45" UltraGear™ 21:9 WQHD OLED 240Hz 曲面電競螢幕

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下的對比度。

*APL（平均圖像水平）值以百分比表示，用於表示黑色位準和白色參考位準之間的值。