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45" UltraGear™ 21:9 WQHD OLED 240Hz 曲面電競螢幕

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45" UltraGear™ 21:9 WQHD OLED 240Hz 曲面電競螢幕

45GS95QE-B

45" UltraGear™ 21:9 WQHD OLED 240Hz 曲面電競螢幕

(0)
正視圖

UltraGear™ OLED 電競螢幕。

震撼視覺 遊戲體驗更進一絕

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

極致明亮的光影呈現

透過 45吋 OLED 800R 曲面的螢幕，享受極致的遊戲體驗
螢幕


45吋 Ultra-WQHD 曲面 OLED
VESA DisplayHDR400 TRUE BLACK / DCI-P3 98.5%**
抗反光 / 低反射
速度


240Hz 超高更新率
0.03ms (GtG) 急速反應時間
支援 DisplayPort 與 HDMI 2.1

技術


NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync Premium Pro
VESA ClearMR

完全沉浸在800R曲率的螢幕中，盡情享受遊戲中的刺激感。

完美視角 沉浸其中

完全沉浸在 800R 曲率的螢幕中，盡情享受遊戲中的刺激感

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

當您坐在電腦螢幕前，透過 800R 曲面的螢幕，感受生動鮮豔的色彩與逼真的亮度，讓您盡情探索遊戲世界的全貌

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*觀看假設可能會依與螢幕的距離及使用者的姿勢而異。

45 吋 21:9 Ultra-WQHD

探索全境遊戲世界

搭載45吋的21:9 Ultra-WQHD 螢幕，相比於標準的16:9螢幕，增加34%更寬廣的視野，讓您體驗全新遊戲世界中的震撼感受

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

尺寸&比例 創造完美遊戲體驗

45 吋 21:9 的螢幕相比於 49 吋 32:9，增加 12％ 更寬廣的視野。21:9 的寬高比是遊戲玩家的理想選擇，一覽所有畫面細節。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

更明亮的 45 吋 OLED

探索無限可能 沉浸視覺奇蹟

想體驗頂級玩家的臨場體驗，唯有 LG OLED 電競螢幕。支援極廣色域，提供遊戲玩家明亮場景、身歷其境的遊戲體驗

45吋 Ultra Gear 體驗頂級玩家的臨場體驗，唯有 LG OLED 電競螢幕。支援極廣色域，提供遊戲玩家明亮場景、身歷其境的遊戲體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*顯示的亮度是與上一個型號 LG UltraGear™ 45GR95QE 比較。
*亮度：250nits（最小），275nits（一般）。

MLA+ 微透鏡陣列技術

OLED 螢幕全新進化

UltraGear™ OLED 搭載 MLA 微透鏡陣列技術
相較於 MLA 技術，亮度增加 37.5% (SDR)

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

DisplayHDR™ True Black 400/ DCI-P3 98.5% 廣色域

鮮活生動，震撼眼球

無論明亮或黑暗場景，HDR True Black 400 都能透過150萬比1的對比度，讓每個場景栩栩如生，真實呈現細節。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下的對比度。
*APL（平均圖像水平）值以百分比表示，用於表示黑色位準和白色參考位準之間的值。

OLED 亮度快速設定步驟

[步驟 1] 關閉智慧節能省電模式。

OLED 亮度快速設定步驟

[步驟 2] 將 Gamer Mode 為 Gamer 1。

OLED 亮度快速設定步驟

[步驟 3] 將亮度設為 100。

OLED 亮度快速設定步驟

[步驟 4] 將'峰值亮度'設為'高'。

[步驟 1] 關閉智慧節能省電模式。
[步驟 2] 將Gamer Mode為Gamer 1。
[步驟 3] 將亮度設為 100。
[步驟 4] 將'峰值亮度'設為'高'。
[步驟 1] 關閉智慧節能省電模式。
[步驟 2] 將Gamer Mode為Gamer 1。
[步驟 3] 將亮度設為 100。
[步驟 4] 將'峰值亮度'設為'高'。
[步驟 1] 關閉智慧節能省電模式。

OLED 亮度快速設定步驟

[步驟 1] 關閉智慧節能省電模式。

[步驟 2] 將Gamer Mode為Gamer 1。

OLED 亮度快速設定步驟

[步驟 2] 將 Gamer Mode 為 Gamer 1。

[步驟 3] 將亮度設為 100。

OLED 亮度快速設定步驟

[步驟 3] 將亮度設為 100。

[步驟 4] 將'峰值亮度'設為'高'。

OLED 亮度快速設定步驟

[步驟 4] 將'峰值亮度'設為'高'。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*選擇上述選項時，耗電量可能會增加。
*在較明亮的模式下，螢幕可能會產生殘影。

Optimum 的 YouTube 影片 - 科技網紅。

最佳的親身體驗

使用 LG UltraGear™ 45 吋 OLED
電競螢幕打造賽車模擬器
最佳的親身體驗 了解更多
支援 240Hz 的 OLED 顯示器

影像品質更好，反應時間更快

LG 全新 UltraGear™ 電競螢幕，提供超高速的 240Hz 更新率，
可快速清楚、流暢的呈現下一幀畫面，讓玩家迅速瞄準目標、穩奪勝利

LG 全新 UltraGear™ 電競螢幕，提供超高速的 240Hz 更新率，可快速清楚、流暢的呈現下一幀畫面，讓玩家迅速瞄準目標、穩奪勝利。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

0.03ms (GtG) 急速反應時間

0.03ms (GtG) 反應時間，可大幅減少畫面殘影問題，以流暢的動作影像, 達到超凡遊戲體驗

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

專為頂尖遊戲玩家設計

量身打造獨到風格

採用全新六角形背光和四邊窄邊框設計搭配 L 型支架，將您的遊戲體驗提升至另一層次，
讓您擁有簡潔美觀的遊戲空間，最大程度減少桌面空間佔用

採用 L 形支架的全新一體型六角形設計。

採用 L 形支架的全新一體型六角形設計。

旋轉可調整圖示。
旋轉 (Swivel)
傾斜度可調整圖示。
傾斜
高度可調整圖示。
高度
4 側極致無邊框設計圖示。
極窄邊框設計

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

專為流暢遊戲體驗打造

動態遊戲畫面的比較 - 左圖畫面撕裂，右圖無撕裂。

VESA certified AdaptiveSync

擁有 VESA AdaptiveSync Display 認證，專為遊戲而設計，可以大幅提昇更新率並減少延遲。享受更平順、無撕裂的遊戲畫面及影片播放

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

45GS95QE 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗

AMD FreeSync™ Premium Pro

使用 FreeSync Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗，大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。

細緻順暢的遊戲體驗

45GS95QE 擁有 VESA ClearMR 13000 認證，減少遊戲中的動態模糊，
讓每一個畫面都依然清晰
包含 VESA ClearMR 標誌的順暢遊戲體驗影片。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

抗反光與低反射

專注遊戲，體驗零干擾

抗反光與低反射技術，讓您即使在光源充足的情況下，也可有效減少反光干擾，提升觀看體驗。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

護眼又不失風彩

生動色彩低藍光技術，讓您在享受驚豔色彩的同時，還能大幅降低眼睛負擔。

*LG OLED 面板已經過 UL 認證。
*證書編號：Flicker-Free Display (OLED) - A196009，Discomfort Glare Free - V563481 (UGR 低於 22 的條件下)，Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051。
*以上功能可能隨著使用者的運算環境或狀況而改變。

玩家能夠享受 DP 1.4 或 HDMI 2.1 支援的 240 更新率遊戲體驗。
配備 DP 1.4 與 HDMI 2.1

Fun 大你的
遊戲體驗

配備 DP 與 HDMI 2.1 能支援 240Hz 更新率。
讓玩家可充分感受完美的畫面以及流暢的遊戲體驗

*支援高達 240Hz 的快速更新率。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*顯示卡需另購。

PBP 雙訊源輸入 / PIP 子母畫面

單螢幕，多視角，子母畫面

透過雙訊源輸入和子母畫面功能，您可以在玩遊戲時同時連接多個裝置、分割畫面或在視窗上放置一個浮動小視窗，從而實現多工處理。

分割的畫面分別來自筆記型電腦和個人電腦。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*PBP：並排畫面 (Picture By Picture) / PIP：子母畫面 (Picture in Picture)。
*實際效能會依個人電腦和運行程式而異。

4 段耳機連接線連接到顯示器。
4 環耳機輸出

隨插即享，沉浸音感響宴

4 環耳機輸出除讓玩家輕鬆連接、同步語音聊天享受遊戲外，還可搭配 DTS Headphone: X 的虛擬 3D 音效，享受更身歷其境的遊戲體驗

*耳機需另行選購。

電競 GUI

電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎

電競玩家可用「OSD」和「智慧螢幕操作 (OnScreen Control)」功能輕鬆建立個人化設定，如調整基本的螢幕選項，或是登記使用者可設定快捷鍵的「用戶自訂按鍵」

*若要下載最新的「螢幕控制」(OnScreen Control) 軟體，請造訪 LG.COM。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

透過 OLED 保養技術 保護您的螢幕

開啟「OLED 螢幕移動」(OLED Screen Move)，可以定期移動畫面，或是「螢幕保護程式」(Screen Saver) 和「影像清除」(Image Cleaning)，可以防止螢幕產生殘影或出現烙印。

*此功能僅可透過包裝內隨附的遙控器使用。

動態同步模式

透過動態同步減少輸入延遲，遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻並快速回應。

黑色穩定模式

黑色穩定模式，能夠幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。

十字準線

準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

FPS 每秒幀數計數器

FPS (Frame Per Second) 計數器可讓您查看目前遊戲是否順利載入。無論是在編輯、玩遊戲或看電影，您都能擁有即時資料。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。

透過 LG Calibration Studio，使用硬體校正最佳化色彩效能，充分利用 LG WQHD OLED 顯示螢幕的寬廣色譜和一致性。
LG Calibration Studio

精準的色彩校正

透過 LG Calibration Studio，使用硬體校正最佳化色彩效能，充分利用 LG WQHD OLED 顯示螢幕的寬廣色譜和一致性。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並未隨附軟體與 Calibration Sensor。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請造訪 LG.COM。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    44.5

  • 解析度

    3440 x 1440

  • 面板類型

    OLED

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    275

  • 曲面

    800R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

  • 反應時間

    0.03ms (GTG)

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    44.5

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    OLED

  • 表面處理

    前偏光片防眩光、低反射

  • 反應時間

    0.03ms (GTG)

  • 解析度

    3440 x 1440

  • 點距 (mm)

    0.303 x 0.303

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    275

  • 對比度 (Typ.)

    1500000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • 曲面

    800R

  • 色域 (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    240

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Min.)

    1200000:1

  • 尺寸 (cm)

    113

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • D-Sub

    NO

  • Built-in KVM

    NO

  • DVI-D

    NO

  • HDMI

    YES (2ea)

  • DisplayPort

    YES (1ea)

  • DP Version

    1.4 (DSC)

  • DVI (Max Resolution at Hz)

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    NO

  • 耳機輸出

    4環 (音效+麥克風)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

    NO

  • USB 下行埠

    YES (2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (1ea/ver3.0)

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 不閃屏技術

    NO

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC相容

  • 硬體校色支援

    HW Calibration Ready

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 其它

    VESA DSC Tech, 4way Joystick

  • 閱讀模式

    YES

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • 增強影像解析度

    NO

  • Dolby Vision™

    NO

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR True Black 400

  • Mini-LED Technology

    NO

  • Nano IPS™ Technology

    NO

  • Advanced True Wide Pol.

    NO

  • 動態反應清晰模式

    NO

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Hexagon Lighting

  • 相機

    NO

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    傾斜 / 升降 / 水平旋轉

  • 無邊框設計

    4邊無邊框設計

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100

  • 一鍵支架安裝

    YES

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • DTS Headphone:X

    YES

  • Maxx Audio

    NO

  • 重低音

    NO

  • 揚聲器

    NO

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    1143 x 301 x 550

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    992.7 x 657.7 x 335.1 (上) 992.7 x 537.7 x 335.1 (下)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    992.7 x 457 x 218

  • 重量(含外箱) (kg)

    18.3

  • 重量(含底座) (kg)

    12.3

  • 重量(不含底座) (kg)

    8.9

INFO

  • 產品名稱

    UltraGear

  • 年份

    2024

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    少於0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    少於0.3W

  • AC Input

    100-240V (50/60Hz)

  • Type

    外接電源(變壓器)

  • DC Output

    20V, 13.5A

配件

  • 變壓器

    YES

  • Calibration Report (Paper)

    YES

  • Display Port

    YES

  • DVI-D

    NO

  • DVI-D (Color/Length)

    NO

  • D-Sub

    NO

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Length)

    Black / 1.8m

  • 其它 (配件)

    NO

  • 電源線

    YES

  • 遙控器

    NO

  • Thunderbolt

    NO

  • USB A to B

    YES

  • USB-C

    NO

STANDARD

  • UL (cUL)

    YES

  • CE

    YES

  • KC (for Rep. of Korea)

    According to PDR

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