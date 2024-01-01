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32" UltraGear™ UHD 專業電競螢幕

功能

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規格

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支援

32" UltraGear™ UHD 專業電競螢幕

32GR93U-B

32" UltraGear™ UHD 專業電競螢幕

(0)
正視圖

專為遊戲而生。


專為遊戲而生

速度

IPS 1ms (GtG) 反應時間
144 Hz 更新率

螢幕

32" UHD (3840 X 2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)

技術

NVIDIA® G-SYNC® 相容
AMD FreeSync™ Premium

顯示外太空中的太空船。圖片應十分生動清晰。
UHD 4K 螢幕

令人驚豔的
遊戲畫面

UHD 4K 螢幕支援高度還原實物的色彩，
以重現生動的場景。

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

顯示外太空中的太空船。圖片應清晰、色彩繽紛。
DCI-P3 95% (Typ.) 廣色域，
支援 HDR400

高透性不漏光
色彩更精準
體驗真實
身歷其境的
戰鬥場景

此螢幕支援廣色域，95% (Typ.) 的 DCI-P3 色域，讓真實色彩高度保留，加上 VESA DisplayHDR™ 400 再現逼真的視覺沉浸效果。無論哪種戰場情境，都能夠讓玩家驚豔於遊戲研發者想傳達的戲劇化色彩。

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

IPS 1ms (GtG)

無可比擬的驚人速度

有了 IPS 1ms，就能以最少的殘影和最快的反應時間，
讓您享受更身臨其境的遊戲體驗和進階效能。

顯示兩部機器人動畫的對比。雖然兩部動畫乍看一樣，但第一部動畫並未套用 1ms (GtG)，因此比另一部動畫較為不清晰。

*選取「加快模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲調校 → 反應時間 → 急速模式）。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

顯示兩部動畫對比，一台汽車在遊戲中競速。雖然兩部動畫乍看一樣，但第一部動畫並未套用 144 Hz 更新率，因此比另一部動畫較為不清晰。
144 Hz 更新率

順暢顯示
流暢動作

配備 144 Hz 的高更新率，讓玩家可快速看到下一幀畫面，整體畫面流暢不停頓。讓電競玩家能輕鬆瞄準目標，更快做出反應。

*若要啟用 144 Hz 更新率，電腦需要安裝可支援 DisplayPort 1.4 (DSC) 或高清多媒體接口 (HDMI 2.1) 的顯示卡。
*未隨附顯示卡，顯示卡須另行選購。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

螢幕顯示高品質動態影像。
HDMI 2.1
支援 144 Hz 的 UHD 畫面

盡情暢玩遊戲

32GR93U 最高能夠顯示高清多媒體接口 (HDMI 2.1) 的 144 Hz 更新率。因此，遊戲玩家能夠透過 DisplayPort 或高清多媒體接口 (HDMI) 完全享受 UHD 解像度和 144 Hz 更新率。

*最高支援 144 Hz 可變更新率 (VRR)。電腦需要安裝可支援 DisplayPort 1.4 (DSC) 或高清多媒體接口 (HDMI 2.1) 的顯示卡才能正常使用。
*未隨附顯示卡，顯示卡須另行選購。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

專為流暢遊戲體驗打造

這是一張太空船圖片。圖片半張出現撕裂停頓，另外半張則沒有。

NVIDIA® G-SYNC® 相容

32GR93U 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可為您提供絕佳遊戲體驗，
大幅減少撕裂或停頓情況。

AMD FreeSync™ Premium

使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可擁有完美順暢的高畫質、高節奏感的遊戲體驗，
消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。

為電競玩家量身打造

全新的 Hexagon 六角形背光和三邊窄邊框設計，提升遊戲體驗至另一層次，
可調整式的底座支援螢幕傾斜度、高度調整以及樞軸旋轉，有助於提升遊玩遊戲的舒適度。

圖片顯示三種模式的三邊窄邊框螢幕，可讓電競玩家進行傾斜度、高度調整和樞軸旋轉，舒適地遊玩遊戲。

窄邊框螢幕。

邊框設計

三邊極窄邊框設計
傾斜可調式螢幕。

傾斜度

-5~15°
高度可調式螢幕。

高度

110 mm
樞軸旋轉可調式螢幕。

樞軸旋轉

順時針
展示螢幕底部，有著 4 段耳機連接埠和連接到螢幕的耳機電線。
4 段耳機輸出

享受沉浸式
音效

用 4 段耳機輸出輕鬆連接，讓您暢享遊戲並同時進行語音聊天。此外，透過 DTS Headphone :X 的虛擬 3D 音效，您還能享受更身臨其境的體驗。

*此產品未隨附耳機，耳機須另行選購

動畫顯示遊戲的自訂模式。
電競 GUI

電競 GUI（圖形用戶介面）榮獲大獎

電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」。

*要下載最新的「智慧螢幕操作」(OnScreen Control)，請前往 LG.COM。
*GUI 的選單可能因型號而不同。

動態同步模式

動態動作同步可幫助電競玩家實時捕捉關鍵時刻、減少輸入延遲，並且快速向對手做出反應。

黑暗場景穩定器

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免後方躲在黑暗中的狙擊手，並在閃光燈爆炸時快速逃離。

十字準線

目標點固定在中心區域以增强射擊精準度

FPS 每秒幀數計數器

FPS 計數器可讓使用者看到所有內容的載入進度。無論在進行編輯、玩遊戲，還是看體驗影音娛樂，每一幀都很重要。使用 FPS 計數器將給予使用者最準確的進度數據。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*啟用 FPS 計數器時將無法使用十字準線功能。
*FPS 計數器顯示的數值可能會超過螢幕的最大更新率。
FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒的幀數。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 面板類型

    IPS

  • 面板比例

    16:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    144

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降/ 垂直旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    31.5

  • 面板比例

    16:9

  • 面板類型

    IPS

  • 表面處理

    防眩光

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    3840 x 2160

  • 點距 (mm)

    0.1818 x 0.1818

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 對比度 (Typ.)

    1000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    144

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320

  • 對比度 (Min.)

    700:1

  • 位元數

    10bit (8bit+FRC)

  • 尺寸 (cm)

    80

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • 耳機輸出

    4環 (音效+麥克風)

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/ver3.0)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC相容

  • 硬體校色支援

    HW Calibration Ready

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Hexagon Lighting

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降/ 垂直旋轉

  • 無邊框設計

    3邊無邊框設計

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

  • 一鍵支架安裝

    YES

聲音

  • DTS Headphone:X

    YES

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    969 x 168 x 531

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    713.9 x 611.2 x 278 (上) 713.9 x 501.2 x 278 (下)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    713.9 x 428.2 x 54

  • 重量(含外箱) (kg)

    11.6

  • 重量(含底座) (kg)

    8.3

  • 重量(不含底座) (kg)

    6

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    2023

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • DC Output

    110W (19V / 5.79A)

  • 功耗 (On-Mode)

    65W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    70W

配件

  • 變壓器

    YES

  • Calibration Report (Paper)

    YES

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Length)

    Black / 1.8m

  • 其它 (配件)

    線材支架 / 滑鼠枝架

  • 電源線

    YES

  • USB A to B

    YES

軟體應用

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

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