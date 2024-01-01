27" UltraGear™ QHD 480Hz OLED電競螢幕

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
LG OLED 突破再進化
LG UltraGear™ OLED 螢幕搭載MLA+微透鏡陣列技術，完美呈現明亮鮮豔色彩，峰值亮度高達 1300 nits，具備全球最快 480Hz 高更新率，即使在黑暗的遊戲場景也能呈現深邃黑階，絕佳的螢幕比例及廣色域帶來生動逼真的畫面，提供身臨其境的震撼體驗。
*僅限於搭載 MLA+ 的 LG OLED 電競螢幕。根據已發佈的規格，SDR 亮度比之前型號 (27GR95QE、45GR95QE) 提升 37.5%。
*根據截至 2024 年 11 月發佈的 OLED 螢幕規格，480Hz 為全球 OLED 螢幕中最高的更新率。(241112)
支援480Hz 極高更新率
0.03ms (GtG)急速反應時間
流暢至極 殘影絕跡
LG UltraGear™ OLED 專業電競螢幕搭載480Hz極高更新率提供流暢的畫面，0.03ms (GtG) 急速反應時間，大幅減少畫面殘影，營造超凡極致遊戲體驗。
支援 0.03ms (GtG) 反應時間和 480Hz 高速更新率的賽車遊戲場景。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
DP 2.1 超高速傳輸 即刻同步
最新 DisplayPort 2.1，爲遊戲世界設立全新標竿，支援未來GPU技術，提供您在QHD 解析度下能以480Hz極高刷新率體驗更細膩、更流暢的遊戲畫面，搭載 2 個 HDMI 2.1 等多樣連接埠，支援各項設備無縫連接。
DP 2.1 連接線的頻寬讓您可在 QHD 解像度下以 480Hz 進行高速遊戲。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內含 USB-C、DP 和 HDMI 連接線。
*顯示卡需另購。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*僅限於搭載 MLA+ 的 LG OLED 電競螢幕。根據已發佈的規格，SDR 亮度比之前型號 (27GR95QE、45GR95QE) 提升 37.5%。
DisplayHDR™ True Black 400/ DCI-P3 98.5%廣色域
感官盛宴 色彩交織
VESA DisplayHDR True Black 400 呈現無可比擬的深邃黑階與鮮豔色彩，即使是在黑暗場景也能栩栩如生，150萬比1的對比度、 DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域及Delta E ≦2 色彩準確度，也能確保真實呈現每處細節。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*APL（平均圖像水平）值以百分比表示，用於表示黑色位準和白色參考位準之間的值，150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像水平）下的對比度。
抗反光與低反射
專注戰場 掌握致勝關鍵
抗反光與低反射技術，讓您即使在光源充足的情況下，也可有效減少反光干擾，專注遊玩、輕鬆致勝。
低藍光技術
護眼不色偏，風采依舊
生動色彩低藍光技術，通過 UL 低藍光白金認證，讓您在享受驚豔色彩的同時，還能大幅降低眼睛負擔，提供更加舒適的視覺體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*LG OLED 面板已獲得 UL 的無閃爍、無不適眩光和低藍光認證。
*證書編號：Flicker-Free Display (OLED) - A196009，Discomfort Glare Free - V563481 (UGR 低於 22 的條件下)，Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051。
*以上功能可能隨著使用者的運算環境或狀況而改變。
影像設定精靈
量身打造專屬於您的畫面
影像設定精靈根據您偏好的圖片，透過簡單的直覺操作，量身打造最適合您的最佳畫質，輕鬆升級您的娛樂體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如何設定影像設定精靈：步驟 1：調整為個人化畫質設定。（運行 LG Switch 應用程式 → 影像設定精靈 → 透過 6 個步驟選擇畫質偏好 → 透過分析完成個人化畫質設定）。步驟 2：在「螢幕顯示」中運行 Personalized Picture。（遊戲調整 → 遊戲模式 → Personalized Picture）。
打造行雲流水的遊戲體驗
一位中世紀騎士在馬背上作戰。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
27GX790A是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗。
VESA certified AdaptiveSync
擁有 VESA AdaptiveSync Display 認證，專為遊戲而設計，可以大幅提昇更新率並減少延遲。享受更平順、無撕裂的遊戲畫面及影片播放。
AMD FreeSync™ Premium Pro
使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗，大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象。
首款獲 VESA ClearMR 21000 認證
OLED 電競螢幕
首款擁有經由 VESA ClearMR 21000 認證的OLED 專業電競螢幕，減少遊戲中的動態模糊，呈現逼真細膩的每一刻。
綠色汽車在軌道上疾行的圖片。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
極致清晰 無懈可擊
定義清晰全新標準，全球首款獲得 VESA ClearMR 21000 認證的螢幕，超越 19500 的 Clear Motion Ratio清晰度超越 VESA 嚴格測試標準，享受前所未有的清晰。
簡約時尚 滿足多變空間需求
L 型支架設計最大程度節省您的桌面空間，打造時尚簡潔的遊戲空間，搭配六角氛圍燈與四邊極窄邊框設計，配備可調式底座，支援旋轉調整、傾斜、高度調整。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*耳機需另行選購。
電競 GUI
電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎
電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。
精巧畫面 精準操控
27GX790A提供27吋寬廣視野，同時具備 24 吋可調整模式，專為極速反應的遊戲打造。縮小畫面範圍，減少視線與滑鼠移動距離，讓您更精準的操控掌握戰局，全面提升戰場優勢！
*如何設定 24 吋模式：開啟 OSD 選單 → 輸入 → 螢幕比例，然後選擇 16:9 24。
動態同步
透過動態同步減少輸入延遲，遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻並快速回應。
黑色穩定器
黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。
十字準線
準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。
FPS 每秒幀數計數器
FPS (Frame Per Second) 計數器可讓您查看目前遊戲是否順利載入。無論是在編輯、玩遊戲或看電影，您都能擁有即時資料。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並未隨附軟體與 Calibration Sensor。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請造訪 LG.COM。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*選擇上述選項時，耗電量可能會增加。
*在較明亮的模式下，螢幕可能會產生殘影。
如何保護您的 OLED
開啟「OLED 螢幕移動」(OLED Screen Move)，可以定期移動畫面，或是「螢幕保護程式」(Screen Saver) 和「影像清除」(Image Cleaning)，可以防止螢幕產生殘影或出現烙印。
*此功能僅可透過包裝內隨附的遙控器使用。
*使用此方法可能無法完全防止所有殘影或螢幕毀損。
*有限期保固。條款和條件可能因國家/地區而異。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
26.5
-
解析度
QHD (2560 x 1440)
-
面板類型
OLED
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
更新率 (Max.) [Hz]
480
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
26.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
OLED
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
解析度
QHD (2560 x 1440)
-
點距 (mm)
0.2292 x 0.2292
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
對比度 (Typ.)
1500000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5%
-
更新率 (Max.) [Hz]
480
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Min.)
1200000:1
-
尺寸 (cm)
67.3
連接性
-
音源輸入
NO
-
HDMI
YES(2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
4-pole (Sound+Mic)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
USB 下行埠
YES (USB-A, 2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (USB-A, 1ea/ver3.0)
-
USB-C (資料傳輸)
NO
-
USB-C (電源供給)
NO
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
NO
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
NO
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
Hexagon Lighting
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
Dolby Atmos
NO
-
揚聲器
NO
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
820 x 183 x 532
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
605.2 x 579.3 x 249.1(Up) / 605.2 x 469.3 x 249.1(Down)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
605.2 x 351.0 x 45.3
-
重量(含底座) (kg)
9.3kg
INFO
-
產品名稱
27GX790A-B
-
年份
2025
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Type
External Power(Adapter)
配件
-
變壓器
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
-
其它 (配件)
USB A to B
-
遙控器
NO
智慧功能
-
全螢幕網頁瀏覽器
NO
-
LG Content Store (App Store)
NO
-
LG ThinQ®
NO
-
鏡像功能
NO
-
作業系統
NO
-
語音助理
NO
-
Wi-Fi
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
LG UltraGear™ Studio
NO