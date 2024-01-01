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32" UltraGear™ UHD 專業電競螢幕
速度
IPS 1ms (GtG) 反應時間
144 Hz 更新率
螢幕
32" UHD (3840 X 2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)
技術
NVIDIA® G-SYNC® 相容
AMD FreeSync™ Premium
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
無可比擬的驚人速度
讓您享受更身臨其境的遊戲體驗和進階效能。
顯示兩部機器人動畫的對比。雖然兩部動畫乍看一樣，但第一部動畫並未套用 1ms (GtG)，因此比另一部動畫較為不清晰。
*選取「加快模式」以執行「1ms 反應時間」。（遊戲調校 → 反應時間 → 急速模式）。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*若要啟用 144 Hz 更新率，電腦需要安裝可支援 DisplayPort 1.4 (DSC) 或高清多媒體接口 (HDMI 2.1) 的顯示卡。
*未隨附顯示卡，顯示卡須另行選購。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*最高支援 144 Hz 可變更新率 (VRR)。電腦需要安裝可支援 DisplayPort 1.4 (DSC) 或高清多媒體接口 (HDMI 2.1) 的顯示卡才能正常使用。
*未隨附顯示卡，顯示卡須另行選購。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
專為流暢遊戲體驗打造
這是一張太空船圖片。圖片半張出現撕裂停頓，另外半張則沒有。
NVIDIA® G-SYNC® 相容
32GR93U 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可為您提供絕佳遊戲體驗，
大幅減少撕裂或停頓情況。
AMD FreeSync™ Premium
使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可擁有完美順暢的高畫質、高節奏感的遊戲體驗，
消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。
為電競玩家量身打造
可調整式的底座支援螢幕傾斜度、高度調整以及樞軸旋轉，有助於提升遊玩遊戲的舒適度。
圖片顯示三種模式的三邊窄邊框螢幕，可讓電競玩家進行傾斜度、高度調整和樞軸旋轉，舒適地遊玩遊戲。
*此產品未隨附耳機，耳機須另行選購
*要下載最新的「智慧螢幕操作」(OnScreen Control)，請前往 LG.COM。
*GUI 的選單可能因型號而不同。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*啟用 FPS 計數器時將無法使用十字準線功能。
*FPS 計數器顯示的數值可能會超過螢幕的最大更新率。
FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒的幀數。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
解析度
3840 x 2160
-
面板類型
IPS
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
更新率 (Max.) [Hz]
144
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降/ 垂直旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
31.5
-
面板比例
16:9
-
面板類型
IPS
-
表面處理
防眩光
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
解析度
3840 x 2160
-
點距 (mm)
0.1818 x 0.1818
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
對比度 (Typ.)
1000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
色域 (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
144
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
-
對比度 (Min.)
700:1
-
位元數
10bit (8bit+FRC)
-
尺寸 (cm)
80
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
耳機輸出
4環 (音效+麥克風)
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (1ea/ver3.0)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC相容
-
硬體校色支援
HW Calibration Ready
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
Hexagon Lighting
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降/ 垂直旋轉
-
無邊框設計
3邊無邊框設計
-
壁掛 (mm)
100 x 100
-
一鍵支架安裝
YES
聲音
-
DTS Headphone:X
YES
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
969 x 168 x 531
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
713.9 x 611.2 x 278 (上) 713.9 x 501.2 x 278 (下)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
713.9 x 428.2 x 54
-
重量(含外箱) (kg)
11.6
-
重量(含底座) (kg)
8.3
-
重量(不含底座) (kg)
6
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
2023
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
DC Output
110W (19V / 5.79A)
-
功耗 (On-Mode)
65W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
70W
配件
-
變壓器
YES
-
Calibration Report (Paper)
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
HDMI (Color/Length)
Black / 1.8m
-
其它 (配件)
線材支架 / 滑鼠枝架
-
電源線
YES
-
USB A to B
YES
軟體應用
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
UL (cUL)
YES
-
CE
YES
-
KC (for Rep. of Korea)
YES