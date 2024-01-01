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45" UltraGear™ Dual QHD (5120 X 1440) 32:9 專業電競螢幕

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45" UltraGear™ Dual QHD (5120 X 1440) 32:9 專業電競螢幕

45GR75DC-B

45" UltraGear™ Dual QHD (5120 X 1440) 32:9 專業電競螢幕

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正視圖

此影像顯示 45GR75DC。

視界，擴展更大

華麗的畫面、刺激的動作和勝利的喜悅。你所熟知的遊戲世界將無限擴展。

全景遊戲視角

45 吋 32:9 雙 QHD
1500R 曲率

逼真耀眼的細膩色彩

VESA DisplayHDR600
DCI-P3 95% (Typ.)

動作流暢無比，感受前所未有的遊戲體驗！

200Hz 更新率
1ms (GtG) 反應時間

技術

AMD FreeSync Premium Pro

*最高支援 200Hz 可變更新率 (VRR)。需要安裝可支援 DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1 或 USB Type-C™ 的顯示卡才能正常使用。

此視頻顯示兩個螢幕象形圖合併為一個 32:9 寬螢幕。
45 吋 32:9 雙 QHD 螢幕

探索遊戲全景

玩家可以完全沉浸在 44.5 吋超寬螢幕、雙 QHD (5120x1440) 尺寸、32:9 寬高比和 1500R 曲率的全景視圖中。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

DCI-P3 95% (Typ.) 廣色域，支援 HDR 600

畫質細膩，細節栩栩如生

此螢幕支援 DCI-P3 95% (Typ.) 和 VESA DisplayHDR™ 600 的寬色域，因此可以提供細緻的色彩和對比度。色彩逼真，遊戲生動。

此影像是一個非常生動、豐富多彩的宇航員形象。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

PBP 雙訊源輸入 / PIP 子母畫面

單螢幕，多視角，子母畫面，
顯示多工處理

透過雙訊源輸入和子母畫面功能，您可以在玩遊戲時同時連接多個裝置、分割畫面或在視窗上放置一個浮動小視窗，從而實現多工處理。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

200Hz 更新率，1ms (GtG) 反應時間

超清晰動作

1 毫秒的反應時間，以及每秒重新加載 200 幀圖像的刷新率，讓您在遊戲中獲得清晰流暢的運動優勢，助您快速作出反應，幾乎沒有輸入延遲或反向重影等視覺障礙。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*若要啟用 200 Hz 更新率，電腦需要安裝可支援 DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1 或 USB Type-C™ 的顯示卡。

DQHD@200Hz 透過 DP、HDMI、USB Type-C

透過 HDMI、DP 和 USB Type-C™ 進行動態播放

透過 HDMI 2.1、DP1.4 和 USB Type-C™ 充分享受高達 200Hz 的更新率和 DQHD 解析度。

*最高支援 200Hz 可變更新率 (VRR)。需要安裝可支援 DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1 或 USB Type-C 的顯示卡才能正常使用。
*顯示卡需另購。

USB Type-C (90W PD)

整潔的遊戲環境

使用 USB Type-C 連接埠來創建一個整潔的遊戲空間，該連接埠支援各種設備、資料傳輸，僅透過一條電線即可提供高達 90W 的電力傳輸。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*要正常使用，需要使用包裝中的 USB-Type-C 傳輸線，將 USB-Type-C 連接埠連接到螢幕。

技術造就
完美遊戲

AMD FreeSync™ Premium Pro 可同步遊戲、螢幕和顯示卡的規格，助您沉浸在娛樂中，顯著減少任何類型的干擾，包括撕裂、卡頓或抖動。
  • 畫面撕裂
  • AMD FreeSync™ Premium Pro 開啟

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲

為遊戲玩家量身打造

全新的 Hexagon 六角形背光和三邊窄邊框設計，將遊戲體驗提升至全新高度，可調整式底座，支援螢幕傾斜度、高度調整和旋轉，全面提升遊玩遊戲的舒適度。

極窄邊框設計

三邊極窄邊框

旋轉 (Swivel)

 

±15°

傾斜度

-5~15°

高度

110 mm

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

舒適又清晰

即使在低藍光選項下也能看到逼真色彩。LG 的生動色彩低藍光技術結合RGB硬體和軟體技術來進行調校，從而減少藍光，同時保持鮮豔的色彩品質。

  • 一般低藍光技術
  • 此影像應用了即時彩色低藍光

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此為即時彩色低藍光的性能與典型的低藍光模式所進行之比較。

4 環耳機輸出

插入即享沉浸式音效

4 環耳機輸出除讓玩家輕鬆連接、同步語音聊天享受遊戲外，還可搭配DTS Headphone :X 的虛擬 3D 音效，讓聽覺也能完美沉浸於遊戲之中。

*耳機需另行選購。

遊戲專注功能

動態同步

透過動態同步減少輸入延遲，遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻並快速回應。

黑色穩定器

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。

十字準線

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

FPS 每秒幀數計數器

FPS (Frame Per Second) 計數器可讓您查看目前遊戲是否順利載入。無論是在編輯、玩遊戲或看電影，您都能擁有即時資料。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。

電競 GUI

電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎

電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」。

*若要下載最新的「螢幕控制」(OnScreen Control)，請前往 LG.COM。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

44.5"
超寬螢幕
DQHD
5120x1440
HDR 600
VESA 認證
DCI-P3 95%
色彩範圍廣
200Hz


高更新率
1ms


反應時間
AMD FreeSync™


有效降低畫面撕裂
相容性


HDMI2.1, USB Type-C™
列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    44.5

  • 解析度

    5120 x 1440

  • 面板類型

    VA

  • 面板比例

    32:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 曲面

    1500R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    200

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    44.5

  • 面板比例

    32:9

  • 面板類型

    VA

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 解析度

    5120 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.2124 x 0.2124

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    400

  • 對比度 (Typ.)

    3000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 曲面

    1500R

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    200

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    320

  • 對比度 (Min.)

    2400:1

  • 尺寸 (cm)

    113cm

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Built-in KVM

    YES

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES (2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    YES (1ea)

  • 耳機輸出

    4環 (音效+麥克風)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

  • Thunderbolt (資料傳輸)

    NO

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/ver3.0)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (電源供給)

    90W

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 不閃屏技術

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    NO

  • 硬體校色支援

    NO

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • 增強影像解析度

    NO

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 動態反應清晰模式

    NO

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    NO

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

聲音

  • DTS Headphone:X

    YES

  • Maxx Audio

    NO

  • 重低音

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    1181 X 285 X 476 mm

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    1083.7 x 559.4 x 328.3mm(UP) / 1083.7 x 449.4 x 328.3mm(DOWN)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    1083.7 x 332.6 x 163.8mm

  • 重量(含外箱) (kg)

    13.7kg

  • 重量(含底座) (kg)

    8.8kg

  • 重量(不含底座) (kg)

    6.2kg

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    Y23

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • 功耗 (On-Mode)

    80W

配件

  • Display Port

    YES

  • DVI-D

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • 遙控器

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    YES

  • USB-C

    YES

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    NO

  • LG UltraGear™ Control Center

    NO

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

  • 智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

    YES

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