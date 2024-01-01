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45" UltraGear™ Dual QHD (5120 X 1440) 32:9 專業電競螢幕
視界，擴展更大
華麗的畫面、刺激的動作和勝利的喜悅。你所熟知的遊戲世界將無限擴展。
全景遊戲視角
45 吋 32:9 雙 QHD
1500R 曲率
逼真耀眼的細膩色彩
VESA DisplayHDR™ 600
DCI-P3 95% (Typ.)
動作流暢無比，感受前所未有的遊戲體驗！
200Hz 更新率
1ms (GtG) 反應時間
技術
AMD FreeSync™ Premium Pro
*最高支援 200Hz 可變更新率 (VRR)。需要安裝可支援 DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1 或 USB Type-C™ 的顯示卡才能正常使用。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
畫質細膩，細節栩栩如生
此影像是一個非常生動、豐富多彩的宇航員形象。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
單螢幕，多視角，子母畫面，
顯示多工處理
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
超清晰動作
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要啟用 200 Hz 更新率，電腦需要安裝可支援 DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1 或 USB Type-C™ 的顯示卡。
透過 HDMI、DP 和 USB Type-C™ 進行動態播放
*最高支援 200Hz 可變更新率 (VRR)。需要安裝可支援 DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1 或 USB Type-C 的顯示卡才能正常使用。
*顯示卡需另購。
USB Type-C™ (90W PD)
整潔的遊戲環境
使用 USB Type-C™ 連接埠來創建一個整潔的遊戲空間，該連接埠支援各種設備、資料傳輸，僅透過一條電線即可提供高達 90W 的電力傳輸。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*要正常使用，需要使用包裝中的 USB-Type-C™ 傳輸線，將 USB-Type-C™ 連接埠連接到螢幕。
技術造就
完美遊戲
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲
為遊戲玩家量身打造
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
舒適又清晰
即使在低藍光選項下也能看到逼真色彩。LG 的生動色彩低藍光技術結合RGB硬體和軟體技術來進行調校，從而減少藍光，同時保持鮮豔的色彩品質。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此為即時彩色低藍光的性能與典型的低藍光模式所進行之比較。
插入即享沉浸式音效
*耳機需另行選購。
遊戲專注功能
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎
*若要下載最新的「螢幕控制」(OnScreen Control)，請前往 LG.COM。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
44.5
-
解析度
5120 x 1440
-
面板類型
VA
-
面板比例
32:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
曲面
1500R
-
更新率 (Max.) [Hz]
200
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
44.5
-
面板比例
32:9
-
面板類型
VA
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
解析度
5120 x 1440
-
點距 (mm)
0.2124 x 0.2124
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
400
-
對比度 (Typ.)
3000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
曲面
1500R
-
色域 (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
200
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
320
-
對比度 (Min.)
2400:1
-
尺寸 (cm)
113cm
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
Built-in KVM
YES
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES (2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
YES (1ea)
-
耳機輸出
4環 (音效+麥克風)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
Thunderbolt (資料傳輸)
NO
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (1ea/ver3.0)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (電源供給)
90W
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
YES
-
PBP
2PBP
-
不閃屏技術
YES
-
NVIDIA G-Sync™
NO
-
硬體校色支援
NO
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
增強影像解析度
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
-
Mini-LED Technology
NO
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
NO
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
NO
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉
-
壁掛 (mm)
100 x 100
聲音
-
DTS Headphone:X
YES
-
Maxx Audio
NO
-
重低音
NO
-
揚聲器
NO
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
1181 X 285 X 476 mm
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
1083.7 x 559.4 x 328.3mm(UP) / 1083.7 x 449.4 x 328.3mm(DOWN)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
1083.7 x 332.6 x 163.8mm
-
重量(含外箱) (kg)
13.7kg
-
重量(含底座) (kg)
8.8kg
-
重量(不含底座) (kg)
6.2kg
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
Y23
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
80W
配件
-
Display Port
YES
-
DVI-D
NO
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
遙控器
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
YES
-
USB-C
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Control Center
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
YES