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27" UltraGear™ QHD OLED 240Hz 專業電競螢幕
螢幕
27 吋 QHD (2560 x 1440) OLED
VESA DisplayHDR™400 TRUE BLACK / DCI-P3 98.5%**
抗反光 / 低反射
速度
240Hz 超高更新率
0.03ms (GtG) 急速反應時間
配備 HDMI 2.1 可達 240Hz 的 QHD螢幕
技術
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
**DCI-P3 Typical 98.5%，最低 90%。
*顯示的亮度是與上一個型號 LG UltraGear 27GR95QE 比較。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*顯示的亮度是與上一個型號 LG UltraGear 27GR95QE 比較。
OLED 自體發光，讓視界更明亮
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*275 nits 是在 100% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下的標準亮度。
鮮活生動，震撼眼球
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*TrueBlack 400 是在 10% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下，而 150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下的對比度。
想要體驗更明亮的
OLED 螢幕畫面嗎?
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*智能省電模式為預設套用的模式，目的為達到最佳的耗電效果，但您仍可關閉此模式，享有更明亮的遊戲體驗。
*選擇「關閉」智慧省電模式 (一般 → 智能省電 → 關閉)。
*關閉智能省電模式時，耗電量可能會提高。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*以上功能可能隨著使用者的運算環境或狀況而改變。
*LG OLED 面板已經過 UL 認證。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
驚人速度
240Hz OLED 螢幕 顛覆遊戲速度
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
0.03ms (GtG) 急速反應時間
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*支援高達 240Hz 的快速更新率。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*顯示卡需另購。
專為流暢遊戲體驗打造
專為流暢遊戲體驗打造。
支援G Sync Compatible，攻無不克，戰無不勝
27GS95QE 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗。
AMD FreeSync™ Premium Pro
使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗，大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象。
專為頂尖遊戲玩家量身打造
為電競玩家量身打造。
*本套產品隨附遙控器。
設定控制一手掌握
*本套產品隨附遙控器。
*耳機需另行選購。
電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎
*若要下載最新的「智慧螢幕操作」(OnScreen Control)，請前往 LG.COM。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
透過 OLED 保養技術
保護您的螢幕
*此功能僅可透過包裝內隨附的遙控器使用。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並未隨附軟體與 Calibration Sensor。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請造訪 LG.COM。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
26.5
-
解析度
2560 x 1440
-
面板類型
OLED
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
26.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
OLED
-
表面處理
前偏光片防眩光、低反射
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
解析度
2560 x 1440
-
點距 (mm)
0.2292 x 0.2292
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
對比度 (Typ.)
1500000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
色域 (Min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Min.)
1200000:1
-
位元數
10bit
-
尺寸 (cm)
67.3
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
耳機輸出
4環 (音效+麥克風)
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
YES
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (1ea/ver3.0)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC相容
-
硬體校色支援
HW Calibration Ready
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
其它
VESA DSC Tech
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
Hexagon Lighting
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉
-
無邊框設計
4邊無邊框設計
-
壁掛 (mm)
100 x 100
-
一鍵支架安裝
YES
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
808 x 181 x 532
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
604.4 x 574.4 x 258
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
604.4 x 350.6 x 45.3
-
重量(含外箱) (kg)
11
-
重量(含底座) (kg)
7.35
-
重量(不含底座) (kg)
5.05
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
Y24
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
DC Output
19V, 7.37A
配件
-
變壓器
YES
-
Calibration Report (Paper)
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
HDMI (Color/Length)
Black / 1.8m
-
其它 (配件)
Stand Cable Holder
-
電源線
YES
-
遙控器
YES
-
USB A to B
YES
軟體應用
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
UL (cUL)
YES
-
CE
YES
-
KC (for Rep. of Korea)
YES