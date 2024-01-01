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39'' UltraGear™ 21:9 WQHD 240Hz OLED曲面智慧電競螢幕 (搭載webOS/隨附智慧滑鼠遙控器)

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39'' UltraGear™ 21:9 WQHD 240Hz OLED曲面智慧電競螢幕 (搭載webOS/隨附智慧滑鼠遙控器)

39'' UltraGear™ 21:9 WQHD 240Hz OLED曲面智慧電競螢幕 (搭載webOS/隨附智慧滑鼠遙控器)

39GX90SA-W
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  • 顯示器前視圖，支架調低
  • 傾斜顯示器的 +15 度側視圖
  • 傾斜顯示器側視圖
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背面標誌特寫圖
連接埠特寫圖

主要功能

  • 39'' WQHD (3440 x 1440) OLED螢幕
  • 240Hz 高更新率 / 0.03ms (GTG)急速反應速度
  • webOS 24內建系統 (搭載LG AI)
  • AI 影像升級 / 動態色彩調節 /AI 影像設定精靈 / AI 音效調校
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
  • 六角形燈光設計/ 獨特L型支架
更多
極速體驗 極致串流 輕鬆連接
UltraGear™ OLED GX9s 標誌圖片。




極致暢玩體驗
240Hz 曲面 OLED 專業電競螢幕

UltraGear™ 39gx90sa 遊戲顯示器的前視圖。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

圖片摘要

極致串流

webOS

AI 影像升級

AI動態色彩調節技術

AI 影像設定精靈

AI 音效調校

極速體驗

39吋WQHD 曲面 OLED 螢幕

DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)

0.03ms (GtG) 急速反應時間 / 240Hz 高更新率 

AMD FreeSync™ Premium

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

輕鬆連接

USB-C (PD 65W) / HDMI 2.1

LG Switch 應用程式

 L 形支架時尚設計

輕按錨形圖示 - 高清串流。


首款搭載 webOS 的專業電競螢幕

LG 首款搭載 webOS 的39吋智慧電競螢幕，結合 LG AI 技術，帶來震撼視覺饗宴與沉浸式音效，內建多種串流服務，讓您輕鬆在遊戲中也能享受4K串流，隨時暢享精彩內容，無需額外電腦及主機，即可體驗高效能雲端遊戲，一支遙控器即刻開啟電競全新時代。

影片顯示桌上一台顯示器的正面，在 webOS 圖像和遊戲視覺效果之間切換。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。

*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。

*僅適用於以 21:9 畫面比例的內容。播放串流內容，實際顯示效果可能受串流平台限制影響。

*本套產品隨附遙控器。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*上述遊戲裝備（如控制器、鍵盤、滑鼠和耳機）均不包含在包裝中（需另行購買）。

*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。

*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。

AI 影像升級

細膩逼真 完美呈現

AI 影像功能讓人物輪廓更加鮮明並去除畫面中的雜訊及加強景深，呈現逼真的視覺效果，無論是激烈的遊戲還是4K串流，讓每個細節生動呈現。

開啟和關閉 AI 影像提升功能的效果對比圖片。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*不適用於連接電腦和最佳化遊戲模式。

動態色彩調節

活靈活現 精彩饗宴

透過動態色彩調節技術調整亮度和對比度，呈現細膩豐富的細節與逼真效果，無論是觀看串流還是遊戲，皆能享受生動靈活的視覺體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*僅在輸入 HDR 訊號時適用。

AI 影像設定精靈

量身打造專屬於您的畫面

AI 影像設定精靈根據您偏好的圖片，分析資料庫中的8500 萬個案例，設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。

AI 個人化圖片精靈功能的動畫影片。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

AI 音效調校

沉浸音效 震撼空間

AI 音效調校能根據所在環境及播放內容類型，透過模擬 9.1 聲道技術，最佳化音訊內容，無需額外喇叭或耳機，同時能辨識玩家聲音，過濾環境中的雜音，動態調整語音音量及清晰度，讓您精準掌握每個聲音細節。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

輕按锚形圖示 - 勝券在握


探索無限精彩 極致視覺饗宴

39吋21:9WQHD (3440x1440) OLED專業電競螢幕，相比於標準的16:9螢幕，增加34%更寬廣的視野，OLED提供遊戲玩家極致純黑及鮮豔色彩，讓您體驗全新遊戲世界中的震撼感受。

展示顯示器從 QHD 演變成 WQHD 的動畫影片。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

行星圖片在 LG OLED 顯示器上顯得更明亮清晰。

更明亮的39吋 OLED

想體驗細緻入微的視覺效果，LG WOLED搭載MLA+微透鏡陣列技術，亮度增加37.5% (SDR)，優化光影效果，標準亮度也達到275 nits（APL 100%），峰值亮度更高達 1300 nits（APL 1.5%），即使在明亮環境中也能完美呈現生動逼真的色彩。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*僅限於搭載 MLA+ 的 LG OLED 電競螢幕。根據已發佈的規格，SDR 亮度比之前型號 (27GR95QE、45GR95QE) 提升 37.5%。

探索全景遊戲世界 打造絕佳視角

21:9曲面OLED螢幕擁有完美螢幕比例，為遊戲及娛樂帶來沉浸式的震撼體驗。

這款 21:9 弧型 OLED 顯示器採用平衡且最理想的縱橫比，可提供沉浸式的誘人體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

完美視角 沉浸其中

完全沉浸在800R曲率的螢幕中，身處遊戲世界的中心，感受生動鮮豔的色彩與逼真的亮度，讓您盡情探索遊戲世界的全貌。

從弧型顯示器的前視角度轉變為俯視角度的動畫影片。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*觀看效果可能會依與螢幕的距離及使用者的姿勢而異。

鮮活生動，震撼眼球

VESA DisplayHDR True Black 400 呈現無可比擬的深邃黑階與鮮豔色彩，即使是在黑暗場景也能栩栩如生，150萬比1的對比度及 DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域，也能確保真實呈現每處細節。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*APL（平均圖像水平）值以百分比表示，用於表示黑色位準和白色參考位準之間的值，150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像水平）下的對比度。

榮獲三項UL認證的抗反光技術

LG WOLED 採用先進的抗反光與低反射技術，即使在光源充足的情況下，也可有效減少反光干擾，呈現清晰銳利影像，帶來流暢穩定遊玩體驗，生動色彩低藍光技術，讓您在享受驚豔色彩的同時，還能大幅降低眼睛負擔，專注遊玩、輕鬆致勝。

弧型遊戲顯示器顯示一個機器人角色處於未來主義風格的環境中，下方顯示 UL 認證。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*LG OLED 面板已獲得 UL 的無閃爍、無不適眩光和低藍光認證。

*證書編號：Flicker-Free Display (OLED) - A196009，Discomfort Glare Free - V563481 (UGR 低於 22 的條件下)，Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051。

*以上功能可能隨著使用者的運算環境或狀況而改變。

支援 0.03ms (GtG) 反應時間和 240Hz 高速更新率的賽車遊戲場景。

0.03ms (GtG) 急速反應時間＆240Hz
高更新率

提供0.03ms (GtG) 急速反應時間和240Hz 高更新率，大幅減少畫面殘影問題和極高的更新率，以流暢的動作影像，營造超凡的極致遊戲體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

專為流暢遊戲體驗打造

搭載AMD FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕並經過 NVIDIA 測試及官方驗證 的G-SYNC® 相容螢幕，消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲，擁有完美順暢的高畫質體驗。

綠色汽車在軌道上疾行的圖片。

NVIDIA G-SYNC、VESA AdaptiveSync™ certification 和 AMD FreeSync Premium 的標誌。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。

*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。

進階遊戲功能

*動態同步模式減少輸入延遲，即時捕捉關鍵時刻並快速回應。

*黑色穩定模式幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。

*十字準線準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

*FPS 每秒幀數計數器。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。

*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。

*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。

UltraGear OLED 遊戲顯示器享 2 年顯示器烙印保固。

UltraGear OLED 電競螢幕享2年螢幕保固

自零售購買日期起 2 年，保固僅針對內部和功能零件，包括 OLED 螢幕面板。

*有限期保固，條款和條件可能因國家與地區而有所差異。

輕按錨形圖示 - 輕鬆連接


遊戲體驗 更上一層

USB Type-C™ 連接埠支援各項設備及資料傳輸，一線提供高達 65W 的電力傳輸，同時透過 DP 1.4 或 HDMI 2.1，即刻暢享 WQHD 解析度和 240Hz高更新率，盡情享受遊玩快感。

書桌中央放著 39 吋遊戲顯示器，四周放著各式 IT 裝置。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*正常運作需使用 USB-C 連接線，以將 USB-C 連接埠連接到螢幕。

*支援QHD@240Hz 的快速更新率。需要有支援 DP 1.4 或 HDMI 2.1  傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。

*顯示卡需另購。

*包裝內含 USB-C、DP 和 HDMI 連接線。

顯示 LG Switch 應用程式將顯示器最佳化，同時滿足遊戲和日常生活所需的動畫影片。

LG Switch輕鬆切換
最佳化設定

LG Switch 應用程式讓您在工作與娛樂間自由切換，提供最多11個分割畫面輕鬆切換主題，或使用快捷鍵啟動視訊會議平台，也可使用鍵盤、滑鼠及快捷鍵操控智慧功能，在 PC 與 webOS間無縫切換。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。

LG Switch 應用程式

透過 LG Switch 應用程式輕鬆調整螢幕設定。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*影片顯示具代表性的 LG UltraGear 產品（僅供說明之用）。請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。

簡潔設計 時尚風格

L 型支架設計最大程度節省您的桌面空間，打造時尚簡潔的遊戲空間，搭配六角氛圍燈與四邊極窄邊框設計，配備可調式底座，支援旋轉調整、傾斜、高度調整。

弧型遊戲顯示器顯示著動作冒險遊戲，位於散發紫色燈光的鮮明遊戲環境中，旁邊放著一台電腦主機。

旋轉可調整圖示。

旋轉

傾斜度可調整圖示。

傾斜

高度可調整圖示。

高度

無邊框設計圖示。

無邊框設計

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    39

  • 解析度

    Ultra WQHD (3440 x 1440)

  • 面板類型

    OLED

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98.5%

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    275

  • 曲面

    800R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

  • 反應時間

    0.03ms (GtG)

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    39

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    OLED

  • 反應時間

    0.03ms (GtG)

  • 解析度

    Ultra WQHD (3440 x 1440)

  • 點距 (mm)

    0.266 x 0.266

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    275

  • 對比度 (Typ.)

    1500000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98.5%

  • 曲面

    800R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Min.)

    1200000:1

  • 尺寸 (cm)

    99.1

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • HDMI

    YES(2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    YES(1ea)

  • 耳機輸出

    3-pole (Sound Only)

  • LAN (RJ-45)

    YES

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • USB 下行埠

    YES (USB-A, 2ea)

  • USB 上行埠

    YES (USB-C, 1ea)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (電源供給)

    65W

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • 自動亮度調節

    YES

  • 色弱模式

    NO

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 不閃屏技術

    NO

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    NO

  • RGB LED 情境燈光

    Hexagon Lighting

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100 mm

  • 一鍵支架安裝

    Joystick

聲音

  • 藍芽連接性

    YES

  • Dolby Atmos

    NO

  • 揚聲器

    7W x2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    985 x 338 x 550

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    887.8 x 605.7 x 322.8

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    887.8 x 404.4 x 198.0

  • 重量(含底座) (kg)

    11.45kg

INFO

  • 產品名稱

    39GX90SA-W

  • 年份

    2025

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.5W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES

  • 遙控器

    YES (智慧滑鼠遙控器)

智慧功能

  • 全螢幕網頁瀏覽器

    YES

  • LG Content Store (App Store)

    YES

  • LG ThinQ®

    YES

  • 鏡像功能

    YES

  • 作業系統

    webOS

  • 語音助理

    YES (搭配智慧滑鼠遙控器)

  • Wi-Fi

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    NO

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

使用者評論

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