34'' UltraGear™ 21:9 WQHD 240Hz OLED曲面智慧電競螢幕 (搭載webOS/隨附智慧滑鼠遙控器)

LG WOLED 採用先進的抗反光與低反射技術，即使在光源充足的情況下，也可有效減少反光干擾，呈現清晰銳利影像，帶來流暢穩定遊玩體驗，生動色彩低藍光技術，讓您在享受驚豔色彩的同時，還能大幅降低眼睛負擔，專注遊玩、輕鬆致勝。