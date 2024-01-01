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45'' UltraGear™ 21:9 WQHD 240Hz OLED曲面智慧電競螢幕 (搭載webOS/隨附智慧滑鼠遙控器)
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
極致串流
webOS
AI 影像升級
AI動態色彩調節技術
AI 影像設定精靈
AI 音效調校
極速體驗
45吋WQHD 曲面 OLED 螢幕
DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)
0.03ms (GtG) 急速反應時間 / 240Hz 高更新率
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
輕鬆連接
USB-C (PD 65W) / HDMI 2.1
LG Switch 應用程式
L 形支架時尚設計
首款搭載 webOS 的專業電競螢幕
LG 首款搭載 webOS 的45吋智慧電競螢幕，結合 LG AI 技術，帶來震撼視覺饗宴與沉浸式音效，內建多種串流服務，讓您輕鬆在遊戲中也能享受4K串流，隨時暢享精彩內容，無需額外電腦及主機，即可體驗高效能雲端遊戲，一支遙控器即刻開啟電競全新時代。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。
*僅適用於以 21:9 畫面比例的內容。播放串流內容，實際顯示效果可能受串流平台限制影響。
*本套產品隨附遙控器。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*上述遊戲裝備（如控制器、鍵盤、滑鼠和耳機）均不包含在包裝中（需另行購買）。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
AI 影像升級
細膩逼真 完美呈現
AI 影像功能讓人物輪廓更加鮮明並去除畫面中的雜訊及加強景深，呈現逼真的視覺效果，無論是激烈的遊戲還是4K串流，讓每個細節生動呈現。
開啟和關閉 AI 影像提升功能的效果對比圖片。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*不適用於連接電腦和最佳化遊戲模式。
動態色彩調節
活靈活現 精彩饗宴
透過動態色彩調節技術調整亮度和對比度，呈現細膩豐富的細節與逼真效果，無論是觀看串流還是遊戲，皆能享受生動靈活的視覺體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*僅在輸入 HDR 訊號時適用。
AI 影像設定精靈
量身打造專屬於您的畫面
AI 影像設定精靈根據您偏好的圖片，分析資料庫中的8500 萬個案例，設定您畫面理想清晰度、對比度和色彩。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
AI 音效調校
沉浸音效 震撼空間
AI 音效調校能根據所在環境及播放內容類型，透過模擬 9.1 聲道技術，最佳化音訊內容，無需額外喇叭或耳機，同時能辨識玩家聲音，過濾環境中的雜音，動態調整語音音量及清晰度，讓您精準掌握每個聲音細節。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
探索無限精彩 極致視覺饗宴
45吋21:9WQHD (3440x1440) OLED專業電競螢幕，相比於標準的16:9螢幕，增加34%更寬廣的視野，OLED提供遊戲玩家極致純黑及鮮豔色彩，讓您體驗全新遊戲世界中的震撼感受。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*僅限於搭載 MLA+ 的 LG OLED 電競螢幕。根據已發佈的規格，SDR 亮度比之前型號 (27GR95QE、45GR95QE) 提升 37.5%。
探索全景遊戲世界 打造絕佳視角
21:9曲面OLED螢幕擁有完美螢幕比例，為遊戲及娛樂帶來沉浸式的震撼體驗。
這款 21:9 弧型 OLED 顯示器採用平衡且最理想的縱橫比，可提供沉浸式的誘人體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
完美視角 沉浸其中
完全沉浸在800R曲率的螢幕中，身處遊戲世界的中心，感受生動鮮豔的色彩與逼真的亮度，讓您盡情探索遊戲世界的全貌。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*觀看效果可能會依與螢幕的距離及使用者的姿勢而異。
鮮活生動，震撼眼球
VESA DisplayHDR True Black 400 呈現無可比擬的深邃黑階與鮮豔色彩，即使是在黑暗場景也能栩栩如生，150萬比1的對比度及 DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域，也能確保真實呈現每處細節。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*APL（平均圖像水平）值以百分比表示，用於表示黑色位準和白色參考位準之間的值，150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像水平）下的對比度。
榮獲三項UL認證的抗反光技術
LG WOLED 採用先進的抗反光與低反射技術，即使在光源充足的情況下，也可有效減少反光干擾，呈現清晰銳利影像，帶來流暢穩定遊玩體驗，生動色彩低藍光技術，讓您在享受驚豔色彩的同時，還能大幅降低眼睛負擔，專注遊玩、輕鬆致勝。
弧型遊戲顯示器顯示一個機器人角色處於未來主義風格的環境中，下方顯示 UL 認證。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*LG OLED 面板已獲得 UL 的無閃爍、無不適眩光和低藍光認證。
*證書編號：Flicker-Free Display (OLED) - A196009，Discomfort Glare Free - V563481 (UGR 低於 22 的條件下)，Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051。
*以上功能可能隨著使用者的運算環境或狀況而改變。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
專為流暢遊戲體驗打造
搭載AMD FreeSync™ Premium 技術的電競螢幕並經過 NVIDIA 測試及官方驗證 的G-SYNC® 相容螢幕，消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲，擁有完美順暢的高畫質體驗。
綠色汽車在軌道上疾行的圖片。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
進階遊戲功能
*動態同步模式減少輸入延遲，即時捕捉關鍵時刻並快速回應。
*黑色穩定模式幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。
*十字準線準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。
*FPS 每秒幀數計數器。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*FPS(每秒幀數)計數器：測量每秒幀數。
*有限期保固，條款和條件可能因國家與地區而有所差異。
遊戲體驗 更上一層
USB Type-C™ 連接埠支援各項設備及資料傳輸，一線提供高達 65W 的電力傳輸，同時透過 DP 1.4 或 HDMI 2.1，即刻暢享 WQHD 解析度和 240Hz高更新率，盡情享受遊玩快感。
書桌中央放著 45 吋遊戲顯示器，四周放著各式 IT 裝置。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*正常運作需使用 USB-C 連接線，以將 USB-C 連接埠連接到螢幕。
*支援QHD@240Hz 的快速更新率。需要有支援 DP 1.4 或 HDMI 2.1 傳輸線（包含在包裝內）才能正常運作。
*顯示卡需另購。
*包裝內含 USB-C、DP 和 HDMI 連接線。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
LG Switch 應用程式
透過 LG Switch 應用程式輕鬆調整螢幕設定。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*影片顯示具代表性的 LG UltraGear 產品（僅供說明之用）。請參閱使用實際產品拍攝的圖庫影像。
簡潔設計 時尚風格
L 型支架設計最大程度節省您的桌面空間，打造時尚簡潔的遊戲空間，搭配六角氛圍燈與四邊極窄邊框設計，配備可調式底座，支援旋轉調整、傾斜、高度調整。
弧型遊戲顯示器顯示著動作冒險遊戲，位於散發紫色燈光的鮮明遊戲環境中，旁邊放著一台電腦主機。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
44.5
-
解析度
Ultra WQHD (3440 x 1440)
-
面板類型
OLED
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
曲面
800R
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
反應時間
0.03ms (GtG)
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
44.5
-
面板比例
21:9
-
面板類型
OLED
-
反應時間
0.03ms (GtG)
-
解析度
Ultra WQHD (3440 x 1440)
-
點距 (mm)
0.303 x 0.303
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
對比度 (Typ.)
1500000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5%
-
曲面
800R
-
更新率 (Max.) [Hz]
240
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Min.)
1200000:1
-
尺寸 (cm)
113
連接性
-
音源輸入
NO
-
HDMI
YES(2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
YES(1ea)
-
耳機輸出
3-pole (Sound Only)
-
LAN (RJ-45)
YES
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
USB 下行埠
YES (USB-A, 2ea)
-
USB 上行埠
YES (USB-C, 1ea)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (電源供給)
65W
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
自動亮度調節
YES
-
色弱模式
NO
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
YES
-
PBP
2PBP
-
不閃屏技術
NO
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
YES
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
Dolby Vision™
NO
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
NO
-
RGB LED 情境燈光
Hexagon Lighting
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel
-
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
-
一鍵支架安裝
Joystick
聲音
-
藍芽連接性
YES
-
Dolby Atmos
NO
-
揚聲器
7W x2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
1143 x 301 x 550
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
992.7 x 661.7 x 338.6(Up) / 992.7 x 541.7 x 338.6(Down)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
992.7 x 457 x 218
-
重量(含底座) (kg)
13.5kg
INFO
-
產品名稱
45GX90SA-B
-
年份
2025
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.5W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Type
External Power(Adapter)
配件
-
變壓器
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
-
遙控器
YES (智慧滑鼠遙控器)
智慧功能
-
全螢幕網頁瀏覽器
YES
-
LG Content Store (App Store)
YES
-
LG ThinQ®
YES
-
鏡像功能
YES
-
作業系統
webOS
-
語音助理
YES (搭配智慧滑鼠遙控器)
-
Wi-Fi
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
NO
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO