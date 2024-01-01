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31.5" UltraGear™ QHD 165Hz 1ms 專業電競螢幕

功能

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支援

31.5" UltraGear™ QHD 165Hz 1ms 專業電競螢幕

32GN600-B

31.5" UltraGear™ QHD 165Hz 1ms 專業電競螢幕

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UltraGear™ 遊戲螢幕

LG UltraGear 螢幕是您的夢幻專業玩家電競螢幕

致勝未來式

LG UltraGear™ 螢幕是您攻無不克的強大利器，帶您展翅高飛，迎向勝利。

速度

165Hz
1ms MBR

影像畫質

31.5 吋 QHD (2560 x 1440)
HDR10 & sRGB 95% (Typ.)

技術

AMD FreeSync™ Premium

165Hz 更新率

流暢的遊戲動作

有著 165Hz 的超快速度，可快速看到下一幀，整體顯示出流暢的畫面。讓電競玩家能輕鬆瞄準目標，更快做出反應。

與 60Hz 更新率相比，165Hz 更新率可達到流暢的遊戲動作

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*比較 60Hz 更新率（左圖）與 165Hz 更新率。

1ms MBR 可減少遊戲中的模糊影像和殘影
1ms MBR 動態反應清晰模式

邁向勝利，無可比擬

1ms MBR 有助於流暢的遊戲體驗，減少模糊畫面和重影。所有動作中動態和快節奏的物體，讓遊戲玩家享有更好的比賽優勢。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*1ms動態反應清晰模式會導致亮度降低，且在啟用時無法使用以下功能：AMD FreeSync™/DAS（動態同步模式）/Flicker Safe
*在 1ms MBR 啟用期間可能會出現閃爍。

在支援 HDR10 與 sRGB 95% (Typ.) 的螢幕中， 體驗飽和色彩與對比中的遊戲畫面。
HDR10 以及 sRGB 95% (Typ.)

高透性不漏光，色彩更精準，體驗真實，身歷其境的戰鬥場景

此螢幕的 sRGB 95% (Typ.)色域支援HDR10，可提供豐富的色彩和對比度，讓您享有逼真的視覺感受。不論是否在戰場上，它能夠幫助玩家看見遊戲開發者想展示的豐富色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能。

AMD FreeSync™ Premium

更清晰、更順暢和更快速

透過 FreeSync™ Premium 技術，在高畫質且快速移動的遊戲中，玩家也能享受無接縫且動作流暢的體驗。此技術大幅降低了畫面撕裂及延遲。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ Premium的比較。

新潮設計

更新潮的外觀、更別緻的設計、帶給您更加沈浸的體驗

在無框的螢幕設計及經改良的 V 型底座，兼具吸睛的外觀與優秀的遊戲體驗。可調式底座，讓您能調整出舒適玩遊戲的偏好傾斜角度。

螢幕採用新潮且幾乎無邊框的設計，並隨附可調式傾斜支架

傳統模式與動態同步模式兩種遊戲場景的比較，動態同步模式輸入延遲減少
動態同步模式

更快速回應對手

透過動態動作同步減少輸入延遲，進而幫助玩家及時捕捉關鍵時刻。
在相同場景中，傳統模式與黑暗場景穩定器兩種遊戲情境比較，可視度較高
黑暗場景穩定器

黑暗中，成為主動式攻擊角色

黑暗場景穩定器能夠幫助玩家避免後方躲在黑暗中的狙擊手，並在閃光燈爆炸時快速逃離。
傳統模式與十字準線模式兩種遊戲情境比較，可更精準瞄準
十字準線

最佳瞄準

目標點固定在中心區域以增强射擊精準度

*左側的上圖顯示不支援該功能的傳統模式。
*用於增強理解特徵的模擬圖檔。實際使用可能會出現差異。

列印

所有規格

顯示功能

  • 面板尺寸

    31.5 Inch

  • 解析度

    2560 x 1440

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    16:09

  • 亮度 Brightness

    350 cd/m²

  • 色域 Color Gamut (Typ.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • 色彩深度 Bpp

    16.7M

  • 對比度 Original

    3000:1

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster), 1ms MBR

  • 更新率

    165Hz

  • 可視角度

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 防炫光處理

    Anti-Glare

  • 曲面

    No

特色

  • HDR

    HDR10

  • HDR效果

    Yes

  • 出廠色彩校正

    Yes

  • 硬體校色支援(True Color Pro)

    No

  • 雙向控制設定(Dual Controller)

    No

  • 智慧螢幕操作(OnScreen Control) (螢幕分割/單訊號源子母畫面(PIP)/螢幕控制/智慧閱讀)

    Yes

  • 不閃爍

    Yes

  • 閱讀(低藍光護眼)模式

    Yes

  • 色弱

    No

  • 增強影像解析度(SR) Super Resolution+

    No

  • 動態反應清晰模式

    Yes

  • 內建顯卡

    AMD FreeSync™ (Premium)

  • 黑暗場景穩定模式

    Yes

  • 動態同步

    Yes

  • 十字準線

    Yes

  • 球型情境燈光

    No

  • HDMI / Version

    YES(2ea) / 支援 TMDS 6G 且合乎 HDMI 2.0 規範

  • DisplayPort

    Yes(1ea)

  • 智慧節能省電模式

    Yes

設計/功能

  • DP Version

    1.4

  • Thunderbolt 3/Power Delivery

    No

  • 菊鏈式連接(Daisy Chain)

    No

  • USB Type-C/Power Delivery

    No

  • USB Port

    No

  • 耳機孔(Headphone out)

    Yes

  • 喇叭Speaker/瓦數

    No

  • PBP

    No

  • 傾斜角度

    -5 ~ +15 Degree

  • 調整高度

  • 旋轉

  • 壁掛

    100x100mm

  • 機身尺寸(含底座)

    714.7 x 515.1 x 224.8mm

  • 外觀尺寸(不含底座)

    714.7 x 428 x 77.5 mm

  • 外觀尺寸(含外箱)

    793 x 149 x 516 mm

  • 重量(不含底座)

    5.2 kg

  • 重量 (含底座)

    5.9 kg

  • 重量(含外箱)

    8.2 kg

  • 保固/維修

    3年原廠保/到府

  • AC Input

    100-240Vac, 50/60Hz

  • Power Consumption (Typ.)

    60W

  • Power Consumption (Max.)

    63W

  • Power Consumption (Energy Star)

    N/A

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

其他

  • 點距

    0.2724 x 0.2724 mm

  • 亮點保固有無

  • 配件明細

    DP

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