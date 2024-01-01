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32'' UltraGear™ 4K OLED 雙模式專業電競螢幕 (240Hz ↔480Hz)
榮獲 CES 2024 創新獎
CES 2024 Innovation Awards
電腦周邊設備與配件
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
全新電競螢幕登場
帶來全新的遊戲時代。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
螢幕
32吋 4K UHD OLED
VESA DisplayHDR™400 TRUE BLACK / DCI-P3 98.5%**
抗反光 / 低反射
速度
雙模式 單鍵切換（4K 240Hz ↔ FHD 480Hz）
0.03ms (GtG) 急速反應時間
支援 DisplayPort 與 HDMI 2.1
技術
Pixel Sound with DTS® Virtual:X™
VESA ClearMR
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*32GS95UE 較一般常見的27吋顯示器更寬。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*「雙模式」的效能可能會因遊戲類型而有不同。
探索無限可能 沉浸視覺奇蹟
支援極廣色域，提供遊戲玩家明亮場景、身歷其境的遊戲體驗。
明亮的 OLED 面板。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*顯示的亮度是與上一個型號 LG UltraGear™ 45GR95QE 比較。
*亮度：250nits（最小），275nits（一般）。
OLED 螢幕全新進化
亮度提升37.5% (SDR)。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
鮮活生動，震撼眼球
讓每個場景栩栩如生，真實呈現細節。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下的對比度。
*APL（平均圖像水平）值以百分比表示，用於表示黑色位準和白色參考位準之間的值。
0.03ms (GtG) 急速反應時間
達到超凡遊戲體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
為您的風格量身打造
最大程度減少桌面空間佔用。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
只為沉浸遊戲體驗
只為沉浸遊戲體驗
VESA certified AdaptiveSync
擁有 VESA AdaptiveSync Display 認證，專為遊戲而設計，可以大幅提昇更新率並減少延遲。享受更平順、無撕裂的遊戲畫面及影片播放。
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
32GS95QE 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗。
AMD FreeSync™ Premium Pro
使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗，大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
細緻順暢的遊戲體驗
讓每一個畫面都依然清晰。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
專注遊戲，體驗零干擾
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
護眼又不失風彩
*LG OLED 面板已經過 UL 認證。
*證書編號：Flicker-Free Display (OLED) - A196009，Discomfort Glare Free - V563481 (UGR 低於 22 的條件下)，Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051。
*以上功能可能隨著使用者的運算環境或狀況而改變。
*支援高達 240Hz 的快速更新率。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*顯示卡需另購。
*耳機需另行選購。
電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎
*若要下載最新的「螢幕控制」(OnScreen Control) 軟體，請造訪 LG.COM。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*選擇上述選項時，耗電量可能會增加。
*在較明亮的模式下，螢幕可能會產生殘影。
如何保護您的 OLED
*此功能僅可透過包裝內隨附的遙控器使用。
*使用此方法可能無法完全防止所有殘影或螢幕毀損。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並未隨附軟體與 Calibration Sensor。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請造訪 LG.COM。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
32
-
解析度
3840 x 2160
-
面板類型
OLED
-
面板比例
16:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
曲面
NO
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
32
-
面板比例
16:9
-
面板類型
OLED
-
表面處理
前偏光片防眩光、低反射
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
解析度
3840 x 2160
-
點距 (mm)
0.1814 x 0.1814
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
對比度 (Typ.)
1.5M:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5%
-
曲面
NO
-
色域 (Min.)
DCI-P3 94%
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Min.)
1.2M:1
-
位元數
10bit
-
尺寸 (cm)
79.9
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
Built-in KVM
NO
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES (2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4 (DSC)
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
4環 (音效+麥克風)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (1ea/ver3.0)
-
USB-C (資料傳輸)
NO
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
NO
-
USB-C (電源供給)
NO
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
NO
-
PBP
NO
-
不閃屏技術
NO
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC相容
-
硬體校色支援
HW Calibration Ready
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
其它
VESA DSC Tech, 4way Joystick
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
增強影像解析度
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
-
Mini-LED Technology
NO
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
NO
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
Unity Hexagon Lighting
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉 / 垂直旋轉
-
無邊框設計
4邊無邊框設計
-
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
-
一鍵支架安裝
YES
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
DTS Headphone:X
YES
-
Maxx Audio
NO
-
重低音
NO
-
揚聲器
10W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
973 x 183 x 544
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
714.1 x 507.0 x 266.0
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
714.1 x 411.8 x 65.0
-
重量(含外箱) (kg)
12.8
-
重量(含底座) (kg)
9
-
重量(不含底座) (kg)
5.6
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
2024
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
DC Output
19.5V, 10.8A
-
功耗 (On-Mode)
55W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
32W
-
功耗 (On-Mode) (KR)
60W
配件
-
變壓器
YES
-
Calibration Report (Paper)
YES
-
Display Port
YES
-
DVI-D
NO
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
HDMI (Color/Length)
Black / 1.8m
-
其它 (配件)
Door, Mouse holder
-
電源線
YES
-
遙控器
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
YES
-
USB-C
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
UL (cUL)
YES
-
CE
YES
-
KC (for Rep. of Korea)
YES