並快速回應。

黑色穩定器

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。

十字準線

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

FPS 每秒幀數計數器

FPS (Frame Per Second) 計數器可讓您查看目前遊戲是否順利載入。無論是在編輯、玩遊戲或看電影，您都能擁有即時資料。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。

LG Calibration Studio。
LG Calibration Studio

精準的色彩校正

透過 LG Calibration Studio，使用硬體校正最佳化色彩效能，充分利用 LG WQHD OLED 顯示螢幕的寬廣色譜和一致性。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並未隨附軟體與 Calibration Sensor。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請造訪 LG.COM。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    26.5

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 面板類型

    OLED

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    275

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

  • 反應時間

    0.03ms (GTG)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    26.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    OLED

  • 表面處理

    前偏光片防眩光、低反射

  • 反應時間

    0.03ms (GTG)

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.2292 x 0.2292

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    275

  • 對比度 (Typ.)

    1500000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Min.)

    1200000:1

  • 位元數

    10bit

  • 尺寸 (cm)

    67.3

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • 耳機輸出

    4環 (音效+麥克風)

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    YES

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/ver3.0)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC相容

  • 硬體校色支援

    HW Calibration Ready

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 其它

    VESA DSC Tech

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 400

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Hexagon Lighting

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉

  • 無邊框設計

    4邊無邊框設計

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

  • 一鍵支架安裝

    YES

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    808 x 181 x 532

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    604.4 x 574.4 x 258

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    604.4 x 350.6 x 45.3

  • 重量(含外箱) (kg)

    11

  • 重量(含底座) (kg)

    7.35

  • 重量(不含底座) (kg)

    5.05

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    Y24

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • DC Output

    19V, 7.37A

配件

  • 變壓器

    YES

  • Calibration Report (Paper)

    YES

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Length)

    Black / 1.8m

  • 其它 (配件)

    Stand Cable Holder

  • 電源線

    YES

  • 遙控器

    YES

  • USB A to B

    YES

軟體應用

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

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