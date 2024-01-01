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45" UltraGear™ 21:9 WQHD OLED 240Hz 曲面電競螢幕
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
極致明亮的光影呈現
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*觀看假設可能會依與螢幕的距離及使用者的姿勢而異。
探索全境遊戲世界
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
尺寸&比例 創造完美遊戲體驗
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
探索無限可能 沉浸視覺奇蹟
45吋 Ultra Gear 體驗頂級玩家的臨場體驗，唯有 LG OLED 電競螢幕。支援極廣色域，提供遊戲玩家明亮場景、身歷其境的遊戲體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*顯示的亮度是與上一個型號 LG UltraGear™ 45GR95QE 比較。
*亮度：250nits（最小），275nits（一般）。
OLED 螢幕全新進化
相較於 MLA 技術，亮度增加 37.5% (SDR)
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
鮮活生動，震撼眼球
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像電平）下的對比度。
*APL（平均圖像水平）值以百分比表示，用於表示黑色位準和白色參考位準之間的值。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*選擇上述選項時，耗電量可能會增加。
*在較明亮的模式下，螢幕可能會產生殘影。
影像品質更好，反應時間更快
可快速清楚、流暢的呈現下一幀畫面，讓玩家迅速瞄準目標、穩奪勝利
LG 全新 UltraGear™ 電競螢幕，提供超高速的 240Hz 更新率，可快速清楚、流暢的呈現下一幀畫面，讓玩家迅速瞄準目標、穩奪勝利。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
0.03ms (GtG) 急速反應時間
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
量身打造獨到風格
讓您擁有簡潔美觀的遊戲空間，最大程度減少桌面空間佔用
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
專為流暢遊戲體驗打造
動態遊戲畫面的比較 - 左圖畫面撕裂，右圖無撕裂。
VESA certified AdaptiveSync
擁有 VESA AdaptiveSync Display 認證，專為遊戲而設計，可以大幅提昇更新率並減少延遲。享受更平順、無撕裂的遊戲畫面及影片播放
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
45GS95QE 是一款經過 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 相容螢幕，可大幅減少遊戲畫面撕裂或延遲現象，為玩家提供良好的遊戲體驗
AMD FreeSync™ Premium Pro
使用 FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕，玩家可體驗完美順暢的高畫質和高節奏感遊戲體驗，大幅減少螢幕撕裂和畫面延遲現象
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
細緻順暢的遊戲體驗
讓每一個畫面都依然清晰
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
專注遊戲，體驗零干擾
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
護眼又不失風彩
*LG OLED 面板已經過 UL 認證。
*證書編號：Flicker-Free Display (OLED) - A196009，Discomfort Glare Free - V563481 (UGR 低於 22 的條件下)，Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051。
*以上功能可能隨著使用者的運算環境或狀況而改變。
*支援高達 240Hz 的快速更新率。需要有支援 HDMI 2.1 的圖形顯示卡和 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*顯示卡需另購。
單螢幕，多視角，子母畫面
分割的畫面分別來自筆記型電腦和個人電腦。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*PBP：並排畫面 (Picture By Picture) / PIP：子母畫面 (Picture in Picture)。
*實際效能會依個人電腦和運行程式而異。
*耳機需另行選購。
電競 GUI (圖形用戶介面)榮獲大獎
*若要下載最新的「螢幕控制」(OnScreen Control) 軟體，請造訪 LG.COM。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
透過 OLED 保養技術 保護您的螢幕
*此功能僅可透過包裝內隨附的遙控器使用。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*FPS（每秒幀數）計數器：測量每秒幀數。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*包裝內並未隨附軟體與 Calibration Sensor。若要下載最新的 LG Calibration Studio 軟體，請造訪 LG.COM。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
44.5
-
解析度
3440 x 1440
-
面板類型
OLED
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
曲面
800R
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
44.5
-
面板比例
21:9
-
面板類型
OLED
-
表面處理
前偏光片防眩光、低反射
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
解析度
3440 x 1440
-
點距 (mm)
0.303 x 0.303
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
對比度 (Typ.)
1500000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
曲面
800R
-
色域 (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Min.)
1200000:1
-
尺寸 (cm)
113
連接性
-
音源輸入
NO
-
D-Sub
NO
-
Built-in KVM
NO
-
DVI-D
NO
-
HDMI
YES (2ea)
-
DisplayPort
YES (1ea)
-
DP Version
1.4 (DSC)
-
DVI (Max Resolution at Hz)
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
NO
-
耳機輸出
4環 (音效+麥克風)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
USB 下行埠
YES (2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (1ea/ver3.0)
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
YES
-
PBP
2PBP
-
不閃屏技術
NO
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC相容
-
硬體校色支援
HW Calibration Ready
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
其它
VESA DSC Tech, 4way Joystick
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
增強影像解析度
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
-
Mini-LED Technology
NO
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
動態反應清晰模式
NO
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
Hexagon Lighting
-
相機
NO
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
傾斜 / 升降 / 水平旋轉
-
無邊框設計
4邊無邊框設計
-
壁掛 (mm)
100 x 100
-
一鍵支架安裝
YES
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
DTS Headphone:X
YES
-
Maxx Audio
NO
-
重低音
NO
-
揚聲器
NO
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
1143 x 301 x 550
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
992.7 x 657.7 x 335.1 (上) 992.7 x 537.7 x 335.1 (下)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
992.7 x 457 x 218
-
重量(含外箱) (kg)
18.3
-
重量(含底座) (kg)
12.3
-
重量(不含底座) (kg)
8.9
INFO
-
產品名稱
UltraGear
-
年份
2024
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
少於0.3W
-
AC Input
100-240V (50/60Hz)
-
Type
外接電源(變壓器)
-
DC Output
20V, 13.5A
配件
-
變壓器
YES
-
Calibration Report (Paper)
YES
-
Display Port
YES
-
DVI-D
NO
-
DVI-D (Color/Length)
NO
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
HDMI (Color/Length)
Black / 1.8m
-
其它 (配件)
NO
-
電源線
YES
-
遙控器
NO
-
Thunderbolt
NO
-
USB A to B
YES
-
USB-C
NO
STANDARD
-
UL (cUL)
YES
-
CE
YES
-
KC (for Rep. of Korea)
According to PDR