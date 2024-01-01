32'' UltraGear™ 4K 144Hz 智慧電競螢幕 (搭載webOS/隨附智慧滑鼠遙控器)

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*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
極速體驗
32吋 4K (3840x2160) IPS
1ms (GtG) 反應時間 / 144Hz 更新率
DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)
AMD FreeSync™ Premium
NVIDIA® G-SYNC® 相容
AI 功能
搭載 LG AI webOS 24
AI 影像升級
AI動態色彩調節技術
AI 影像設定精靈
AI 音效調校
輕鬆連接
L 形支架時尚設計
旋轉、傾斜、調整高度、水平旋轉
USB-C (PD 65W) / HDMI 2.1
LG Switch 應用程式
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
沉浸真實視界 征服遊戲世界
支援DCI-P3 95%廣色域與 VESA DisplayHDR™ 400，讓每個畫面都栩栩如生，打造真實遊戲場景。
DisplayHDR 400，DCI-P3 95% 的逼真細節。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
專為流暢遊戲體驗打造
搭載AMD FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕並經過 NVIDIA 測試及官方驗證 的G-SYNC® 相容螢幕，消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲，擁有完美順暢的高畫質體驗。
綠色汽車在軌道上疾行的圖片。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
搭配LG AI webOS
首款搭載webOS的專業電競螢幕
LG 首款搭載 webOS 的智慧電競螢幕，結合 LG AI 技術，帶來震撼視覺饗宴與沉浸式音效，內建多種串流服務，讓您輕鬆在遊戲中也能享受4K串流，隨時暢享精彩內容，無需額外電腦及主機，即可體驗高效能雲端遊戲，一支遙控器即刻開啟電競全新時代。
顯示著 webOS 畫面的顯示器前視圖
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。
*2025 UltraGear 系列中首款採用 webOS 的智慧電競螢幕。
AI 影像升級
細節重塑 逼真畫質完美呈現
AI 影像功能讓人物輪廓更加鮮明並去除畫面中的雜訊及加強景深，呈現逼真的視覺效果，
無論是激烈的遊戲還是4K串流，讓每個細節生動呈現。
開啟和關閉 AI 影像提升功能的效果對比圖片。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*不適用於連接電腦和最佳化遊戲模式。
動態色彩調節
活靈活現 精彩饗宴
透過動態色彩調節技術調整亮度和對比度，呈現細膩豐富的細節與逼真效果，無論是觀看串流還是遊戲，皆能享受生動靈活的視覺體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*僅在輸入 HDR 訊號時適用。
AI 影像設定精靈
量身打造專屬於您的畫面
AI 影像設定精靈根據您偏好的圖片，分析資料庫中的8500 萬個案例，設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
AI 音效調校
沉浸音效 震撼空間
AI 音效調校能根據所在環境及播放內容類型，透過模擬 9.1 聲道技術，最佳化音訊內容，無需額外喇叭或耳機，同時能辨識玩家聲音，過濾環境中的雜音，動態調整語音音量及清晰度，讓您精準掌握每個聲音細節。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
時尚新境界 輕巧新體驗
L 型支架為您打造時尚簡潔的遊戲空間，具備旋轉調整的功能提供畫面垂直模式，最大程度節省您的桌面空間，
讓遊戲及瀏覽短影音變得更加輕鬆，
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
遊戲體驗 更上一層
USB Type-C™ 連接埠支援各項設備及資料傳輸，一線提供高達 65W 的電力傳輸，同時透過 USB-C、DP 1.4 或 HDMI 2.1，即刻暢享4K UHD 解析度和 144Hz 更新率，盡情享受遊玩快感。
書桌中央放著 32 吋遊戲顯示器，四周放著各式 IT 裝置。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*正常運作需使用 USB-C 連接線，以將 USB-C 連接埠連接到螢幕。
*支援4K UHD@144Hz 的快速更新率。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*顯示卡需另購。
*包裝內含 USB-C、DP 和 HDMI 連接線。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
動態同步模式
透過動態同步減少輸入延遲，遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻並快速回應。
黑色穩定模式
黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。
十字準線
準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。
FPS 每秒幀數計數器
FPS (Frame Per Second) 計數器可讓您查看目前遊戲是否順利載入。無論是在編輯、玩遊戲或看電影，您都能擁有即時資料。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
曲面
N/A
-
更新率 (Max.) [Hz]
144
-
反應時間
1ms (GtG)
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
反應時間
1ms (GtG)
-
解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
點距 (mm)
0.1818 x 0.1818
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95%
-
曲面
N/A
-
更新率 (Max.) [Hz]
144
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
-
對比度 (Min.)
700:1
-
尺寸 (cm)
80.0
連接性
-
音源輸入
NO
-
HDMI
YES(2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
YES(1ea)
-
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
-
LAN (RJ-45)
YES
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
USB 下行埠
YES (USB-A, 2ea)
-
USB 上行埠
YES (USB-C, 1ea)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (電源供給)
65W
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
自動亮度調節
YES
-
色弱模式
NO
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
NO
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
NO
-
自動輸入切換
NO
-
RGB LED 情境燈光
Hexagon Lighting
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
-
一鍵支架安裝
Joystick
聲音
-
藍芽連接性
YES
-
Dolby Atmos
NO
-
揚聲器
7W x2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
938 x 183 x 519
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
714.6 x 624.1 x 249.1
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
714.6 x 428.5 x 67.7
-
重量(含底座) (kg)
10.5kg
INFO
-
產品名稱
32G810SA-W
-
年份
2024
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
0.5W
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.5W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Type
External Power(Adapter)
配件
-
變壓器
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
-
其它 (配件)
N/A
-
遙控器
YES (智慧滑鼠遙控器)
智慧功能
-
全螢幕網頁瀏覽器
YES
-
LG Content Store (App Store)
YES
-
LG ThinQ®
YES
-
鏡像功能
YES
-
作業系統
webOS
-
語音助理
YES (搭配智慧滑鼠遙控器)
-
Wi-Fi
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
NO
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO