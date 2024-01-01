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34" UltraGear™ WQHD 21:9 專業電競螢幕
拓展您的遊戲戰場
34" UltraGear™ WQHD 21:9 曲面專業玩家電競螢幕
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
流暢的遊戲動作
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會出現差異。
*1ms 極速減少動態模糊會導致亮度降低，且在啟用時無法使用以下功能：AMD FreeSync™/DAS（動態動作同步）。
*在 1ms MBR (動態反應清晰模式) 啟用期間可能會出現閃爍。
*用於增強理解特色的模擬圖檔。實際使用可能會出現差異。
*模式「關閉」（左圖）與 AMD FreeSync™ Premium Pro 的比較。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
身臨其境的遊戲體驗
身臨其境的遊戲體驗
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
更時尚的外觀、更別緻的設計、更沈浸的體驗
使用高度和傾斜度可調的支架找到理想的觀看位置，並且用三邊極窄邊框的設計將您的體驗提升到最高境界。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
-
傳統型
-
DAS 動態同步模式
更快速回應對手
*常規模式表達動態動作同步 (DAS) 功能並不支援 LG 的模型。
*用於增強理解特色的模擬圖檔。實際使用可能會出現差異。
-
關
-
開
黑暗中，
成為主動式攻擊角色
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
-
關
-
開
精確瞄準
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
34
-
解析度
3440 x 1440
-
面板類型
VA
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
曲面
1800R
-
更新率 (Max.) [Hz]
160
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
34
-
面板比例
21:9
-
面板類型
VA
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
3440 x 1440
-
點距 (mm)
0.07725 x 0.23175
-
色彩深度 (顏色數)
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
300
-
對比度 (Typ.)
3000:1
-
色域 (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
曲面
1800R
-
色域 (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
160
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
240
-
對比度 (Min.)
3000:1
-
尺寸 (cm)
86.42
連接性
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
耳機輸出
3環 (僅音效)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
不閃屏技術
YES
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
動態反應清晰模式
YES
-
自動輸入切換
YES
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降
-
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
-
Maxx Audio
YES
-
揚聲器
7W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
986 x 524 x 212
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
809 x 572.9 x 312 (上) 809 x 462.9 x 312 (下)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
809 x 358.9 x 91.5
-
重量(含外箱) (kg)
10.7
-
重量(含底座) (kg)
7.9
-
重量(不含底座) (kg)
5.8
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
2022
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
42W
-
功耗 (On-Mode) (ErP)
45W
配件
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES
STANDARD
-
RoHS
YES