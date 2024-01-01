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31.5" UltraGear™ QHD 165Hz 1ms 專業電競螢幕
速度
165Hz
1ms MBR
影像畫質
31.5 吋 QHD (2560 x 1440)
HDR10 & sRGB 95% (Typ.)
技術
AMD FreeSync™ Premium
流暢的遊戲動作
與 60Hz 更新率相比，165Hz 更新率可達到流暢的遊戲動作
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*比較 60Hz 更新率（左圖）與 165Hz 更新率。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*1ms動態反應清晰模式會導致亮度降低，且在啟用時無法使用以下功能：AMD FreeSync™/DAS（動態同步模式）/Flicker Safe
*在 1ms MBR 啟用期間可能會出現閃爍。
*此為示意圖，以便理解產品功能。
更清晰、更順暢和更快速
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ Premium的比較。
更新潮的外觀、更別緻的設計、帶給您更加沈浸的體驗
螢幕採用新潮且幾乎無邊框的設計，並隨附可調式傾斜支架
*左側的上圖顯示不支援該功能的傳統模式。
*用於增強理解特徵的模擬圖檔。實際使用可能會出現差異。
所有規格
顯示功能
-
面板尺寸
31.5 Inch
-
解析度
2560 x 1440
-
面板類型
VA
-
面板比例
16:09
-
亮度 Brightness
350 cd/m²
-
色域 Color Gamut (Typ.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
色彩深度 Bpp
16.7M
-
對比度 Original
3000:1
-
反應時間
5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
-
更新率
165Hz
-
可視角度
178º(R/L), 178º(U/D)
-
防炫光處理
Anti-Glare
-
曲面
No
特色
-
HDR
HDR10
-
HDR效果
Yes
-
出廠色彩校正
Yes
-
硬體校色支援(True Color Pro)
No
-
雙向控制設定(Dual Controller)
No
-
智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/單訊號源子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀)
Yes
-
不閃爍
Yes
-
閱讀(低藍光護眼)模式
Yes
-
色弱
No
-
增強影像解析度(SR) Super Resolution+
No
-
動態反應清晰模式
Yes
-
內建顯卡
AMD FreeSync™ (Premium)
-
黑暗場景穩定模式
Yes
-
動態同步
Yes
-
十字準線
Yes
-
球型情境燈光
No
-
HDMI / Version
YES(2ea) / 支援 TMDS 6G 且合乎 HDMI 2.0 規範
-
DisplayPort
Yes(1ea)
-
智慧節能省電模式
Yes
設計/功能
-
DP Version
1.4
-
Thunderbolt 3/Power Delivery
No
-
菊鏈式連接(Daisy Chain)
No
-
USB Type-C/Power Delivery
No
-
USB Port
No
-
耳機孔(Headphone out)
Yes
-
喇叭Speaker/瓦數
No
-
PBP
No
-
傾斜角度
-5 ~ +15 Degree
-
調整高度
無
-
旋轉
無
-
壁掛
100x100mm
-
機身尺寸(含底座)
714.7 x 515.1 x 224.8mm
-
外觀尺寸(不含底座)
714.7 x 428 x 77.5 mm
-
外觀尺寸(含外箱)
793 x 149 x 516 mm
-
重量(不含底座)
5.2 kg
-
重量 (含底座)
5.9 kg
-
重量(含外箱)
8.2 kg
-
保固/維修
3年原廠保/到府
-
AC Input
100-240Vac, 50/60Hz
-
Power Consumption (Typ.)
60W
-
Power Consumption (Max.)
63W
-
Power Consumption (Energy Star)
N/A
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
其他
-
點距
0.2724 x 0.2724 mm
-
亮點保固有無
無
-
配件明細
DP