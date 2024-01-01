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34" UltraGear™ WQHD 21:9 專業電競螢幕

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34" UltraGear™ WQHD 21:9 專業電競螢幕

34GP63A-B

34" UltraGear™ WQHD 21:9 專業電競螢幕

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front view

UltraGear™ 標誌。

LG UltraGear™ 曲面顯示螢幕

致勝未來式

34" 21:9 UltraWide™ WQHD 螢幕

拓展您的遊戲戰場

本款 UltraWide™ WQHD 螢幕擁有 3440x1440 的高解析度，並且為21:9長寬比，寬大的螢幕可容納更多精彩的遊戲畫面，成為您的最佳助力。

34" UltraGear™ WQHD 21:9 曲面專業玩家電競螢幕

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

160Hz 高更新率

流暢的遊戲動作

配備 160Hz的高更新率，讓玩家可快速看到下一幀畫面，整體畫面流暢不停頓。讓電競玩家能輕鬆瞄準目標，更快做出反應。
  • 60Hz
  • 160Hz

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

1ms MBR 可減少遊戲中的模糊影像和殘影
1ms MBR 動態反應清晰模式

邁向勝利，
無可比擬

1ms MBR ( 動態反應清晰模式) 提供更流暢的遊戲體驗，減少模糊畫面和重影，遊戲中動態和快節奏的物體都可以清楚呈現，讓玩家享有最佳的競賽優勢。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*1ms 極速減少動態模糊會導致亮度降低，且在啟用時無法使用以下功能：AMD FreeSync™/DAS（動態動作同步）。
*在 1ms MBR (動態反應清晰模式) 啟用期間可能會出現閃爍。

使用 AMD FreeSync™ Premium 體驗遊戲中流暢及高延展性的動作。
AMD FreeSync™ Premium

更清晰、更順暢和更快速

使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可擁有完美順暢的高畫質、高節奏感的遊戲體驗，消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲。

*用於增強理解特色的模擬圖檔。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ Premium Pro 的比較。

高透性不漏光，色彩更精準，體驗真實，身歷其境的戰鬥場景
HDR10 及 sRGB 99% 廣色域

高透性不漏光，色彩更精準，體驗真實，身歷其境的戰鬥場景

此螢幕支援 sRGB 99% 廣色域，讓真實色彩高度保留，加上HDR10 再現逼真的視覺沉浸效果。無論哪種戰場情境，都能夠讓玩家驚豔於遊戲研發者想傳達的戲劇化色彩。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

葛萊美等級MaxxAudio®立體聲喇叭，逼真音效，如臨戰場

身臨其境的遊戲體驗

螢幕流線型設計與三邊極窄邊框，配備兩個7W 葛萊美等級的MaxxAudio®立體聲喇叭，讓您沉浸於絢麗逼真的畫面，帶來如臨戰場的刺激體驗。

身臨其境的遊戲體驗

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

時尚設計

更時尚的外觀、更別緻的設計、更沈浸的體驗

一鍵式支架不需任何其他工具即可輕鬆安裝，更可以靈活調整螢幕的高度和傾斜度，大幅提升遊戲舒適度。
一鍵式支架輕鬆安裝

一鍵式安裝支架

輕鬆安裝
高度： 0~110mm

高度

0~110mm
傾斜 -5°~15°

傾斜度

-5~15°

使用高度和傾斜度可調的支架找到理想的觀看位置，並且用三邊極窄邊框的設計將您的體驗提升到最高境界。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

  • 傳統型
  • DAS 動態同步模式
動態同步模式

更快速回應對手

透過動態動作同步減少輸入延遲，進而幫助玩家及時捕捉關鍵時刻。

*常規模式表達動態動作同步 (DAS) 功能並不支援 LG 的模型。
*用於增強理解特色的模擬圖檔。實際使用可能會出現差異。

黑暗場景穩定器

黑暗中，
成為主動式攻擊角色

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免後方躲在黑暗中的狙擊手，並在閃光燈爆炸時快速逃離。

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

十字準線

精確瞄準

目標點固定在中心區域以增强射擊精準度

*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    34

  • 解析度

    3440 x 1440

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 曲面

    1800R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    160

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    34

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    5ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    3440 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.07725 x 0.23175

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    300

  • 對比度 (Typ.)

    3000:1

  • 色域 (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • 曲面

    1800R

  • 色域 (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    160

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    240

  • 對比度 (Min.)

    3000:1

  • 尺寸 (cm)

    86.42

連接性

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • 耳機輸出

    3環 (僅音效)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • 不閃屏技術

    YES

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • 動態反應清晰模式

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • Maxx Audio

    YES

  • 揚聲器

    7W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    986 x 524 x 212

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    809 x 572.9 x 312 (上) 809 x 462.9 x 312 (下)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    809 x 358.9 x 91.5

  • 重量(含外箱) (kg)

    10.7

  • 重量(含底座) (kg)

    7.9

  • 重量(不含底座) (kg)

    5.8

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    2022

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    42W

  • 功耗 (On-Mode) (ErP)

    45W

配件

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

STANDARD

  • RoHS

    YES

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